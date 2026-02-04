Champions League: Novara batte il Benfica ed è seconda nella Pool B

NOVARA -Una scintillante Igor Gorgonzola Novara , nell'ultima partita della Pool B supera con autorità 3-0 (25-20, 25-17, 25-15) lo Sport Lisboa e Benfica, chiude il raggruppamento al secondo posto ed ora dovrà sfidare le Campionesse del Mondo della Savino Del Bene Scandicci nei Play Off che portano ai quarti di finale. Andata prevista tra il 17 e il 19 febbraio a Novara, ritorno a Firenze una settimana più tardi (24-26 febbraio). Premio di MVP per la centrale belga Silke Van Avermaet, mentre top scorer è stata Tatiana Tolok con 16 punti all’attivo.

Azzurre ancora senza Leonardi (fermata prima di Vallefoglia per un problema muscolare) e con Baijens e Mims ancora in fase di recupero dai rispettivi acciacchi; Bernardi manda in campo Tolok opposta a Cambi, Costantini e Van Avermaet centrali, Ishikawa e Alsmeier schiacciatrici e De Nardi libero; Benfica in campo con Mariana Garcez in regia e Ubavic in diagonale, Dokic e Stout al centro, Cetin e Clemente in banda e Rizzo libero.

Novara parte forte con Costantini protagonista (due muri per il 5-1, sei punti in tutto nel parziale), ma il Benfica accorcia 6-5 e poi sorpassa con Ubavic (8-9) mentre Novara sfrutta due punti in fila di Tolok per il contro-break che vale il 13-11. Le ospiti fermano il gioco, Costantini e Van Avermaet (20-16, ace) firmano il break decisivo con Tolok che concretizza poco dopo un gran recupero di Ishikawa per chiudere 25-20 in maniout.

Si riparte con Cambi che sfrutta al meglio i centrali (fast di Van Avermaet, 6-5, poi Costantini per il 9-7) e il Benfica perde contatto al giro di boa (12-9); pipe di Tolok per il 15-11 e sul 19-13 il Benfica ferma il gioco, senza alterare l’inerzia del parziale. Ishikawa avvicina il traguardo (21-14), Van Avermaet a muro fa 23-16 e poco dopo è Ishikawa a chiudere il parziale con la parallela del 25-17.

Ace di Alsmeier per il 4-2 e Van Avermaet scappa via a muro sul 9-5 mentre il Benfica stavolta fatica a reagire; la centrale belga si esalta anche in difesa e Alsmeier chiude in diagonale (12-6) mentre la neoentrata Barcelos trascina le ospiti al 15-12. Tra le azzurre c’è Carraro in regia, Van Avermaet in fast fa 18-12 e poco dopo Melli entra e con due punti in fila trascina le sue al match point (24-15). Si chiude su un errore in attacco delle ospiti, 25-15.

Le parole del tecnico Lorenzo Bernardi

« Volevamo vincere 3-0 e lo abbiamo fatto, era d’altra parte l’unica cosa in nostro potere per chiudere nel miglior modo possibile il ranking, in vista dei Playoff di Champions League. Ho avuto la possibilità di fare qualche piccola rotazione, un fattore che ci tornerà parecchio utile in vista del prosieguo della stagione e, nell’imminente, in vista del match con Milano di domenica ».

Le parole di Veronica Costantini

« Siamo contente, per noi è stata una bella partita ed è una vittoria che da continuità alle due consecutive ottenute dopo la semifinale di Coppa Italia. Per me è stato bellissimo essere protagonista davanti al nostro pubblico, mi sono tolta anche la soddisfazione di un buon impatto sulla partita ».

Il tabellino-

IGOR GORGONZOLA NOVARA – SPORT LISBOA E BENFICA 3-0 (25-20, 25-17, 25-15)-

IGOR GORGONZOLA NOVARA: Van Avermaet 11, Cambi 1, Alsmeier 9, Ishikawa 7, Tolok 16, Costantini 8, De Nardi (L), Carraro, Melli 2. Non entrate: Mims (L), Herbots, Squarcini, Bonifacio, Baijens. All. Bernardi.

SPORT LISBOA E BENFICA: Stout 8, Garcez 2, Cetin 5, Clemente 4, Dokic 5, Ubavic 11, Rizzo (L), Barcelos Da Silva 2, Balague. Non entrate: Aleixo (L), Garcez, Anne Dillon, Holt. All. Furtado Pereira.

ARBITRI: Ivanov, Balandzic.

Durata set: 25′, 23′, 22′; Tot: 70′.

MVP : Silke Van Avermaet (Igor Gorgonzola Novara)