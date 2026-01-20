Corriere dello Sport.it
mercoledì 21 gennaio 2026
Champions League: Perugia in casa contro i tedeschi del  Berlin Recycling

Domani alle 20.30 i Block Devils al Pala Barton sfidano la formazione con la quale condividono il primato della Pool C con due vittorie a testa
3 min
TagsSir SicomaBerlin RecyclingChampions League

PERUGIA- La Sir Sicoma Perugia torna in campo al Pala Barton domani alle 20.30 per la terza partita della Pool C di Champions League. La formazione di Lorenzetti sarà chiamata a sfidare la squadra tedesca del Berlin Recycling Volleys, con cui i Campioni d’Europa in carica, al momento, condividono la vetta del raggruppamento con due vittorie su due match disputati. I ragazzi del Presidente Sirci hanno esordito con una vittoria da tre punti, in casa con Praga, battuta 3-1 il 10 dicembre scorso, per poi conquistare altri due punti vincendo al tiebreak l’insidiosa e lunghissima battaglia con il Guaguas Las Palmas il 7 gennaio. Berlino ha esordito invece nella fase a gironi battendo Las Palmas in tre set per poi imporsi al tiebreak in trasferta sul campo di Praga.
Questa mattina a presentare l’appuntamento di domani sera è stato il Presidente Gino Sirci, insieme a Flora Monini, responsabile comunicazione e relazioni esterne della Monini Spa, che da anni affianca il club bianconero dando il proprio nome in Champions e nel Mondiale per Club.

Le parole di Wassim Ben Tara

«Per domani ci aspetta una bella partita di altissimo livello. Sappiamo che in Europa Berlino è una squadra forte. Noi ci concentriamo sul nostro gioco, come abbiamo fatto sempre, per andare a cercare questa vittoria e andare avanti. Sono contento dei risultati che stiamo facendo in questo momento e spero che continueremo così fino alla fine perché ci aspettano anche altre partite toste».

Le parole del  presidente Gino Sirci

«Berlino è una delle grandi città europee, è una delle capitali d’Europa più importanti che gioca a Perugia e contro la Sir Sicoma Monini Perugia e questo ci ingrandisce perché Perugia diventa grande perché guarda negli occhi la squadra di Berlino come una squadra alla pari! Domani giocheremo e questo è molto emblematico del livello del campionato europeo, che si disputa con città come Perugia, ma anche con altre grandi capitali Europee. Questo per noi è un bell’orgoglio! La nostra società sta facendo la storia e vogliamo che continui a farla».

I PRECEDENTI-

Perugia e Berlino si sono già incontrate in Europa, nei quarti di finale della stagione 2022/2023. Entrambi i match erano stati vinti dai Block Devils (3-1, 3-2). Oleh Plotnytskyi (15 e 18 punti) e Roberto Russo (10 e 14) erano stati tra i migliori marcatori per gli italiani in quelle partite contro la squadra tedesca del Berlin Recycling Volleys.

CHAMPIONS LEAGUE 3a GIORNATA POOL C

Mercoledì 21 gennaio Ore 20.30

Sir Sicoma Monini Perugia- Berlin Recycling Volleys Arbitri: Salvis Kurtiss (Lettonia), Igor Porvaznik (Slovacchia).

© RIPRODUZIONE RISERVATA

