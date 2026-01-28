CIVITANOVA MARCHE (MACERATA)- Quarto successo consecutivo in altrettante partite giocate nella Pool E della Fase a Gironi. In Champions League la Cucine Lube Civitanova non conosce ostacoli. Con il 3-0 (25-10, 25-19, 25-19) contro il team belga del Volley Haasrode Leuven, il 6+1 inedito proposto da Giampaolo Medei mette all’angolo i rivali e consolida il primato con il quarto successo in altrettante sfide continentali, tutte chiuse in tre set e con un gioco autoritario.

Ora i cucinieri dovranno rimboccarsi le maniche per ripetersi in campionato, visto che domenica 1° febbraio 2026, alle 18, la Lube scenderà in campo in Veneto, all’ombra dell’Arena, contro i padroni di casa di Rana Verona per il 19° turno della Regular Season. Il prossimo impegno nel massimo torneo continentale è in programma a Montpellier martedì 10 febbraio 2026, alle 20.

Primo set senza storia (25-10), la Lube annichilisce il Leuven con 4 ace, 4 muri e il 63% di positività in attacco. Bella passerella per Duflos-Rossi con il 100% in attacco e 2 servizi vincenti nel finale. Nel secondo parziale (25-19) gli ospiti provano a fare di più, ma gli uomini di Medei attaccano con il 70% e murano con continuità (4 i vincenti) finalizzando con Nikolov (6 punti con l’83% e 1 muro) e Duflos-Rossi (5 punti con il 100% e un muro). In avvio del terzo e ultimo set (25-19) il Volley Haasrode trova maggiore continuità creando qualche grattacapo ai marchigiani, ma Gargiulo (5 punti con 2 muri) si esalta e Orduna sfrutta tutti gli attaccanti, compreso il nuovo entrato Kukartsev.

Gli 11 muri vincenti a 1 e il 64% di positività in attacco contro il 40% della compagine belga riassumono il divario importante tra i due team, con Duflos-Rossi MVP grazie ai primi 2 set perfetti e a un bottino di 12 punti con l’82%, 2 ace e 1 block. A chiudere da top scorer è il solito instancabile Nikolov (14). Tra gli ospiti in doppia cifra Peeters (10) e Olalla Gomez (10).

Reduce dalla trasferta di domenica a Milano, coach Medei fa rifiatare alcuni titolari. Civitanova si presenta in veste inedita: prima stagionale dall’inizio per Orduna, che fornisce palloni ben calibrati agli schiacciatori Loeppky, Nikolov e al francesino Duflos-Rossi. Al centro Gargiulo è affiancato da Tenorio, nel ruolo di libero spazio Bisotto. Ospiti schierati con Malisse in cabina di regia e gli schiacciatori Hofmans, Peeters e Olalla Gomez, i centrali De Saedeleer e Prevert, per finire con il libero Verwimp.

La Lube prende subito il largo con le offensive degli schiacciatori e un muro compatto. Sale subito in cattedra Nikolov, assente nella sfida di andata in Belgio e si fa apprezzare Tenorio, autore del Block per il 10-3. La squadra belga rosicchia punti, ma a Civitanova basta alzare il ritmo per tornare in pieno possesso del set e coach Tuerlinckx chiama un time out dopo il 16-8 targato Nikolov. I cucinieri mettono il turbo con la prodezza di Duflos-Rossi e il muro di Gargiulo (20-9), ma a mettere in cantiere il set sono i due set del laterale transalpino (5 punti) intervallati dal quinto sigillo di Loeppky (25-10).

Nel secondo set la musica non cambia, Civitanova è in fiducia sotto tutti gli aspetti e anche Orduna si concede un muro poderoso (8-4). Tante soluzioni per una Lube che riesce ad amministrare il vantaggio e mostra i muscoli nei duelli a rete con Nikolov (14-8). Lo schiacciatore bulgaro non rallenta (17-11). Sul 18-13 Medei inserisce Kukartsev (suo il bolide del 20 a 15) per Loeppky e il team di casa cambia modulo. Tutti giocano con la massima grinta e lo dimostrano Bisotto e Nikolov, tramutando in oro un pallone scomodo (22-16). Duflos-Rossi chiude anche il secondo parziale (25-19).

