martedì 27 gennaio 2026
Champions League: vittoria e quarti in tasca per Conegliano contro lo Zeren

La squadra di Santarelli con lo 0-3 (21-25, 18-25|, 21-25) di stasera ad Ankara vince la Pool D, entra fra le prime quattro della fase ai gironi ed evita i Play Off
3 min
TagsZerenAntonio CarraroChampions League

ANKARA (TURCHIA)- Quarti di finale in tasca senza passare per i Play Off per la Antonio Carraro Prosecco DOC Conegliano che superando 0-3 (21-25, 18-25|, 21-25) l' Ankara Zeren Spor, già battuto all'andata al tie break, e vince con 14 punti la Pool D di Champions League, risultando una migliori quattro qualificate e quindi direttamente ai quarti di finale,

Coach Ljubicic sceglie Malinov, Uzelac, Lazareva, Sahin, Aleksic, Arici, libero Onal.

Coach Daniele Santarelli non cambia il suo 6+1 base: capitan Wolosz al palleggio, Haak opposta, Gabi e Zhu schiacciatrici, Fahr e Lubian le centrali, libero De Gennaro.

Partenza in salita per le Pantere che cercano le misure e il ritmo gara grazie ai muri di Fahr e Haak, mentre Gabi punge con l’ace (12-10), mentre è Uzelac che spinge sull’acceleratore per le turche. Anche Lubian e Wolosz oscurano la vallata, Haak trova il servizio vincente e dopo essere state sul -7 le Pantere sono avanti (15-17). Scognamillo entra al servizio, magia di Wolosz di seconda, Haak giganteggia in prima linea (19-22): Antonio Carraro di carattere e classe, Haak suggella un parziale di squadra a muro con il set point (21-25, 6 murate per le Pantere che chiuderanno a quota 11, 9 punti per la svedese).

Equilibrio totale in apertura di secondo set, Lubian spezza il pari con l’ace del 6-8; Fahr battezza due volte il primo tempo, l’altra campionessa olimpica al centro mura due volte il divario aumenta (10-15, 8 punti per Lubian con 4 muri e il 75% in attacco al termine). Gabi risveglia l’attacco dopo il time-out chiamato da coach Santarelli (16-20, 4 centri per la brasiliana nel set), Daalderop fa rifiatare Zhu in seconda linea, Fahr chiude i conti scombinando la ricezione avversaria (18-25). Di fronte ci sono Lazareva e Uzelac, a quota 12 e 10 punti sullo 0-2.

Haak sputa fuoco dalla battuta anche all’alba del terzo set (3-4, opposta da 26 punti con il 62% in attacco e 5 muri), lo scambio più lungo del match si chiude con un errore delle turche che porta al nuovo vantaggio (9-10). Haak resta letale da posto 2, Uzelac è on fire sulla parallela, Lubian è categorica con la fast (14-17). Zhu pizzica con l’ace che regala 5 matchpoint (0 errori in attacco per la cinese), al terzo tentativo Gabi manda le Pantere ai quarti di finale di Champions (21-25).

Il tabellino-

ANKARA ZEREN SPOR KULÜBÜ-ANTONIO CARRARO PROSECCO DOC CONEGLIANO 0-3 (21-25, 18-25|, 21-25)

ANKARA ZEREN SPOR KULÜBÜ: Alkan, Karadas 1, Ercan Küçükaslan ne, Lazareva 18, Aleksic 5, Mihajlovic, Arici 4, Gatina 3, Erkul, Onal, Uzelac 15, Sahin 2, Malinov, Guven, Kuyan. All. Ljubicic

ANTONIO CARRARO PROSECCO DOC CONEGLIANO: Gabi 9, Zhu 8, Scognamillo, Ewert ne, Lubian 8, De Gennaro, Haak 26, Munarini ne, Wolosz 2, Adigwe ne, Daalderop, Chirichella ne, Fahr 7, Sillah ne. All. Santarelli

Arbitro: Yovchev (BUL) e Lopes Pinto (POR)

Spettatori: 4708

Durata set: 27′, 25′, 26′ Tot: 78’

MVP: Isabelle Haak (Antonio Carraro Prosecco Doc Conegliano)

© RIPRODUZIONE RISERVATA

