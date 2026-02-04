Champions League: Conegliano piega anche il Lodz per 3-0

Coach Daniele Santarelli sceglie capitan Wolosz al palleggio, Haak è l’opposta, Sillah e Zhu sono le schiacciatrici, Lubian e Chirichella le centrali, libero Scognamillo. Dall’altra coach Chylinski schiera Gajer, Cechetto, Brambilla, Bidias, Obiala, Stefanik, libero Pawlowska.

Pantere giganti in prima linea in avvio, prima con Sillah che fissa il 3-0 immediato, poi con Lubian grazie a due muri in serie che portano al primo time-out della partita (7-3). La centrale è affilata anche in battuta (11-5), Wolosz iscrive anche Zhu e Chirichella alla partita (16-8, 15 punti con 2 muri per la top scorer del match). Sul tramonto del parziale Obiala trova il primo muro per le polacche, dopo due salvataggi di Pawlowska è Haak che abbatte la difesa ospite (24-16), set point concretizzato da Zhu alla seconda occasione buona (25-17, cinese top scorer del parziale con 5 punti e il 71% negli attacchi).

Lodz si porta avanti per la prima volta nel match con la pipe di Brambilla (1-3), ma Haak ristabilisce presto la parità. Scognamillo difende alla grande e Lubian concretizza (6-4), il primo strappo del secondo set è di Sillah (11-8). Lubian è in grande spolvero in attacco e dalla battuta (17-11), Ewert e Adigwe fanno rifiatare la diagonale, è Sillah a colpire ancora dopo un ritorno prorompente delle ospiti (20-15). Adigwe si iscrive al match con il muro del 23-17, Haak firma il 2-0 (25-18, 7 centri per la svedese nel set con un mostruoso 86%). Pantere letali in tutti i fondamentali: 9 muri e 7 aces di squadra per la Antonio Carraro in serata.

Sillah parte con il piede giusto mordendo dal servizio e dalla pipe, Wolosz regala un cioccolatino che Haak scarta (6-2, 13 punti e il titolo di MVP per la svedese). Chirichella torna a pungere e si iscrive al festival degli aces infilandone due di fila (17-7, 6-0 di parziale), così Sillah segna per doppiare le avversarie (20-10, doppia cifra per la slovena al termine con 3 muri). Pantere concentrate fino alla fine, Daalderop e Munarini danno il proprio contributo in coda, il matchpoint del definitivo 3-0 è di Zhu, con il muro (25-12). È la 28a vittoria europea di fila per le gialloblù, che attende di conoscere l’avversario dei quarti di finale dai play-off.

Le parole del tecnico Daniele Santarelli

« Siamo in un bel momento, oggi non è stata una partita bellissima, complici anche loro probabilmente non al top e senza motivazioni. Ho chiesto alle ragazze di fare il miglior risultato possibile, senza calcoli, ogni volta che abbiamo fatto calcoli è andata male. Ho messo in campo una squadra figlia del turnover pianificato per far si che tutte si sentano parte di qualcosa di importante facendo riposare che nelle altre partite ha giocato. Ne è uscito l’ennesimo 3-0 di questo periodo e questo attesta che stiamo in forma e giochiamo una bella pallavolo. Ora viene il difficile, rimaniamo concentrati e andiamo avanti ».

Il tabellino-

A. CARRARO PROSECCO DOC CONEGLIANO – LKS COMMERCECON LODZ 3-0 (25-17, 25-18, 25-12) –

A. CARRARO PROSECCO DOC CONEGLIANO: Zhu 15, Lubian 9, Haak 13, Wolosz 1, Chirichella 7, Sillah 10, Scognamillo (L), Ewert, Munarini, Adigwe 1, Daalderop. Non entrate: Braga Guimaraes, De Gennaro (L), Fahr. All. Santarelli.

LKS COMMERCECON LODZ: Brambilla 9, Bidias 3, Obiala 5, Cechetto 7, Gajer, Stefanik 6, PawÅ‚owska (L), Szczyrba 4, Centka 2. Non entrate: Kisielewska, Hryshchuk, Kowalczyk. All. Chyliski.

ARBITRI: Mitrovic, Strandson.

Durata set: 24′, 28′, 25′; Tot: 77′.