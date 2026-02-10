Champions League: Civitanova a Montpellier per vincere la Pool E  

MONTPELLIER (FRANCIA)- La Cucine Lube Civitanova ha nelle proprie mani il primo di due match ball per acciuffare il primato aritmetico nella Pool E di CEV Champions League. Oggi, martedì 10 febbraio 2026, i vicecampioni d’Italia scenderanno in campo al Palais des Sports Chaban Delmas (ore 20 con diretta DAZN, Sky Sport Arena e Radio Arancia) contro il Montpellier HSC VB per il 2° turno di ritorno del girone europeo. Al comando del proprio raggruppamento con quattro vittorie per 3-0 in altrettante partite giocate e 12 punti, la squadra di Giampaolo Medei precede in classifica Varsavia (2 vittorie e 7 punti), Montpellier (2 vittorie e 5 punti) e Lovanio (ancora a secco).

In caso di vittoria sul suolo francese i biancorossi avrebbero la certezza di saltare un turno preliminare e di qualificarsi direttamente ai Quarti di Finale della kermesse, ma l’obiettivo dei marchigiani è non lasciare punti per strada al fine di trovare il miglior abbinamento possibile nella fase successiva, sempre considerando che a superare i gironi saranno le squadre più forti d’Europa. In caso di passo falso in Occitania, Balaso e compagni avrebbero una seconda opportunità per blindare definitivamente la vetta, la sfida di mercoledì 18 febbraio (ore 18.30) all’Eurosuole Forum contro il PGE Projekt Warszawa.

In SuperLega Credem Banca i vicecampioni d’Italia sono sesti con 5 punti da recuperare su Modena e Piacenza (quarta e quinta). Strepitosa la vittoria esterna centrata in tre set nel 19° turno di Regular Season a Verona, campo della rivale che ieri a Bologna ha alzato al cielo la Del Monte® Coppa Italia 2026 raccogliendo l’eredità della Lube, vincitrice della passata edizione.

Seconda sfida europea con il Montpellier: Lube e Montpellier si ritrovano sotto rete per la seconda volta dopo la vittoria dei cucinieri in tre set nel match di andata all’Eurosole Forum. I biancorossi hanno affrontato in varie occasioni i Club transalpini. Quattro le sfide con il Tours nel massimo torneo continentale, con un en plein di successi dei marchigiani. Inoltre, la Lube ha battuto il Paris per due volte nella Fase a Gironi della Champions e una volta in Semifinale di CEV Cup 2006 a Padova (trofeo poi vinto dal team biancorosso). Nella CEV Cup 2005, a dicembre 2004, negli Ottavi la Lube piegò il Cannes al tie break in Francia e completò l’opera al ritorno con un 3-1 casalingo.

L’AVVERSARIA-

Il Montpellier nel campionato francese: la formazione transalpina viene da un lungo filotto di vittorie nella massima serie francese ed è seconda solo alla capolista Tours con appena tre punti di distacco. Nei due match ravvicinati di febbraio il Montpellier ha regolato il Nizza in tre set tra le mura amiche e ha espugnato con il massimo scarto il campo dell’Arago de Sète.

Le parole di Eric Loeppky

« Dopo un weekend di lavoro in palestra ci attende una trasferta difficile. All’andata abbiamo battuto nettamente Montpellier, ma conosciamo la formazione francese e sappiamo quanto possa essere pericolosa sul proprio campo. Quindi da parte nostra è giusto sapere che non sarà una passeggiata, ma dovremo spingere al massimo per blindare il primato nella Pool E. In questi giorni ci siamo allenati duramente e ci sentiamo pronti per disputare un grande match. Sabato avremo un altro impegno importantissimo, in casa con Modena, per risalire la classifica in campionato, ma questo non ci distoglierà dal confronto europeo. Andremo in Francia a far vedere ciò che sappiamo fare! La performance corale a Verona ha dimostrato che, quando riusciamo a esprimere la nostra pallavolo, possiamo giocarcela con tutti. Questo pensiero mi rende entusiasta e mi dà la carica per la seconda parte della stagione! ».

CHAMPIONS LEAGUE POOL E - 2° TURNO DI RITORNO

Martedì 10 febbraio 2026, ore 20

Montpellier HSC VB (FRA) - Cucine Lube Civitanova (ITA) Arbitri: Witte (Ger), Petrovic (Srb)