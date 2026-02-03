Corriere dello Sport.it
Corriere dello Sport.it
Corriere dello Sport.it
martedì 3 febbraio 2026
Corriere dello Sport.it
Cev Cup: Chieri sfida il Bielsko-Biala nel ritorno Play Off

Cev Cup: Chieri sfida il Bielsko-Biala nel ritorno Play Off

La vittoria per 3-0 dell'andata consentirà, domani alle 20.00 fra le mura amiche del Pala Gianni Asti, di qualiicarsi ai quarti di finale vincendo due set
2 min
TagsReale MutuaBKS BostikCev Cup

TORINO-Continua la serie di impegni della Reale Mutua Fenera Chieri ’76 fra le mura amiche del Pala Gianna Asti. La formazione di Negro domani, mercoledì 4 febbraio, scenderanno in campo alle 20.00 per il ritorno dei Play Off di Cev Cup ccontro il BKS Bostik Bielsko-Biala.
Reduci dalla sconfitta per 2-3 contro Scandicci, loro quinta partita decisa al tie-break nelle nove giocate nel 2026, Spirito e compagne ripartono dal successo esterno per 0-3 ottenuto il 28 gennaio in Polonia. Per qualificarsi basterà dunque aggiudicarsi due set indipendentemente dal punteggio, oppure vincere il golden set in caso di sconfitta per 0-3 e 1-3.
Chi fra Chieri e Bielsko-Biala passerà il turno affronterà nei quarti di finale una delle squadre che scenderanno in Coppa CEV dalla fase a gironi della Champions League.

Le parole di Sofia Ferrarini

«Ora come ora nella classifica del campionato siamo tra le big, e questo non può che ripagarci degli sforzi e della fatica che mettiamo ogni giorno in palestra. La partita con Scandicci l’abbiamo definita “dolce-amara”, perché c’è stata da parte nostra un’ottima prestazione contro la squadra attualmente campione del mondo, ma un po’ di rammarico rimane, perché siamo state davvero vicine a chiudere il match a nostro favore. Sicuramente abbiamo fatto un passo avanti rispetto alla semifinale di Coppa Italia giocandoci un tie-break a tutto fuoco, e sono certa che il palazzetto si sia goduto uno spettacolo di altissimo livello. Ora ci attende il turno di ritorno di CEV contro Bielsko-Biala. In Polonia abbiamo trovato un risultato pieno, ma questo non ci permette comunque di abbassare la guardia… Hanno una palla molto veloce e spingono davvero tanto al servizio, dovremo fin da subito limitare il loro gioco e lavorare in modo ordinato».

CEV CUP-RITORNO PLAY OFF

Mercoledì 4 febbraio Ore 20.00

Reale Mutua Fenera Chieri ’76 - BKS Bostik Bielsko-Biala Arbitri: MARSCHNER (Rep.Ceca)- Caramez Pereira (Por) Andata 0-3 (13-25, 21-25, 22-25)

 

 

 

 

 

 

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Cev Cup: Chieri espugna Bielsko-Biala e vede i quartiCev Cup: Chieri è ai quarti, domato il Vandœuvre

