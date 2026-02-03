Corriere dello Sport.it
Challenge Cup: Vallefoglia cerca il pass per la semifinale

Domani alle 20.00 le tigri affrontano nella gara di ritorno dei quarti l'Emalsa Gran Canaria già sconfitta 3-0 all'andata e dunque con due set centrerebbero uno storico risultato per il club marchigiano
2 min
PESARO-La Megabox Ondulati del Savio Vallefoglia è attesa da uno storico appuntamento che può valere per il team marchigiano la prima semifinale europea. La squadra di Andrea Pistola ospiterà domani, mercoledì 4 febbraio, alle ore 20.00, al PalaMegabox di Pesaro, l' Emalsa Gran Canaria nel ritorno dei quarti di Challenge Cup. La formazione biancoverde, vittoriosa 3-0 all'andata, deve vincere due set per passare il turno. In caso di sconfitta per 3-0 o 3-1, si giocherebbe il Golden Set. Nella gara di andata, disputata all’enorme Gran Canaria Arena di Las Palmas, Era Bici è stata nominata MVP grazie ai suoi 23 punti, con un eccellente 50% in attacco e ben 5 muri. Efficace anche la prova di Božana Butigan, con 3 muri firmati nei momenti topici del match. Tra le padrone di casa la più pericolosa è stata l’americana Margaret Brown, con 11 punti e il 53% in attacco.  In caso di passaggio del turno, la squadra biancoverde affronterà la vincente del confronto tra le ungheresi del KHG Kaposvári NRC e le slovene del GEN-I Volley Nova Gorica. Nella gara di andata le ungheresi l’hanno spuntata in casa per 3-0.

Le parole del direttore sportivo Alessio Simone

« Abbiamo acquisito un buon vantaggio vincendo bene in casa loro, ma la partita di domani non sarà una formalità perché Gran Canaria è una squadra che ha buone giocatrici, tra cui la centrale Brown e l’opposto Malual. Ci vorrà molta concentrazione per riuscire a chiudere in fretta il match e cercare di risparmiare un po’ di energie visto il rush finale del campionato, che ci vede reduci da tre partite molto difficili perse comunque esprimendo un bel gioco e forse pagando anche un po’ di stanchezza ».

CHALLENGE CUP- GARA DI RITORNO QUARTI DI FINALE

Mercoledì 4 febbraio Ore 20.00

Megabox Ondulati del Savio Vallefoglia-Emalsa Gran Canaria Arbitri: Mathilde Hayaux Du Tilly (Fra)-Sonja Simonovska (Montenegro) Andata: Emalsa Gran Canaria- Megabox Ondulati del Savio Vallefoglia 0-3 (21-25, 20-25, 17-25)

© RIPRODUZIONE RISERVATA

