Cev Cup: Piacenza missione compiuta

Nei Playoff Round affronterà la vincente tra la formazione finlandese del Akaa Volley e i polacchi del Jsw Jastrzebski Wegiel: nella gara d’andata in terra finlandese si sono imposti i polacchi per 3-1 (16-25, 22-25, 28-26, 18-25) mentre la gara di ritorno si giocherà domani sera in terra polacca.

Dopo aver vinto i primi due parziali e con la qualificazione in tasca, Boninfante ha dato spazio alla diagonale Travica e Leon con Andringa in campo per Gutierrez. Gli spagnoli hanno vinto ai vantaggi il terzo parziale per poi capitolare nel quarto.

Tredici punti per Leon e Bergmann, in casa Soria 15 punti per Moreno e 13 per Hoyos.

In avvio di gara coach Boninfante manda in campo Porro e Bovolenta in diagonale, Comparoni e Iyegbekedo al centro, Bergmann e Gutierrez alla banda, Loreti è il libero. La formazione spagnola del Rio Duero Soria risponde con Lorente e Moreno in diagonale, Domenech e Mimoun al centro, Lindberg e Hoyos alla banda, Masia è il libero.

L’avvio di partita è equilibrato, il cambio palla è sistematico, due punti consecutivi di Bovolenta (71% in attacco a fine set) danno il primo scossone al parziale e due lunghezze di vantaggio a Gas Sales Bluenergy Volley Piacenza (10-8). L’ace di Gutierrez vale il più tre (14-11) con gli spagnoli a chiamare time out, Piacenza controlla e mantiene due-tre lunghezze di vantaggio che diventano quattro con il perfetto diagonale di Gutierrez (20-16), Soria utilizza il secondo time out a diposizione. Doppio cambio in casa biancorossa, dentro Leon e Travica per Porro e Bovolenta, Iyegbekedo consegna ai suoi ciqnue set point (24-19), si va al cambio campo sulla battuta in rete degli spagnoli.

L’ace di Porro e il successivo muro di Iyegbekedo rompono l’equilibrio in campo (8-5) con Soria a chiamare tempo, gli spagnoli piazzano il loro primo muro della serata (9-8) ma poi vedono allungare Piacenza con due punti di Gutierrez ed uno di Bovolenta (12-8). L’ace di Gutierrez (15-10) fa chiamare il secondo time out a Soria, Gas Sales Bluenergy Volley Piacenza continua a macinare gioco, Bergmann per il più sei (18-12), pieno controllo del parziale da parte dei biancorossi nonostante un tentativo di avvicinamento di Soria (23-19), sono cinque i set point biancorossi (24-19), chiude Travica alla seconda occasione. Ed è qualificazione ai Payoff Round.

In casa biancorossa resta in campo Andringa per Gutierrez e la diagonale Travica e Leon, Soria parte forte (2-7) e Boninfante chiama il primo time out della serata, al rientro in campo punto di Leon per il meno cinque (3-8). Piacenza rincorre, si porta ad una lunghezza prima con Leon (19-20) e poi con Bergmann (20-21) ma Soria con un block in allunga di nuovo (20-23) con Boninfante a chiamare tempo. Gas Sales Bluenergy Volley Piacenza impatta a quota ventitré, il set point è spagnolo (23-24), nuova parità a quota ventiquattro. I biancorossi annullano altri due set point, si vedono annullare un match ball (25-24 con ace di Bergmann), capitolano alla quarta occasione degli spagnoli.

Fin dai primi scambi Piacenza avanti di una lunghezza, Soria impatta a quota tredici, l’ace di Comparoni dà il là all’allungo di Piacenza (18-14) con gli spagnoli che nel giro di pochi scambi utilizzano i due time out. I biancorossi controllano, la chiusura della gara si avvicina, punto di Leon (22-17), Andringa consegna ai suoi sei match point (24-18), chiude alla seconda occasione Piacenza.

Le parole del tecnico Dante Boninfante

« La partita è stata approcciata molto bene dai ragazzi, peccato però per la partenza al rallentatore nel terzo set, sono cose che vorrei non vedere più. Abbiamo avuto l’occasione di far ruotare un po’ tutti i giocatori, diciamo che aver giocato un set in più ha permesso a chi gioca in meno di stare in campo un po’ di più, bravi chi ha iniziato la partita a permettermi di fare ruotare un po’ tutti in campo. L’obiettivo del passaggio del turno è stato centrato e questa è la cosa più importante in questo momento ».

Il tabellino-

GAS SALES BLUENERGY VOLLEY PIACENZA – RIO DUERO SORIA 3-1(25-20, 25-20, 27-29, 25-19)

GAS SALES BLUENERGY VOLLEY PIACENZA: Bergmann 13, Iyegbekedo 6, Bovolenta 8, Gutierrez 9, Comparoni 9, Porro 1, Loreti (L), Leon 13, Travica 2, Andringa 6. Ne: Pace (L), Mandiraci, Simon, Seddik. All. Boninfante.

RIO DUERO SORIA: Lorente, Lindberg 12, Domenech 11, Moreno 15, Hoyos 13, Mimoun 4, Masia (L), Miguel, Jimenez (L), Kalstad. Ne: Villalba, Montero, Rodrigo, Castella. All: Toribio.

ARBITRI: Mirza Basic (Bosnia Erzegovina), Jelena Mitrobvic (Montenegro),

Durata set 24’, 25’, 34’ e 25’ Tot: 108’.

Spettatori 1773