Nel terzo set parte Kukartsev. Il collettivo belga gioca il tutto per tutto prendendosi la soddisfazione di un doppio vantaggio che nei primi due set sembrava un miraggio (5-7). La Lube reagisce (8-7) e detta il ritmo tra battute performanti, muri punto con un grande Gargiulo e diagonali imprendibili come quello di Duflos-Rossi per il 17-14. L’opposto argentino Kukartsev sbroglia una situazione complicata (21-18), Nikolov e Tenorio infliggono i colpi di grazia (23-18). Il match si chiude su un errore al servizio del Leuven (25-19).

Le parole del tecnico Giampaolo Medei

« Era importante vincere, sono contento che lo abbiamo fatto in tre set perché per la formula della Champions League è fondamentale ottenere sempre il miglior risultato possibile. Sono felice che i ragazzi abbiano interpretato la partita nel modo giusto, perché rilassarsi in questi casi può anche succedere e poi dopo si rischia di sprecare delle occasioni. In è stata l'occasione per dare un po' di tempo di gioco a giocatori che ne hanno avuto meno. Orduna non ne aveva forse troppo bisogno perché è un ottimo palleggiatore, non lo scopriamo oggi, è un grande lavoratore, dà una mano ogni giorno a questa squadra e quindi era giusto dargli un po' di tempo per fargli prendere ritmo perché c'è bisogno di tutti in una stagione. Sono contento per Duflos-Rossi che aveva avuto poco spazio, essendo giovanissimo. Lui ha risposto presente come Tenorio e Bisotto, quindi è stata una serata positiva. Sì, adesso dobbiamo sfruttare i quattro giorni che ci separano dalla partita di Verona per lavorare e sistemare questioni tecniche. Come ho detto dopo l'ultima partita, quando andiamo in difficoltà facciamo fatica a tirarcene fuori e credo che la parte tecnica aiuti. Migliorare alcuni aspetti di gioco aiuta, dobbiamo concentrarsi su questo e presentarci nelle migliori condizioni per cercare un risultato utile! ».

Le parole di Santiago Orduna

« Siamo venuti a conoscenza del sestetto inedito poco prima del match, nella riunione che ha preceduto il confronto. Coach Medei ci ha comunicato la formazione iniziale e ci siamo fatti trovare pronti. Il nostro obiettivo è vincere tutte le partite del girone, lavoriamo tutti i giorni per questo! Arrivare primi nella Pool E a punteggio pieno sarebbe molto importante. Ora testa al campionato, ci attende una trasferta complicata a Verona, contro una squadra che in casa gioca molto bene, ma sono fiducioso che la squadra si accenderà in un clima caldo. Faremo di tutto per centrare un buon risultato e risalire in classifica! ».

Le parole di Francesco Bisotto

« La carica con cui siamo entrati in campo oggi ha fatto subito la differenza. Noi che abbiamo avuto meno occasioni di metterci in mostra ci siamo fatti valere onorando la competizione. Non capita spesso di calcare questi palcoscenici, lo abbiamo fatto giocando con aggressività. Siamo contentissimi di aver consolidato il primato nella Pool E. Ovviamente in campo ci sono anche gli avversari e non potevamo giocare per tutta la partita come nel primo set, ma siamo stati bravi a mettere in difficoltà il Leuven e a restare sempre uniti in tutte le fasi del match ».

Le parole di Noa Duflos-Rossi

« Per noi è stato un grande risultato perché dopo quattro turni siamo primi nel girone europeo e non abbiamo mai perso un set. La serata perfetta, visto che abbiamo giocato un ottimo volley, trascinati dai nostri tifosi. Prendere parte a queste gare è elettrizzante. Il premio di MVP alla mia prima da titolare in Champions League? Che dire, è fantastico. Finora non avevo avuto molte occasioni, sono momenti da ricordare! »

Il tabellino-

CUCINE LUBE CIVITANOVA - VOLLEY HAASRODE LEUVEN 3-0 (25-10, 25-19, 25-19)

CUCINE LUBE CIVITANOVA: D’heer ne, Gargiulo 9, Loeppky 6, Orduna 2, Bisotto (L), Balaso (L), Boninfante ne, Nikolov 14, Kukartsev 3, Podrascanin ne, Bottolo ne, Duflos-Rossi 12, Tenorio 7. All. Medei

VOLLEY HAASRODE LEUVEN: Ponsin ne, Hofmans 8, Malisse 1, Verwimp (L), Witvrouwen ne, Peeters 10, De Saedeleer 2, Prevert 3, Olalla Gomez 10, Valkiers ne, Madjunkov, Parmentier (L) ne. All. Tuerlinckx.

Arbitri: Krticka (CZE) e Pop (ROU)

Durata set 18’, 21’, 22. Tot: 61’.