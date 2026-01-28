Champions League: Scandicci corsara sul campo dell'Alba Blaj

Un risultato che vale anche la trentesima vittoria stagionale complessiva considerando Serie A1, Champions League, Coppa Italia e Mondiale per Club.

Nel primo set la Savino Del Bene Scandicci è partita con grande determinazione e ha costruito subito un vantaggio importante. Dopo aver gestito il tentativo di rimonta dell’Alba Blaj nel finale, le toscane hanno chiuso il parziale sul 19-25.

Nel secondo set Scandicci ha preso nuovamente il comando nelle fasi iniziali e ha mantenuto un ritmo elevato per tutta la frazione e nonostante un accenno di rimonta delle padrone di casa, la Savino Del Bene Volley ha controllato il gioco e ha chiuso ancora 19-25.

Nel terzo set l’Alba Blaj è riuscita a rientrare fino a un solo punto di distacco, ma nel momento decisivo la Savino Del Bene Volley ha trovato un nuovo break, gestendo con lucidità il finale e chiudendo il match con il 21-25.

Dal punto di vista numerico spicca una prestazione corale di alto livello: 51% in attacco e 13 muri vincenti di squadra.

A livello individuale emerge Nwakalor, protagonista assoluta e MVP del match, capace di firmare 10 muri vincenti personali. In doppia cifra anche le statunitensi Ruddins (15 punti), Skinner (11) e Franklin (10).

La Savino Del Bene Volley tornerà in campo domenica 1 febbraio alle ore 17.00, nella sfida di campionato in casa della Reale Mutua Fenera Chieri.

La CS Volei Alba Blaj si schiera in campo Krenicky al palleggio, Martinez Luis come opposta, Pirv e Felix Costa in banda, Delic e Trcol come centrali e Veres.

Coach Gaspari schiera la Savino Del Bene Volley con il 6+1 composto da Bechis al palleggio e Ruddins da opposta. Skinner e Franklin come schiacciartici titolari, Nwakalor e Graziani da centrali. Il ruolo di libero è affidato a Castillo.

Avvio deciso della Savino Del Bene Scandicci, che scappa subito 1-4 grazie ai muri di Ruddins e Nwakalor. L’Alba Blaj prova a restare agganciata (5-9), ma un nuovo break porta le toscane sul 2-9 (+7). Le padrone di casa reagiscono e ricuciono fino al 5-9 con un ace di Pirv. Sempre la schiacciatrice rumena mette a segno un altro ace pesante, che consente all’Alaba Blaj di rimanere in scia (14-18). Scandicci trova un nuovo allungo e con un primo tempo di Graziani si riporta sul +7 (15-22).Nel finale l’Alba Blaj risale fino al 19-23, ma la Savino Del Bene Volley chiude il set poco più tardi: muro di Franklin per il 19-25.

La Savino Del Bene Scandicci nel quarto periodo prende subito il comando (2-5) con Nwakalor dominante a muro e in primo tempo, allungando poi fino al 4-10 (+6). L’Alba Blaj prova a restare in partita, ma il ritmo ospite resta alto e il vantaggio cresce (7-14, poi 9-17). Nel cuore del set Graziani e Skinner firmano il nuovo strappo (12-19), ma l’Alba Blaj accenna una rimonta con tre punti di fila fino al 17-21 (-4). Scandicci spegne subito l’entusiasmo delle padrone di casa: Franklin e Ruddins ristabiliscono le distanze e proprio la schiacciatrice statunitense chiude il set segnando il punto del 19-25.

Partenza shock di Savino Del Bene Scandicci nel tie break con due muri consecutivi di Nwakalor, che raggiunge quota dieci block personali nel match, e spinge subito il risultato sul 0-2. Il vantaggio scandiccese arriva fino al 3-9 (+6) con muro di Skinner e ace di Ruddins. L’Alba Blaj cresce alla distanza e rientra fino al 15-16 (-1), riaprendo il set. Nel momento chiave però la Savino Del Bene Volley cambia marcia: break di 4-0 per il 15-19, poi gestione lucida del finale, con il set che si chiude 21-25.

Le parole del tecnico Marco Gaspari

« Siamo state molto brave sin dall’inizio, molto precise, abbiamo approcciato molto bene la partita perché sapevamo che era una partita importante questa per provare a ottenere il primo posto nel girone. La settimana prossima saremo in Turchia, per giocare con il VakifBank, quindi oggi era fondamentale vincere nel miglior modo possibile ».

Il tabellino-

CS VOLEI ALBA BLAJ – SAVINO DEL BENE SCANDICCI 0-3 (19-25, 19-25, 21-25)

CS VOLEI ALBA BLAJ: Piani n.e., Veres (L1), Miljevic, Ioan n.e., Gra ma, Vizitiu (L2) n.e., Trcol 9, Pirv 4, Krenicky 1, Delic 6, Felix Costa 16, Martinez Luiz 6, Escamilla 4, Octuparu 8. All.: Naranjo Hernandez.

SAVINO DEL BENE SCANDICCI: Traballi (L2), Bechis, Skinner 11, Castillo (L1), Ruddins 15, Franklin 10, Ribechi (L1), Bosetti n.e., Ognjenovic n.e., Mancini n.e., Graziani 5, Nwakalor 12, Antropova n.e., Weitzel n.e.. All.: Gaspari.

Arbitri: Ágnes Bátkai-Katona (HUN) – Dobromir Dobrev (BUL)

Durata set: 25′, 22′, 24' Tot: 71'

MVP: Linda Nwakalor (Savino Del Bene Scandicci)

Spettatori: 1753