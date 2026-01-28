Challenge Cup: Vallefoglia espugna Gran Canaria e sente odore di semifinale
GRAN CANARIA (SPAGNA)-La Megabox Ond. Savio Vallefoglia va a vincere 0-3 (21-25, 20-25, 17-25) in casa dell'Emalsa Gran Canaria nella gara di andata della Challenge Cup compiendo un passo importante verso la qualificazione alle semifinali di Challenge Cup. Si deciderà tutto nella gara di ritorno in programma a Pesaro il prossimo 4 febbraio alle 20.00. Alla squadra di coach Pistola basterà vincere due set per ottenere la qualificazione alle semifinali della competizione. Protagonista di serata la solita Bici, autrice di una prestazione da 23 punti. In caso di passaggio del turno, Vallefoglia affronterà una tra le ungheresi del Kaposvari e le slovene del Nova Gorica, con le prime vincenti 3-0 nella sfida d’andata sulle seconde.
Il tabellino-
EMALSA GRAN CANARIA – MEGABOX GROUP VALLEFOGLIA 0-3 (21-25, 20-25, 17-25) –
EMALSA GRAN CANARIA: Scherer 2, Malual 10, Manzano 10, Brown 11, Indrova 6, Suarez Hernandez 4, Nsungimina (L), Arcos Pineda (L), Pavon Becerra, Goyanes, Corelli. Non entrate: Ignacio, Maida. All. Garcia Diaz.
MEGABOX GROUP VALLEFOGLIA: Bici 23, Giovannini 7, Candi 4, Bartolucci 1, Butigan 6, Omoruyi 8, De Bortoli (L), Carletti, Thokbuom 1, Budai-Ungureanu, Stoyanova, Lazaro 1. Non entrate: Feduzzi (L), Mitkova. All. Pistola.
ARBITRI: Widlarz, Geldof.
Durata set: 29′, 30′, 27′; Tot: 86′.