Champions League: Perugia aspetta il Las Palmas al Pala Barton

Juantorena e compagni sono già arrivati nell’impianto di pian di Massiano dove questa mattina hanno svolto allenamento direttamente sul taraflex e svolto poi una sessione in palestra. I Block Devils questa mattina hanno lavorato in sala pesi e a gruppi con la palla e nel pomeriggio hanno svolto l’allenamento tecnico-tattico con il focus sull’avversario di domani, un avversario che, nel match di andata alla Gram Canaria Arena ha dimostrato di avere delle ottime qualità tecniche e fisiche. Quella del 7 gennaio scorso era stata una sfida al cardiopalma, con i Block Devils che, avanti due set, erano stati poi rimontati dai padroni di casa che, spinti dal proprio pubblico, avevano trascinato la contesa al tiebreak. Nell’ultima frazione la Sir Sicoma Monini Perugia aveva poi chiuso i conti 15-10. Una partita che, oltre ad aver fatto incassare ai bianconeri due punti importanti per rimanere in vetta alla Pool C, ha fornito delle indicazioni molto utili, in vista del ritorno di oggi, come ha spiegato alla stampa, nel corso della conferenza pre-gara di oggi,

Gli spagnoli del Guaguas Las Palmas arrivano a questo primo match di ritorno reduci dalla vittoria casalinga, al tiebreak su Praga, mentre i Block Devils, nella terza giornata della fase a gironi, mercoledì scorso al PalaBarton Energy, si sono imposti con un rotondo 3-0 su Berlino

Le parole del Direttore Sportivo e responsabile Cev del club bianconero, Goran Vujevic:

«E’ una partita con un avversario che conosciamo; abbiamo già fatto l’andata in casa loro, sicuramente sarà una partita insidiosa, loro vengono da un buon momento, hanno vinto anche lo scontro precedente in casa e con il risultato che hanno ottenuto contro di noi, hanno tutti i presupposti di credere che possono fare bene anche qua. Las Palmas è una squadra molto esperta e molto tecnica e quindi loro riescono ad avere un buon gioco in cambio palla perché in ricezione hanno una linea molto stabile e questo gli permette di esprimere buona pallavolo per tutto l’arco della partita e non è una sorpresa che riescono a fare delle rimonte perché sicuramente dal punto di vista tecnico sono molto validi. Noi cercheremo di recuperare le forze dopo la partita difficile contro Trento e di provare a continuare il nostro percorso; questo è quello che la nostra squadra vuole fare in Champions. Sicuramente sarà una partita punto su punto perché anche la squadra spagnola verrà qui a fare dei punti perché qualche anno fa sono riusciti ad arrivare ai Quarti di finale di Champions passando il girone e quindi hanno la conoscenza di poter arrivare secondi nel nostro girone».

Le parole di Yuki Ishikawa

«Questa partita è nel bel mezzo di un mese dove si gioca ogni tre giorni, quindi ci possiamo preparare poco, ma quando facciamo allenamento la qualità è sempre molto alta. La testa deve essere giusta, quindi ci stiamo preparando bene per scendere in campo con la giusta mentalità. Con questa partita iniziano i match di ritorno e ora possiamo avere anche delle indicazioni sul gioco di Guaguas: loro spingono tanto, la ricezione è abbastanza stabile e poi all’andata loro hanno usato molto il primo tempo, quindi dipenderà molto dalla nostra battuta. Questa partita sarà dura e importante per noi: noi vogliamo fare bene!».

CHAMPIONS LEAGUE 4a GIORNATA POOL C

Mercoledì 27 gennaio Ore 20.30

Sir Sicoma Monini Perugia – Guaguas Las Palmas Arbitri Lyubomir Sirakov (Bulgaria) e Erdal Akinci (Turchia).