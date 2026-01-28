Definiti sedi e gironi della Volleyball Nations League 2026

ROMA- La FIVB ha ufficializzato oggi le sedi e i gironi della fase intercontinentale della Volleyball Nations League femminile e maschile 2026.

La prima settimana di gare del torneo femminile si giocherà dal 3 al 7 giugno a Quebec City (Canada), Brasilia (Brasile) e Nanchino (Cina). La prima settimana di gioco del torneo maschile, invece, si svolgerà dal 10 al 14 giugno a Ottawa (Canada), Brasilia (Brasile) e Linyi (Cina).

La seconda week femminile è in programma dal 17 al 21 giugno ad Ankara (Turchia), Filippine (sede da definire) e Thailandia (sede da definire), mentre il torneo maschile proseguirà dal 24 al 28 giugno a Orléans (Francia), Gliwice (Polonia) e Lubiana (Slovenia).

L’ultima settimana di gioco della fase preliminare femminile (week 3) è in programma dall’ 8 al 12 luglio a Belgrado (Serbia), Hong Kong (Cina) e Kansai (Giappone), mentre la week 3 maschile di disputerà dal 15 al 19 luglio a Belgrado (Serbia), Chicago (Stati Uniti) e Kansai (Giappone).

Le azzurre campionesse del Mondo e detentrici del trofeo 2024 e 2025 giocheranno nella prima week (3-7 giugno) a Brasilia (Brasile), nella seconda week (17-21 giugno) nelle Filippine, per poi chiudere la fase preliminare (8-12 luglio) ad Hong Kong (Cina).

I campioni del Mondo in carica e medaglia d’argento nell’ultima edizione della VNL (la prima in assoluto nel settore maschile) inizieranno il proprio percorso dal 10 al 14 giugno ad Ottawa (Canada), per poi partire alla volta di Lubiana (week 2, 24-28 giugno) e chiudere invece la fase intercontinentale a Kansai (Giappone) dal 15 al 19 luglio.

Alla Volleyball Nations League 2026 prenderanno parte diciotto nazionali, sia per il torneo femminile, sia per il torneo maschile. Le fasi finali si svolgeranno dal 22 al 26 luglio a Macao (Cina) per il torneo femminile e dal 29 luglio al 2 agosto a Ningbo (Cina) per quello maschile.

VOLLEYBALL NATIONS LEAGUE FEMMINILE

WEEK 1 (3-7 giugno)

Quebec City, Canada: Canada, Stati Uniti, Francia, Giappone, Ucraina, Germania.

Brasilia, Brasile: Brasile, Italia, Olanda, Turchia, Repubblica Dominicana, Bulgaria.

Nanchino, Cina: Cina, Serbia, Belgio, Polonia, Thailandia, Repubblica Ceca.

WEEK 2 (17-21 giugno)

Ankara, Turchia: Turchia, Brasile, Francia, Belgio, Germania, Cina.

TBD, Filippine: Giappone, Italia, Stati Uniti, Serbia, Repubblica Dominicana, Repubblica Ceca.

TBD, Thailandia: Thailandia, Ucraina, Bulgaria, Canada, Olanda, Polonia.

WEEK 3 (8-12 luglio)

Belgrado, Serbia: Serbia, Bulgaria, Repubblica Ceca, Francia, Olanda, Germania.

Hong Kong, Cina: Cina, Italia, Ucraina, Canada, Belgio, Repubblica Dominicana.

Kansai, Giappone: Giappone, Turchia, Brasile, Stati Uniti, Polonia, Thailandia.

FINALI (22-26 luglio)

Macao, Cina

VOLLEYBALL NATIONS LEAGUE MASCHILE

WEEK 1 (10-14 giugno)

Ottawa, Canada: Canada, Germania, Italia, Stati Uniti, Turchia, Francia.

Brasilia, Brasile: Brasile, Argentina, Bulgaria, Serbia, Belgio, Iran.

Linyi, Cina: Cina, Cuba, Slovenia, Ucraina, Polonia, Giappone.

WEEK 2 (24-28 giugno)

Orléans, Francia: Francia, Stati Uniti, Serbia, Giappone, Iran, Cuba.

Gliwice, Polonia: Polonia, Argentina, Germania, Belgio, Turchia, Cina.

Lubiana, Slovenia: Slovenia, Italia, Canada, Bulgaria, Ucraina, Brasile.

WEEK 3 (15-19 luglio)

Belgrado, Serbia: Serbia, Slovenia, Germania, Iran, Turchia, Ucraina.

Chicago, Stati Uniti: Stati Uniti, Francia, Brasile, Polonia, Cina, Bulgaria.

Kansai, Giappone: Giappone, Italia, Canada, Argentina, Belgio, Cuba.

FINALI (29 luglio-2 agosto)

Ningbo, Cina