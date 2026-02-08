Coppa Italia: è trionfo Verona ! 

BOLOGNA-Rana Verona nella storia! È il club scaligero a vincere la 48ª edizione della Del Monte® Coppa Italia, in un’Unipol Arena ancora una volta gremita di pubblico in ogni settore. La società del presidente Fanini trionfa a Bologna per la prima volta al termine di una Finale spettacolare, con Verona che ha avuto la meglio per 3 a 0 sull’Itas Trentino. Una Final Four da applausi quella di Mozic e compagni: dopo il 3-0 di ieri contro la Sir, capitan Mozic e compagni hanno appunto battuto in tre set anche l’Itas Trentino, che ha provato a giocarsela fino all’ultimo pallone nonostante le diverse assenze in posto quattro, completando così una due giorni da incorniciare.

L’MVP della Final Four è invece stato Micah Christenson, regista e cervello della Rana Verona: il palleggiatore statunitense torna così a vincere una Coppa Italia a quasi dieci anni di distanza dalla sua prima volta. A premiare Christenson il Presidente della Lega Pallavolo Serie A Massimo Righi.

Prima dell’inizio del match l’Amministratore Delegato della Lega Pallavolo Serie A, Fabio Fistetto, e il Presidente del Comitato Territoriale Fipav Bologna 1, Pasquale De Simone, hanno premiato la vincitrice del Del Monte® Trofeo dei Territori, il comitato territoriale Milano-Monza-Lecco.

Dopo l’inno di Mameli cantato a gran voce dal pubblico dell’Unipol Arena, gli starting six sono entrati in campo sulle note della P Funky Band. Sia Fabio Soli sia Marcelo Mendez, con Michieletto indisponibile a bordo campo, confermano i sestetti vincenti della Semifinale: Keita e Darlan fanno capire che Rana Verona ha la stessa fame di ieri (0-4), l’Itas prova ad avvicinarsi, Christenson e Darlan non sono d’accordo (4-10 e secondo time-out Mendez). Quando il set sembra volgere a favore degli scaligeri, un turno di Bristot in battuta e due muri di Torwie riportano Trento in scia (17-18). Verona non si scompone e va avanti con Cortesia (21-25).

L’Itas è più reattiva nel secondo set e va sul 6-3 dopo una palla out di Keita, il pareggio arriva da un errore in attacco di Ramon (8-8). Si procede punto a punto finché Torwie non si erge a protagonista con due muri che lanciano i trentini avanti di due (15-13). Alla fine di questa fase di sorpassi e controsorpassi, due ace di Keita e una palla out di Bristot portano il punteggio sullo 0-2 (22-25). Da segnalare i 7 punti di Darlan con il 78% in attacco.

Il terzo set è di non ritorno per i ragazzi di Mendez che devono subito inseguire (1-6) una Rana scatenata anche in difesa, dove si distingue un ottimo Staforini. Trento non trova le contromisure e va sotto di otto punti (9-17): Faure non si arrende (18-21), Keita conquista cinque match punti, capitan Mozic trasforma il secondo, la festa per il primo trofeo di Verona può cominciare.

Hanno partecipato alla premiazione, che ha coinvolto gli arbitri della Finale e Itas Trentino (seconda classificata), Pasquale De Simone (Presidente Comitato Territoriale FIPAV Bologna), Fabio Fistetto (Amministratore Delegato Lega Pallavolo Serie A), Roberta Li Calzi (Assessora allo Sport e al Bilancio del Comune di Bologna).

A premiare Rana Verona, squadra vincitrice, e il Presidente Stefano Fanini sono invece stati Massimo Righi (Presidente Lega Pallavolo Serie A), Massimo Sala (Vicepresidente FIPAV) ed Elisa Galaverna (Senior Marketing Manager Del Monte® Italia). La coccarda tricolore, invece, è stata consegnata a Dimitar Ratchev, azionista di maggioranza del club veneto. Foto di rito, sorrisi, ed è partita la festa dei gialloblù, sostenuti a Bologna da quasi 1.000 tifosi arrivati da Verona, per celebrare la prima Coppa Italia SuperLega della storia dei gialloblù.

I protagonisti-

Rok Mozic (Rana Verona)- « È da quando sono nato che volevo giocare in Italia ed al mio quinto anno con Verona ho vinto un trofeo. La squadra non ha mollato mai, non mi aspettavo di vincere tutte e due le partite per 3-0: dobbiamo però pensare avanti e ci aspettano ancora Supercoppa e il finale del campionato, con i Play Off. Trento non era da sottovalutare anche se con Michieletto assente e Lavia convalescente; noi, dal canto nostro, eravamo un po’ emozionati ma Christenson da grande campione era serenissimo, anche nei momenti difficili del secondo set ».

Riccardo Sbertoli (Itas Trentino)- « Verona è arrivata col fisico, potenza ed un’ottima pallavolo, la voglia di vincere l’avevamo anche noi ma sono stati più forti. In emergenza ci siamo comportati da squadra vera, ci abbiamo provato con l’atteggiamento di ieri ma l’avversario ci ha messo molta pressione».

Il tabellino-

ITAS TRENTINO – RANA VERONA 0-3 (21-25, 22-25, 20-25) –

ITAS TRENTINO: Sbertoli 0, Ramon 10, Resende Gualberto 3, Faure 13, Bristot 8, Torwie 8, Sandu (L), Pesaresi 0, Garcia Fernandez 0, Laurenzano (L), Lavia 0. N.E. Boschini, Bartha, Acquarone. All. Mendez.

RANA VERONA: Christenson 1, Mozic 9, Vitelli 4, Ferreira Souza 12, Keita 15, Cortesia 5, D’Amico (L), Zingel 3, Planinsic 0, Staforini (L), Glatz 0. N.E. Sani, Bonisoli, Nedeljkovic. All. Soli.

ARBITRI: Zanussi, Lot, Vagni.

Durata set: 27′, 29′, 26′; tot: 82′.

MVP: Micah Christenson (Rana Verona)

Spettatori: 9.130 (sold-out)

Le squadre vincenti. Prima Coppa Italia per Verona

12 vittorie: Modena (2015/16, 2014/15, 1997/98, 1996/97, 1994/95, 1993/94, 1988/89, 1987/88, 1985/86, 1984/85, 1979/80, 1978/79).

8 vittorie: Macerata/Civitanova (2024/25, 2020/21, 2019/20, 2016/17, 2008/09, 2007/08, 2002/03, 2000/01).

5 vittorie: Cuneo (2010/11, 2005/06, 2001/02, 1998/99, 1995/96); Parma (1991/92, 1989/90, 1986/87, 1982/83, 1981/82); Treviso (2006/07, 2004/05, 2003/04, 1999/00, 1992/93).

4 vittorie: Perugia (2023/2024, 2021/22, 2018/19, 2017/18).

3 vittorie: Trento (2012/13, 2011/12, 2009/10).

1 vittoria: Bologna Zinella (1983/84); Piacenza Copra (2013/14); Piacenza You (2022/23); Ravenna (1990/91); Sassuolo (1980/81); Verona (2025/26).