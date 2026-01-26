ANKARA (TURCHIA)- Nemmeno il tempo di festeggiare la splendida vittoria della Coppa Italia a Torino, 30° trofeo della storia gialloblù, e la Antonio Carraro Prosecco DOC Conegliano è tornata in viaggio all’alba di oggi, destinazione Turchia. Capitan Wolosz e compagne sono state accolte all’aeroporto Marco Polo di Venezia nell’Hospitality del Gruppo SAVE e sono partite di prima mattina alla volta di Ankara per giocare domani il quinto e penultimo turno della Pool D della CEV Zeren Group Champions League. Domani alle ore 16.00 italiane al TVF Ziraat Bankkart Volleyball Hall di Ankara c’è la sfida contro l’Ankara Zeren Spor Kulübü. All’andata le Pantere vinsero un sofferto tie break annullando anche 5 matchpoint al Palaverde per poi vincere 3-2 la sfida, ora le gialloblù guidano il raggruppamento con 11 punti contro i 10 dello Zeren. Il match è fondamentale perché le 4 migliori prime al termine dei cinque gironi eviteranno il primo turno di playoff, qualificandosi direttamente per i quarti di finale.

PRECEDENTI ED EX: Sarà il secondo confronto storico tra le due compagini. Tra le file di Ankara è presente l’ex Ofelia Malinov, palleggiatrice italiana al Palaverde nella stagione 2016-17.

Le parole del tecnico Daniele Santarelli

« Domenica abbiamo vissuto una giornata straordinaria che ci ha portato ad un successo bellissimo. Sono contento per le ragazze, per i tifosi e per i presidenti, so quanto abbiano sofferto per tornare a vincere anche in questa stagione, ma adesso bisogna voltare pagina per ripartire. Dobbiamo essere bravi a resettare in vista della partita di domani che ci riporta il focus sulla Champions. Domani ad Ankara giocheremo una gara difficilissima contro una squadra che sta facendo un ottimo campionato in Turchia e che all’andata ci ha messo a dura prova al Palaverde. Lo Zeren è ben allenato e ha degli attaccanti molto forti, conosciamo i rischi di questa trasferta, a maggior ragione dopo aver vissuto un week-end così pieno come quello di Torino. Ci è capitato in passato di cadere in passi falsi del genere, vorrei che la squadra arrivi pronta ad un altro big match di questo gennaio ».

CHAMPIONS LEAGUE-5a GIORNATA POOL D-

Martedì 27 gennaio Ore 16.00 italiane

Ankara Zeren Spor Kulübü -Antonio Carraro Prosecco DOC Conegliano Arbitri: Yovchev (BUL), Lopes Pinto (POR)