Challenge Cup: Vallefoglia batte Gran Canaria è va in semifinale
PESARO- La Megabox Ondulati del Savio Vallefoglia stacca il pass per la semifinale di Challenge Cup riadendo conro l'Emalsa Gran Canaria il successo dell'andata. Le ragazze di Pistola si sono assicurate prima i due set che garantivano loro la qualificazione matematica e poi hanno concluso per la gioi del proprio pubblico vittoriosamente per 3-1 (25-20, 25-17, 14-25, 30-28). Le semifinali si giocheranno nella terza e nella quarta settimana di febbraio: le avversarie saranno le ungheresi del Kaposvári NRC, che hanno superato con due vittorie su due le slovene del GEN-I Volley Nova Gorica. Pistola ha saggiamente dato largo spazio a tutte le sue atlete dopo aver raggiunto l’obiettivo della qualificazione nei primi due set. La seconda parte della partita è stata molto diversa: il terzo set è stato dominato dalle ospiti, ma nel quarto le ragazze pesaresi hanno combattuto fino alla fine, riuscendo a spuntarla in volata 30-28. Al fianco della Mvp Bici, spiccano i numeri di Thokbuom (15 punti con il 50% in attacco e ben 5 ace, nonché 3 muri, compreso quello finale).
Le parole di Federica Carletti-
« Contentissima per il risultato e per l’accesso alle semifinali. Pistola dopo il secondo set ha dato spazio un po' a tutte le ragazze che giocano meno coinvolgendo tutte noi in questo splendido risultato. Abbiamo avuto alti e bassi nel corso della partita ma alla fine abbiamo messo in pratica il lavoro che facciamo in allenamento ».
Il tabellino-
MEGABOX GROUP VALLEFOGLIA – EMALSA GRAN CANARIA 3-1 (25-20, 25-17, 14-25, 30-28)-
MEGABOX GROUP VALLEFOGLIA: Bici 9, Giovannini 10, Bartolucci 1, Thokbuom 15, Butigan 6, Budai-Ungureanu 6, Feduzzi (L), De Bortoli (L), Omoruyi, Carletti 5, Mitkova 3, Stoyanova 8, Lazaro. Non entrate: Candi. All. Pistola.
EMALSA GRAN CANARIA: Scherer 4, Malual 17, Manzano 19, Brown 9, Indrova 7, Suarez Hernandez 6, Nsungimina (L), Pavon Becerra, Goyanes, Corelli 2. Non entrate: Arcos Pineda (L), Ignacio, Maida. All. Garcia Diaz.
ARBITRI: Hayaux Du Tilly, Simonovska.
Durata set: 26′, 23′, 21′, 33′; Tot: 103′.