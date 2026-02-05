Coppa Italia: parlano capitani e allenatori

BOLOGNA- Manca sempre meno al primo grande evento della stagione 2025/26 della SuperLega: Bologna è pronta ad accogliere ancora una volta squadre e tifosi per la Final Four della Del Monte® Coppa Italia che prenderà il via sabato 7 febbraio con le Semifinali per poi concludersi domenica 8 con lo spettacolo della Finale (già sold-out) che assegnerà la 48a edizione dell’evento. La prima Semifinale tra i Campioni d’Italia dell’Itas Trentino e la Gas Sales Bluenergy Piacenza avrà inizio alle 15.30, seguita poi, non prima delle 18.00, dalla sfida tra i Campioni d’Europa e del Mondo della Sir Susa Scai Perugia e i secondi classificati della scorsa edizione della Rana Verona.

Le parole di Marcelo Mendez, allenatore Itas Trentino-

« La Final Four di Del Monte® Coppa Italia è uno dei momenti più importanti e belli della stagione e per me lo è a maggior ragione perché sarà la prima volta che potrò viverlo da protagonista dopo averne viste da tante da telespettatore. Sarà un weekend di gare di assoluto livello, in cui proveremo a giocarci sino in fondo le nostre carte ben sapendo che troveremo avversarie agguerritissime e di grande livello sul nostro cammino. Guardiamo ovviamente solo alla Semifinale di sabato con Piacenza, una squadra che ha trovato nel corso della Regular Season sempre maggiore ritmo e che gioca una pallavolo bella ed efficace, indipendentemente dal sestetto che schiera. La stessa cosa che proveremo a fare noi; scenderemo in campo a Bologna molto motivati e carichi per provare a conquistare l’accesso alla prima Finale della stagione. Abbiamo le qualità fisiche, tecniche e temperamentali per vivere al massimo questo fine settimana, indipendentemente dallo starting six che utilizzeremo ».

Le parole di Riccardo Sbertoli, capitano Itas Trentino-

« È sempre una bellissima emozione poter disputare una Final Four di Coppa Italia; ce la siamo meritata e ora proveremo a giocarci al massimo le nostre chance. Siamo reduci da un periodo non semplice, in cui abbiamo dovuto fare i conti con l’indisponibilità di pedine importanti per la nostra squadra. Probabilmente anche in questo weekend potremmo essere ancora in emergenza, ma arriviamo a Bologna con la mente libera e consci del percorso che abbiamo fatto sino ad ora per essere in Semifinale. Non mi riferisco ovviamente solo al Quarto di Finale vinto a fine dicembre con Monza, ma anche al girone d’andata, che ci ha portato ad essere la testa di serie numero 1 del tabellone, e alle partite che abbiamo giocato negli ultimi dieci giorni, in cui abbiamo ottenuto la vittoria sopperendo alle assenze di alcune pedine importanti. Metteremo in campo tutta la nostra determinazione ed aggressività per provare ad ottenere un altro grande risultato. In Semifinale affronteremo un avversario molto forte come Piacenza che sta giocando bene e che sino ad ora ha vissuto un girone di ritorno in costante crescita. Conosciamo bene i nostri avversari, li abbiamo affrontati diverse volte e sappiamo che sarà un incontro tostissimo, in cui cercheremo di metterli in difficoltà ».

Le parole di Dante Boninfante, allenatore Gas Sales Bluenergy Piacenza-

« Per noi partecipare alla Final Four di Coppa Italia è sicuramente un orgoglio, un punto importante della stagione, era un obiettivo ad inizio anno e i ragazzi sono stati bravi nel percorso fatto durante il girone di andata e perfezionato nel Quarto di Finale con Modena. Sono stati bravi a conquistare questa opportunità: un palcoscenico importantissimo soprattutto per il percorso di crescita dei tanti giovani che avranno l’opportunità di vivere una manifestazione bellissima. Ci aspetta una Semifinale molto dura, la forza di Trento la conosciamo tutti, cercheremo di onorare al massimo questa manifestazione facendo il possibile per andare avanti. La gioia di esserci è logicamente condivisa con i tanti tifosi che ci sono stati sempre vicino e che arriveranno a Bologna per supportarci. Società, squadra e tifosi: tutti insieme all’assalto di questa bellissima manifestazione ».

