Champions League: Scandicci si arrende al VakifBank solo al tie break

ISTANBUL (TURCHIA)- La Savino Del Bene Scandicci esce dal Vakifbank Spor Sarayi a testa alta dopo aver lottato alla pari contro VakifBank Istanbul. Per passare il turno da prima del girone la formazione di Gaspari avrebbe dovuto vincere 3-0 o 3-1 è invece arrivata una sconfitta al tie break 3-2 (24-26, 23-25, 25-20, 28-26, 15-12) non pregiudica però il cammino delle toscane, che affronterà il Play Off contro l'Igor Gorgonzola Novara in quanto nella classifica delle seconde coè al terzo posto mentre le igorine sono al secondo posto.

La Savino Del Bene Scandicci esce sconfitta per 3-2 al termine di una sfida di altissimo livello contro le turche del VakifBank Istanbul. Il risultato del Vakifbank Spor Sarayi non consente alla formazione scandiccese di superare le turche in classifica: la squadra di coach Gaspari ha così chiuso al secondo posto della Pool A di CEV Champions League. Per conquistare la vetta sarebbe stata necessaria una vittoria per 3-0 o 3-1 (con il set perso non oltre quota 20), un obiettivo solo sfiorato.

La Savino Del Bene Volley dovrà ora affrontare il turno aggiuntivo dei play-off, nei quali affronterà un derby italiano con Novara: come terza miglior seconda, la Savino Del Bene Volley affronterà la formazione piemontese, che ha concluso la fase a girone come quarta miglior seconda.

La gara si è aperta con due set di grande personalità della Savino Del Bene Volley, che è riuscita a rimontare nel primo parziale e si è imposta ai vantaggi (24-26), per poi replicare nel secondo set con un altro finale di carattere (23-25). Il VakıfBank ha reagito nel terzo (25-20), ha riportato la partita in equilibrio e ha trovato il pareggio nel quarto al termine di un set lunghissimo, deciso solo ai vantaggi (28-26). Nel tie-break, con la qualifcazione da prima del girone ormai sfumata per la Savino Del Bene Volley, coach Gaspari ha gestito le rotazioni e le turche hanno conquistato quinto set e partita.

Un epilogo amaro anche dal punto di vista simbolico, perché quella di Istanbul è stata la 50ª partita di Champions League nella storia della Savino Del Bene Volley.

Dal punto di vista individuale, Antropova è la miglior realizzatrice della gara per la Savino Del Bene Volley con 33 punti, ben supportata da Nwakalor (15 punti). A livello di squadra, la formazione scandiccese chiude con 18 muri vincenti e 4 ace, confermando solidità a muro e continuità in battuta, pur pagando una minore efficacia offensiva rispetto alle padrone di casa. Per il VakıfBank, prestazione stellare di Markova con 32 punti, affiancata da Güneş, MVP dell’incontro con 16 punti.

Il VakifBank Istanbul si schiera in campo con Özbay al palleggio, Boskovic come opposta, Markova e Cazaute in banda, Ogbogu e Güneş come centrali e Aykaç nel ruolo di libero.

Coach Gaspari schiera la Savino Del Bene Volley con il 6+1 composto da Ognjenovic al palleggio e Antropova da opposta. Skinner e Bosetti come schiacciartici titolari, Nwakalor e Weitzel da centrali. Il ruolo di libero è affidato a Castillo.

Primo set combattutissimo: il VakıfBank scatta avanti 8-4, ma la Savino Del Bene Volley non molla e rientra fino all’11-11, prima parità del parziale. Con Antropova arriva il primo sorpasso (11-12), poi il set vive di equilibrio assoluto (18-18). Nel finale il VakıfBank va vicino a chiudere il set (24-22), ma la Savino Del Bene Volley annulla entrambi i set point (24-24) e ai vantaggi è più fredda: il primo tempo e il muro di Weitzel chiudono sul 26-24 per la squadra di coach Gaspari.

Secondo set ancora tirato in avvio, con continui cambi palla fino al 9-9. Il VakıfBank prova l’allungo con Markova e Ogbogu (12-11, 15-12), poi accelera fino al 16-12 (+4), costringendo la Savino Del Bene Volley al timeout. La reazione arriva con Antropova (17-14), poi la formazione scandiccese recupera fino al 20-19. Nel finale nuovo equilibrio (22-22, ace di Nwakalor), ma ancora una volta è la Savino Del Bene Volley, con carattere, a mette la freccia sul 23-24 e chiudere ai vantaggi con Antropova: 25-23.

