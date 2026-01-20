A rompere il ghiaccio, con fischio d’inizio alle ore 20.00, la sfida tra due squadre impegnate nell’ultimo weekend in autentiche maratone al tie break, Abba Pineto, qualificata come seconda testa di serie, ed Emma Villas Codyeco Lupi Siena, settima al giro di boa e rinforzata in settimana dal ritorno in campo di Simone Porro. Prima battuta alle 20.30 per gli altri tre incontri. Dopo aver chiuso il girone di andata in terza posizione, ma caduta nettamente in casa domenica contro Macerata, Consar Ravenna usufruisce del fattore campo contro Rinascita Lagonegro, che ha tagliato il traguardo di metà Regular Season al sesto posto ed è reduce dal 3-0 corsaro a Cantù. Il faccia a faccia più equilibrato, almeno sulla carta, è quello tra Virtus Aversa e Gruppo Consoli Sferc Brescia, rispettivamente quarta e quinta testa di serie all’accesso con un solo punto di differenza. Nelle partite secche tutto è possibile, quindi tra le mura amiche devono fare attenzione anche i campioni d’inverno della Tinet Prata di Pordenone, opposti a Romeo Sorrento, squadra che ha centrato l’ultimo pass disponibile per il primo turno di Coppa e viene dal brillante 3-1 contro Taranto.

LE QUATTRO SFIDE-

Abba Pineto - Emma Villas Codyeco Lupi Siena

Forte di una partecipazione alla Coppa Italia A1/A2 nella seconda parte degli anni ’80, a due partecipazioni e un trionfo nella Coppa Italia di A3 (2022/23 contro Macerata), e con i ricordi amari di due Finali perse nelle quattro edizioni disputate della Coppa di A2, Abba Pineto ha accumulato esperienza per dire la sua. C’è voglia di riscattare l’uscita di scena dello scorso anno agli Ottavi, anche in virtù del fattore campo guadagnato con il secondo posto al giro di boa. In Abruzzo si presenta Emma Villas Codyeco Lupi Siena, settima forza al termine dell’andata, vittoriosa in 4 dei 6 precedenti incroci, tutti in Regular Season. Solo pochi giorni fa Pineto ha espugnato in quattro set il quartier generale dei Lupi, mentre domenica Siena ha riabbracciato Simone Porro, in campo dopo un lungo stop. Oltre alla presenza nella Coppa di A2/A3, i toscani vantano cinque partecipazioni alla Coppa di A2 con una vittoria in Finale contro Tuscania nel 2016/17. Cinque ex: da una parte Matheus Krauchuk Esquivel, Stefano Trillini (11 attacchi stagionali ai 100) e Matteo Zamagni, dall’altra Felipe Benavidez e Marco Bragatto (11 attacchi vincenti ai 500 in carriera). Paolo Di Silvestre cerca il 200° muro nella categoria.

PRECEDENTI: 6 (2 successi Abba Pineto, 4 successi Emma Villas Codyeco Lupi Siena)

EX: Matheus Krauchuk Esquivel a Siena nel 2023/24; Stefano Trillini a Siena nel 2023/24, 2024/25; Matteo Zamagni a Siena nel 2019/20, 2020/21; Felipe Benavidez a Pineto nel 2023/24; Marco Bragatto a Pineto nel 2022/23

Simone Di Tommaso (Allenatore Abba Pineto)- « Il quarto di finale in Coppa Italia in casa è sicuramente per noi in primis un motivo di vanto, perché vuol dire che abbiamo raggiunto una posizione in classifica importante al termine di girone d'andata. E poi è sicuramente un'occasione per poter disputare una partita importante e fare di tutto per accedere alla semifinale. Di fronte abbiamo Siena che quest'anno non è riuscita durante il campionato a dimostrare tutto il proprio valore, ma è una squadra di primissima fascia, lo ha dimostrato nell'ultimo scontro diretto di due settimane fa dove è venuta fuori una partita difficile che siamo riusciti a portare a casa, ma soltanto giocando una grande pallavolo. La stessa cosa dovremo fare domani: giocare una grande pallavolo. Essendo una partita da dentro-fuori, dovremo essere bravi anche a gestire l'aspetto agonistico ed emotivo che nelle partite secche sicuramente reciteranno un ruolo ancora più importante rispetto alle partite di campionato ».

Alessandro Piccinelli (Emma Villas Codyeco Lupi Siena)- « Siamo coscienti che giochiamo in un campo difficile contro una squadra che abbiamo incontrato pochissimi giorni fa anche in campionato e secondo me è una partita da giocare a viso aperto, con giusta concentrazione e determinazione per provare a portarla a casa. È una partita secca e tutto può succedere. Siamo felici di aver accolto di nuovo Simone Porro in gruppo, ha dato un tocco di spensieratezza in più. Noi dobbiamo pensare sempre ad aggiungere un mattoncino alla volta, partita dopo partita ed affrontare le partite a viso aperto senza paura ».