Le parole di Robertlandy Simon, capitano Gas Sales Bluenergy Piacenza-

« La Del Monte® Coppa Italia è da sempre un bellissimo evento che in un week end, in poche partite, mette in scena tanto agonismo, tanta voglia di fare, la volontà di esserci e ovviamente grandi sfide. Un evento che regala a chi lo gioca e al pubblico tante emozioni. Noi siamo felici di potere essere protagonisti a Bologna in una manifestazione che mette in palio un trofeo che vorremmo riportare a Piacenza a distanza di qualche anno dall’ultima volta. Ci attende un percorso difficile, avversarie di rango, ma noi siamo pronti per dire la nostra e dare il meglio in campo ».

Le parole di Fabio Soli, allenatore Rana Verona-

« Le Final Four di Coppa Italia rappresentano un appuntamento di grande prestigio, che premia il percorso fatto finora e ci offre l’opportunità di confrontarci con il massimo livello. Affrontiamo Perugia, una squadra estremamente solida e continua, che in questi anni sta dimostrando il proprio valore sia in campionato sia nelle altre competizioni. Per essere competitivi serviranno grande cura dei dettagli, qualità nel gioco e la capacità di restare dentro la partita in ogni momento, interpretando la Semifinale con grande energia ».

Le parole di Rok Mozic, capitano Rana Verona-

« Ci avviciniamo a questo weekend con entusiasmo e con la consapevolezza dell’importanza dell’evento, sapendo che le Final Four hanno un’atmosfera e dinamiche particolari. Perugia è una delle squadre più forti del campionato e affrontarla in una Semifinale di Del Monte® Coppa Italia è una sfida che richiede il massimo impegno sotto ogni aspetto. Dovremo essere aggressivi e pronti a lottare su ogni pallone, rimanendo uniti anche nei momenti di difficoltà e sfruttando ogni occasione che la partita ci offrirà ».

Le parole di Angelo Lorenzetti, allenatore Sir Susa Scai Perugia-

« Ai ragazzi devo fare i complimenti perché da quando siamo tornati dal Mondiale per Club è stata veramente “una giostra” e hanno affrontato tutto con un buono stile, un buon atteggiamento; quindi, sono pronti per essere la versione migliore di loro stessi in Coppa Italia. Conosciamo la qualità dell’avversario, la sua potenza, lo abbiamo già affrontato in casa, ma l’importante ora è scendere in campo a Bologna con l’idea e la voglia di essere protagonisti. Poi, come sempre nello sport, è soltanto uno a trionfare. Ma fino ad ora non ho nulla da rimproverare ai miei ragazzi ».

Simone Giannelli capitano Sir Susa Scai Perugia-

« Essere presenti a queste competizioni non è mai scontato, innanzitutto siamo contenti di andare a Bologna e di far parte di questa Final Four. Un’opportunità che ci siamo guadagnati sul campo. Non dobbiamo mai dimenticarci di come ci si arriva a queste manifestazioni: noi arriviamo a Bologna grazie ad una partita molto bella giocata in casa contro Civitanova, una gara secca che potevamo anche perdere perché abbiamo giocato contro una formazione di altissimo livello. Noi faremo il nostro meglio e cercheremo di vincere: siamo, come sempre, “a caccia di finali”, e la Finale passa per il match con Verona. Siamo consapevoli di affrontare in Semifinale un avversario molto impegnativo. È una squadra fisica che fa della battuta una delle sue armi migliori e lo abbiamo visto anche nel corso del match giocato in Regular Season in casa; mi aspetto una partita lunga che molto probabilmente si deciderà al tie-break ».