Terzo set con partenza fulminante da parte della Savino Del Bene Scandicci (0-3) e subito timeout VakıfBank. Le turche rientrano fino al 5-5, prima parità del set, poi nuovo equilibrio (7-7, 10-10). Antropova sale in cattedra con due muri consecutivi per l’11-13, ma il VakıfBank ribalta ancora l’inerzia con Markova e Boskovic (15-13). Dopo il timeout scandiccese, Boskovic scava il solco decisivo (20-16), spezzando il set con muro e contrattacco. Nel finale il VakıfBank allunga senza più rischi e chiude 25-20.

Avvio perfetto per Scandicci nel quarto set (0-4) con muro e pressione costante. Il VakıfBank rientra fino al 9-9, poi prova a scappare (12-9), ma la Savino Del Bene Volley reagisce ancora con Antropova e con i muri di Nwakalor e Bosetti fino al 15-15. Il momento chiave arriva con il sorpasso 16-17 (muro Weitzel) e l’allungo 16-19, che sembra indirizzare il set. Il VakıfBank però rientra (19-19) e il finale diventa una battaglia punto a punto. La squadra di Gaspari annulla ancora due set point, ma non il terzo: il VakıfBank chiude 28-26 e per la Savino Del Bene Volley sfuma la possibilità di arrivare al primo posto nella Pool A di CEV Champions League.

Nel tie break coach Gaspari gestisce le energie dopo la perdita del quarto set: in campo Graziani, Bechis, Ruddins e Franklin. Il tie-break inizia comunque con una Savino Del Bene Volley che piazza due muri consecutivi di Nwakalor (0-2). Il VakıfBank rientra e l’equilibrio regge fino al 6-6. Sul 7-6 Markova spezza l’inerzia: cambio campo sull’8-7 e allungo fino al 10-7. La Savino Del Bene Volley prova a recuperare il gap (12-10), ma Boskovic e Markova chiudono nel finale: 15-12 VakıfBank.

Le parole del tecnico Marco Gaspari

« C’è un grosso dispiacere oggi, perché abbiamo fatto una partita incredibile, in un palazzetto molto caldo, contro una squadra che ha individualità straordinarie. Nonostante nei primi due set siamo partiti sotto, siamo sempre rientrati con pazienza e determinazione. Nel terzo set non ci siamo riusciti, mentre nel quarto abbiamo avuto l’opportunità dello stacco decisivo sul 23-20 e non ne abbiamo approfittato, anche per merito dell’avversario, ovviamente. Quando però, in due ore di gara, ti crei situazioni di questo tipo, bisogna essere spietati. A mio avviso abbiamo giocato una partita incredibile, generosa, di cuore, contro una fisicità che a volte ci surclassa. Lo si è visto più volte oggi, soprattutto con Markova. Le ragazze sono state incredibili, a tutte loro va un grandissimo applauso, dispiace, perché abbiamo lottato fino all’ultimo. Chiaramente nel tie-break ho dato respiro a chi è in sovraccarico estremo, considerando che si riparte già domenica ».

Il tabellino-

VAKIFBANK ISTANBUL – SAVINO DEL BENE SCANDICCI 3-2 (24-26, 23-25, 25-20, 28-26, 15-12) –

VAKIFBANK ISTANBUL: Cazaute 4, Ozbay 2, Ogbogu 8, Gunes 17, BoskoviÄ‡ 22, Markova 32, Aykac Altintas (L), Caliskan, Cebecioglu, Malual, Dangubic 8. Non entrate: Ozden, Uyanik, Acar (L). All. Guidetti.

SAVINO DEL BENE SCANDICCI: Skinner 9, Bosetti 4, Ognjenovic 2, Nwakalor 15, Antropova 33, Weitzel 7, Castillo (L), Ribechi, Bechis, Ruddins 5, Franklin 8, Graziani. Non entrate: Traballi (L), Mancini. All. Gaspari.

ARBITRI: Maroszek, Mylonakis.

Durata set: 29′, 25′, 27′, 33′, 14′; Tot: 128′.