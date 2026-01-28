Corriere dello Sport.it
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Corriere dello Sport.it
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Corriere dello Sport.it
giovedì 29 gennaio 2026
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Contenuti plus
Live
Corriere dello Sport.it
Live
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Challenge Cup: Vallefoglia espugna Gran Canaria e sente odore di semifinale

Challenge Cup: Vallefoglia espugna Gran Canaria e sente odore di semifinale

Il successo per 0-3 (21-25, 20-25, 17-25) in casa dell'Emalsa mette in discesa il discorso della qualificazione per la squadra di Pistola che potrà chiudere i conti nella gara di ritorno in programma il 4 febbraio a Pesaro
2 min
TagsEmalsaMegaBoxChallenge Cup

GRAN CANARIA (SPAGNA)-La Megabox Ond. Savio Vallefoglia va a vincere 0-3 (21-25, 20-25, 17-25) in casa dell'Emalsa Gran Canaria nella gara di andata della Challenge Cup compiendo un passo importante verso la qualificazione alle semifinali di Challenge Cup. Si deciderà tutto nella gara di ritorno in programma a Pesaro il prossimo 4 febbraio alle 20.00. Alla squadra di coach Pistola basterà vincere due set per ottenere la qualificazione alle semifinali della competizione. Protagonista di serata la solita Bici, autrice di una prestazione da 23 punti. In caso di passaggio del turno, Vallefoglia affronterà una tra le ungheresi del Kaposvari e le slovene del Nova Gorica, con le prime vincenti 3-0 nella sfida d’andata sulle seconde.

Il tabellino-

EMALSA GRAN CANARIA – MEGABOX GROUP VALLEFOGLIA 0-3 (21-25, 20-25, 17-25) –

EMALSA GRAN CANARIA: Scherer 2, Malual 10, Manzano 10, Brown 11, Indrova 6, Suarez Hernandez 4, Nsungimina (L), Arcos Pineda (L), Pavon Becerra, Goyanes, Corelli. Non entrate: Ignacio, Maida. All. Garcia Diaz.

MEGABOX GROUP VALLEFOGLIA: Bici 23, Giovannini 7, Candi 4, Bartolucci 1, Butigan 6, Omoruyi 8, De Bortoli (L), Carletti, Thokbuom 1, Budai-Ungureanu, Stoyanova, Lazaro 1. Non entrate: Feduzzi (L), Mitkova. All. Pistola.

ARBITRI: Widlarz, Geldof.

Durata set: 29′, 30′, 27′; Tot: 86′.

Acquista ora il tuo biglietto! Segui dal vivo la partita.© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Coppe volley

Da non perdere

Challenge Cup: Vallefoglia a Las Palmas per l'andata dei quartiChallenge Cup: Vallefoglia chiude la pratica con il Fatum

Unisciti alla Community

Accedi o registrati per dire la tua sugli argomenti che più ti interessano e vivere tutti i servizi di Corriere dello Sport–STADIO". Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto ciò che fa vibrare il mondo dello sport.

ACCEDI

Utilizza il tuo account social o inserisci le credenziali scelte

oppure

Non hai ancora un account? Registrati

o entra con DISQUS