Consar Ravenna - Rinascita Lagonegro

Ormai un’istituzione in Del Monte® Coppa Italia, viste le numerose partecipazioni al trofeo di A1/A2 e alla coppa della massima serie, con trionfo nel 1990/91 contro Milano, Consar Ravenna, terza forza del torneo dopo l’ultimo turno di andata, ha preso parte anche a cinque edizioni della Coppa di A2, perdendo in Finale contro S. Croce nel 2011 e contro Brescia nel 2024. In Romagna arriva Rinascita Lagonegro, debuttante da sesta testa di serie della coppa con la coccarda tricolore. Il collettivo lucano non ha mai battuto la formazione adriatica negli unici tre incroci, tutti in Regular Season. Nella stagione in corso la formazione ravennate ha avuto la meglio in casa per 3-1. Nel team ospite figurano tre ex nel roster: Martins Arasomwan (1 punto ai 1.000 in carriera), Giacomo Raffaelli e Leonardo Sanchi. Negli staff un ex per parte, Saverio di Lascio e Waldo Kantor. Tra i padroni di casa Federico Giacomini è alla centesima partita in carriera. In Coppa Italia Hristiyan Dimitrov è a 36 punti dai 100, mentre nella Rinascita Diego Cantagalli è a 29 punti dai 100.

PRECEDENTI: 3 (3 successi Consar Ravenna)

EX: Martins Arasomwan a Ravenna nel 2020/21, 2022/23, 2023/24; Giacomo Raffaelli a Ravenna nel 2016/17, 2017/18, 2018/19; Leonardo Sanchi a Ravenna nel 2024/25 - Allenatori: Saverio Di Lascio a Lagonegro nel 2016/17; Waldo Kantor a Ravenna nel 2014/15, 2015/16

Antonio Valentini (Allenatore Consar Ravenna)- « Non abbiamo tempo per riflettere sulla sconfitta contro Macerata. Arriva la Coppa Italia, gara da dentro o fuori quindi decisiva, e quindi siamo già proiettati su questa competizione che ha grande importanza e valore. Vedremo di ripresentarci al Pala De Andrè nella nostra veste migliore perchè la Coppa Italia è un trofeo a cui teniamo tutti: ci tengo io che l'ho vinta tre volte, due in A2, ci tengono i ragazzi e ci tiene la società. Onoreremo la competizione e cercheremo di arrivare fino in fondo, ma già il match di campionato di due mesi fa ci dice che Lagonegro è avversario tosto e difficile da affrontare ».

Waldo Kantor (Allenatore Rinascita Lagonegro)- « La qualificazione alla Coppa Italia non è solo un premio per il bel girone di andata, vogliamo giocare una partita tosta e in cui crediamo fortemente. Affronteremo la gara con il nostro solito spirito, dando tutto quello che abbiamo, con la consapevolezza di incrociare la squadra che esprime uno dei giochi più spumeggianti ed efficienti della serie A2, pur essendo al contempo tra le rose più giovani. Ravenna l’ha dimostrato per tutto il girone di andata. In casa vorrà imporre il proprio credo, ma noi andiamo lì per dire la nostra, sperando di riuscire a esprimere il miglior livello di gioco possibile. Poi tireremo le somme ».

Virtus Aversa - Gruppo Consoli Sferc Brescia

Quarta partecipazione alla Del Monte® Coppa Italia riservata alla Serie A2 per Virtus Aversa dopo l’uscita di scena dello scorso anno in Semifinale, massimo risultato raggiunto nella manifestazione di categoria. La squadra campana, con Francesco Minelli al centesimo match della sua carriera, vanta alcune partecipazioni in epoca passata alla Coppa della massima serie e una al trofeo misto A1/A2. Quarta al giro di boa, la Virtus può sfruttare il fattore campo e la tradizione favorevole di 5 vittorie in altrettanti incroci (4 al tie-break) contro la formazione che ha tagliato il traguardo di metà prima fase al quinto posto, Gruppo Consoli Sferc Brescia, detentrice degli ultimi due trofei assegnati. I Tucani, infatti, si sono imposti in Finale sia nel 2023/24 contro Ravenna, sia nell’ultima edizione contro Prata di Pordenone. La formazione lombarda, che nel 2019/20 perse in Finale la Coppa di A2/A3 contro Bergamo nella prima delle due partecipazioni, è alla quinta avventura nella Coppa di A2, la terza consecutiva. Ad Aversa torna da rivale Salvatore Rossini, nell’ultimo biennio tesserato con i campani. Da una parte, in Coppa Italia, Nicola Tiozzo è a 8 attacchi vincenti dai 200, Matheus Motzo a 11 attacchi dai 100 e Marco Volpato a 14 attacchi vincenti dai 100, dall’altra Manuele Lucconi è al centesimo match in carriera. Oreste Cavuto a 15 punti dai 100 in Coppa.

