Cev Cup: Piacenza corsara sul campo del Rio Duero

Grande tifo da parte dei sostenitori di casa, sugli spalti tre tifosi biancorossi: una ragazza di Piacenza che vive in Spagna e due Lupi Biancorossi di Reggio Emilia.

Partita intensa con Gas Sales Bluenergy Volley Piacenza brava a non perdere la tranquillità quando nel primo set si è trovata subito in svantaggio di tre punti e ancora più brava a tenere sempre nel mirino gli avversari. Controllo assoluto nella seconda frazione di gioco una volta raggiunta la parità a quota tredici mentre nel terzo set i biancorossi hanno subito gli spagnoli, si sono trovati sotto anche di sei lunghezze e il recupero è arrivato ad un passo dall’essere concretizzato. Quarto parziale senza storia con Bovolenta e compagni assoluti padroni del campo.

Ventitrè punti per Bovolenta, quattro muri per Comparoni, due ace per Porro e Gutierrez.

In avvio di gara coach Boninfante manda in campo Porro e Bovolenta in diagonale, Comparoni e Iyegbekedo al centro, Mandiraci e Gutierrez alla banda, Loreti è il libero. Alle assenze di Gianluca Galassi e Riobertlandy Simon si è aggiunta quella di Leon che non ha partecipato alla trasferta rimanendo a Piacenza perché influenzato. La formazione spagnola del Rio Duero Soria risponde con Lorente Lopez e Moreno Mosquera in diagonale, Domenech Tous e Mimoun Chakrani al centro, Lindberg e Hoyos Mejias alla banda, Masia Porres è il libero.

Partenza sprint dei padroni di casa che mettono a segno subito due ace consecutivi (3-0) e dopo pochi scambi piazzano un altro punto dai nove metri (6-2). Gas Sales Bluenergy Volley Piacenza impiega qualche scambio a trovare la giusta misura, il muro di Bovolenta vale il meno uno (7-6) ma è ancora degli spagnoli poco dopo un nuovo allungo (12-9). Mandiraci e muro di Porro (12-11), un fallo fischiato a Bovolenta e un attacco out di Gutierrez riportano a più tre Soria (16-13) con Boninfante a chiamare time out. E alla ripresa del gioco due punti di Bovolenta per il 16-15, la parità arriva a quota diciotto con gli spagnoli a chiamare tempo. Ace di Gutierrez e subito dopo muro di Mandiraci ed è Piacenza a guidare con due lunghezze (18-20) con Soria a chiamare il secondo time out. Nuovo muro di Mandiraci e nuovo ace di Gutierrez per il più quattro (18-22), Comparoni consegna ai suoi cinque set point (19-24), Piacenza chiude alla seconda occasione. Piacenza chiude con il 71% in attacco.

I panni della lepre li veste Soria che guida con un punto di vantaggio, a quota dodici è parità con il giovanissimo Iyegbekedo, il vantaggio biancorosso arriva subito dopo con il Mandiraci (12-13). Nuova parità a quota a quota tredici e poi allungo Gas Sales Bluenergy Volley Piacenza (13-16) con Mandiraci e Bovolenta, secondo time out chiamato da Soria. Al rientro in campo muro di Iyegbekedo (13-17), Soria fatica a colmare il gap, Piacenza controlla, un fallo dei padroni di casa consegna cinque set point ai biancorossi (19-24) che chiudono alla seconda occasione con Iyegbekedo.

Parte a razzo Soria che subito trova un vantaggio di sei lunghezze (8-2) grazie a due ace consecutivi, Piacenza fatica ma resta aggrappato alla partita, accorcia ed arriva ad una lunghezza dagli spagnoli (16-15). Un paio di errori in casa biancorossa spingono Soria a più tre (21-18) con Boninfante a chiamare il secondo time out a disposizione, i padroni di casa allungano ancora (23-19) con un gran block in sull’attacco di Bovolenta, ace di Porro per il 23-21, sono due i set point spagnoli (24-22), Mandiraci annulla il primo (24-23), chiudono i padroni di casa alla seconda occasione.

Piacenza subito avanti, l’ace di Porro vale sei lunghezze di vantaggio (3-9), il tocco vellutato di Bovolenta porta avanti i suoi di sette (3-10) con Soria che utilizza il secondo time out a disposizione. È un assolo biancorosso (3-12), Soria qualche punto lo recupera (11-17), ma nulla può: sono sette i match ball per Piacenza che subito chiude con Porro a muro.

Le parole del tecnico Dante Boninfante

« Una vittoria importante in vista della gara di ritorno che giocheremo in casa su un campo che conosciamo molto bene. Qui i ragazzi sono stati bravi a adattarsi in un palazzetto in cui si vedeva davvero poco, sono contento dell’atteggiamento che ho visto, ma dobbiamo migliorare alcune cose, vorrei vedere la squadra spingere fino in fondo in ogni situazione, cosa che sul finire del quarto set non c’è stata. Nel terzo set siamo partiti malissimo, bravi a recuperare ma non è bastato. Ci può stare ad avere delle difficoltà in un palazzetto che non si conosce, l’importante è avere portato a casa il risultato ».

Il tabellino

RIO DUERO SORIA – GAS SALES BLUENERGY VOLLEY PIACENZA 1-3 (20-25, 20-25, 25-23, 17-25)

RIO DUERO SORIA: Lorente Lopez, Lindberg 15, Domenech Tous 6, Moreno Mosquera 11, Hoyos Mejias 10, Mimoun Chakrani 8, Masia Porres (L), Villalba Palacios, Kalstad 2, Miguel Sanchez. Ne: Montero Casado, Rodrigo Lopez, Castella Alos, Jimenez Abeytua (L). All: Toribio.

GAS SALES BLUENERGY VOLLEY PIACENZA: Bovolenta 23, Gutierrez 13, Comparoni 8, Porro 4, Mandiraci 11, Iyegbekedo 5, Pace (L), Loreti (L), Bergmann, Travica, Andringa. Ne: Seddik. All. Boninfante.

ARBITRI: Nuno Teixeita (Portogallo), Christos Maifoshis (Cipro).

Durata set 23’, 24’, 26’, 21’ Tot: 94’.