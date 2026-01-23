Corriere dello Sport.it
Fahr, Cambi, Antropova e Nervini in visita ai bambini del Regina Margherita

Alla vigilia della Final Four di Coppa Italia quattro azzurre hanno portato doni e sorrisi ai piccoli ricoverati dell'Ospedale torinese
coppa italia

TORINO-Lodevole inziativa nel quadro delle Finali della Coppa Italia Frecciarossa, l’evento organizzato dalla Lega Volley Femminile con il patrocinio della Regione Piemonte, della Città di Torino e la collaborazione della FIPAV Piemonte in programma sabato 24 e domenica 25 gennaio all’Inalpi Arena.

Stamattina quattro campionesse mondiali, Sarah Fahr, Carlotta Cambi, Ekaterina Antropova e Stella Nervini si sono rese protagoniste di in un’attività particolare ma decisamente emozionante. Le quattro atlete hanno fatto tappa all’Ospedale Infantile Regina Margherita ospiti della Fondazione Forma, facendo visita alle bambine e ai bambini ricoverati, portando con loro gadget, giocattoli e magliette. Un momento molto toccante che le atlete hanno vissuto con grande trasporto, partecipazione e coinvolgimento, giocando con i bambini, leggendo libri con loro e animando l’ora passata insieme.