PRECEDENTI: 5 (5 successi Virtus Aversa)

EX: Salvatore Rossini a Aversa nel 2023/24, 2024/25

Roberto Zambonardi (Allenatore Gruppo Consoli Sferc Brescia)- « Aversa è la nostra bestia nera, non l’abbiamo mai battuta in cinque incontri e, almeno per la legge dei grandi numeri, speriamo questa sia la volta buona! Ironia a parte, conosciamo le individualità del sestetto di Graziosi e ne abbiamo sperimentato la tenacia nella gara di andata, ma scenderemo in campo altrettanto determinati a difendere la Coppa Italia che abbiamo conquistato per due anni consecutivi. Il diktat è quello di giocare per arrivare a centrare il tris, nonostante il favore del campo faccia pendere la bilancia delle probabilità verso di loro. La rimonta contro Fano ci ha dato conferma di essere un gruppo coeso e voglio che quella consapevolezza ci sostenga sin dal primo punto della gara di mercoledì ».

Tinet Prata di Pordenone - Romeo Sorrento

Vincente in Finale contro Grottazzolina nell’unica partecipazione alla Coppa di Serie A3 nel 2021/22, Tinet Prata di Pordenone affronta la sua terza avventura nella Del Monte® Coppa Italia Serie A2 dopo la delusione della Finale persa al tie-break contro Brescia lo scorso 10 maggio al PalaPrata. In qualità di campione d’inverno, il Club friulano ospita sul proprio campo la formazione che si è aggiudicata l’ultimo pass disponibile per i Quarti, ovvero Romeo Sorrento, ottava al giro di boa. Il sodalizio campano si affaccia per la prima volta alla Coppa di A2 dopo aver dominato in lungo e in largo l’ultima stagione dei trofei di Serie A3 Credem Banca, conquistando la Coppa Italia di categoria e la Supercoppa grazie alla doppia vittoria contro San Donà di Piave. Nell’unico precedente tra le due squadre, nell’ultimo turno del girone di andata della Regular Season 2025/26, Prata ha battuto Sorrento con il massimo scarto. Da una parte Kristian Gamba è a 9 attacchi vincenti dai 2.500 nelle competizioni di A2, ma anche a 17 punti dai 200 in Coppa Italia. Tra gli ospiti Stefano Patriarca è a 3 muri dai 500 nella categoria e a 13 attacchi vincenti dai 100 stagionali.

PRECEDENTI: 1 (1 successo Tinet Prata di Pordenone)

EX: Nessuno

Matteo Pillon (Tinet Prata di Pordenone)- « La Coppa Italia, in ordine di tempo, è il primo obiettivo che ci siamo posti per questa stagione. Per me è una sensazione particolare perchè sono passato dal tifare sugli spalti come atleta delle giovanili ad essere inserito in questo grande gruppo. Le sensazioni sono positive per il periodo che stiamo vivendo e vincendo la Regular Season ci siamo guadagnati il vantaggio campo. Sappiamo come venire a giocare al PalaPrata sia difficile e ci teniamo a mantenere l'imbattibilità e a mostrare un bel gioco. Sorrento sta facendo un gran campionato e non è banale per una neopromossa centrare la qualificazione per i Quarti di Coppa Italia. Due settimane fa non è stata una partita semplice. Abbiamo portato a casa i tre punti, ma poi abbiamo messo in archivio l'esperienza. La gara di Coppa sarà una partita a sè e dovremo mettere in campo tutte le nostre energie perchè crediamo fermamente nella qualificazione e faremo di tutto per ottenerla e proseguire il cammino nella manifestazione ».

Nicola Esposito (Romeo Sorrento)- « Ci aspetta un'altra bella partita dopo la vittoria con Taranto. Qualche settimana fa è stata una sconfitta netta, andiamo a Prata per non ripetere la stessa prestazione, con il braccio sciolto e pronti a giocarci le nostre carte ».

PROGRAMMA E ARBITRI DEI QUARTI DI FINALE DI COPPA ITALIA DI A2-

Mercoledì 21 gennaio 2026, ore 20.00

Abba Pineto – Emma Villas Codyeco Lupi Siena Arbitri: Gaetano Antonio, Lambertini Alessio

Mercoledì 21 gennaio 2026, ore 20.30

Consar Ravenna – Rinascita Lagonegro Arbitri: Ciaccio Giovanni, Pazzaglini Marco

Mercoledì 21 gennaio 2026, ore 20.30

Virtus Aversa – Gruppo Consoli Sferc Brescia Arbitri: Grossi Dario, Adamo Giorgia

Mercoledì 21 gennaio 2026, ore 20.30

Tinet Prata di Pordenone – Romeo Sorrento Arbitri: Marigliano Antonio Giovanni, Cecconato Luca