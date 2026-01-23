Corriere dello Sport.it
Corriere dello Sport.it
Corriere dello Sport.it
venerdì 23 gennaio 2026
Live
Corriere dello Sport.it
Monica De Gennaro sarà ancora pantera nella stagione 2026/2027

Il miglior libero del mondo, a 39 anni, ha deciso di continuare la sua straordinaria avventura a Conegliano con l'opportunità di implementare i 29 trofei conquistati dal 2013 ad oggi
3 min
TORINO-Importante annuncio della Prosecco DOC Imoco Volley proprio nei giorni della Final Four di Coppa Italia. La società campione d'Italia ha convinto Moki De Gennaro, miglior libero del mondo, a prolungare ancora di un anno il proprio contratto. A 39 anni dunque l' idolo del pubblico del Pala Verde, sarà ancora la regina della difesa delle pantere per implementare i 29 trofei conquistati dal 2013 ad oggi, tutti quelli vinti dalla formazione veneta nella sua storia continuando ad essere un esempio per tante generazioni e una campionessa esemplare, un vero e proprio valore aggiunto nella famiglia gialloblù sia per l’eccezionale apporto tecnico che per il suo ruolo di “collante” fuori dal campo.

Le parole di Moki De Gennaro

« Ho deciso di continuare, finchè mi diverto e il mio corpo me lo consente vado avanti e sono felice di annunciare che anche il prossimo anno sarò una Pantera.  Dopo tanti anni qui è casa, non mi vedo con addosso altri colori! Darò tutta me stessa anche la prossima stagione come faccio da tanto tempo per questa maglia. Amo questo ambiente e i nostri fantastici tifosi, io e le mie compagne abbiamo la fortuna di lavorare e vivere in un club che ci supporta e ha grandi ambizioni anche per i prossimi anni, le stesse che ho io. Ho ancora grandi motivazioni e tanta voglia di divertirmi con la “mia” maglia della Prosecco DOC Imoco Volley ».

Le parole di Pietro Maschio, co-presidente della Prosecco DOC Imoco Volley

« Siamo alla vigilia della Coppa Italia e anche per dare un segnale forte di continuità annunciamo oggi la conferma di quella che è la nostra giocatrice-simbolo, Monica De Gennaro. Una giocatrice fantastica e una ragazza speciale che ha fatto tutto il cammino con noi dagli inizi, è il perno della nostra squadra e un esempio per le compagne, protagonista di tutte le nostre vittorie e di tutti i momenti più importanti della nostra storia. Lei finchè vorrà sarà una Pantera, ogni anno decide se andare avanti e averla con noi in campo anche il prossimo anno per noi è una garanzia di eccellenza. Monica per noi è più di una giocatrice, è una della nostra famiglia ». 

