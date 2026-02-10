Cev Cup: Piacenza vince l'andata dei Play Off  in Polonia

Vittoria in rimonta per i biancorossi che dopo aver perso sul filo di lana il primo parziale hanno vinto agevolmente il secondo per poi recuperare nel terzo un brutto avvio e complicarsi la vita sul finire quando avanti 19-23 si è fatta recuperare sul 23 pari prima di chiudere. Quarto parziale sul velluto per Bovolenta e soci che non hanno mai concesso nulla agli avversari.

In doppia cifra in casa biancorossa Mandiraci con 22 punti, Bovolenta con 20, Gutierrez con 15 e Seddik con 11 autore anche di tre block in.

La partita – In avvio di gara coach Boninfante manda in campo Porro e Bovolenta in diagonale, Comparoni e Seddik al centro, Mandiraci e Gutierrez alla banda, Loreti è il libero. La formazione polacca dello Jastrzebski Wegiel risponde con Toniutti e Kaczmarek in diagonale, Brehme e Usowicz al centro, Gierzot e Szerszen alla banda, Granieczny è il libero.

Un ace e subito dopo un block in, lo Jastrzebski Wegiel parte forte (4-1), Gas Sales Bluenergy Volley Piacenza fatica a trovare la misura dalla linea dei nove metri, sei errori commessi quando il punteggio è 13-10. Nuovo block in polacco (14-10) con Boninfante a chiamare tempo e alla ripresa del gioco tre punti consecutivi biancorossi (14-13) con Bovolenta e Mandiraci protagonisti. I polacchi allungano (16-13), Piacenza resta aggrappato al set, muro di Seddik, ace di Mandiraci ed è parità a quota sedici. Sul diciannove pari nuovo allungo dei padroni di casa (21-19), vantaggio che diventa di tre lunghezze (23-20) con Boninfante a chiamare il secondo time out, la battuta lunga di Porro consegna ai polacchi tre set point (24-21), i biancorossi ne annullano due e poi capitolano sulla battuta out di Mandiraci.

Bovolenta, muro di Comparoni, Bovolenta e ace di Gutierrez: parte forte Piacenza (0-4) ma bastano due errori consecutivi biancorossi e i polacchi sono ad una lunghezza (6-7). La parità per i padroni di casa è cosa fatta a quota otto, biancorossi ancora avanti di due lunghezze grazie a due colpi di Gutierrez (9-11), vantaggio che Piacenza mantiene (17-19) nonostante l’errore in battuta, doppio cambio effettuato da Boninfante con Travica al posto di Bovolenta e Leon per Porro. L’ace di Gutierrez dopo il time out polacco vale il più cinque (17-22), il lungolinea di Mandiraci consegna ai suoi cinque set point (19-24), chiude alla terza occasione Bovolenta.

Avvio di terzo parziale equilibrato, due block in nel giro di tre scambi valgono l’allungo polacco (7-3) con Boninfante a chiamare time out e alla ripresa del gioco Gas Sales Bluenergy Volley Piacenza pareggia i conti a quota sette. Il vantaggio biancorosso arriva poco dopo con l’ace di Bovolenta (9-10), si gioca punto a punto, a quota dodici è parità. Muro di Mandiraci, errore polacco, Piacenza ringrazia e si porta sul più tre (14-17), ace di Mandiraci (14-18), il vantaggio rimane di quattro lunghezze con Seddik (19-23), i polacchi rosicchiano punti e trovano la parità a quota ventitré con due errori in attacco dei biancorossi, Mandiraci porta ai suoi il set point, si va al cambio campo sull’attacco out polacco.

Parte a razzo Piacenza, il muro di Bovolenta vale il più cinque (3-8), l’ace di Bovolenta fa mantenere ai suoi cinque lunghezze di vantaggio (6-11), quello di Gutierrez pure (8-13). Viaggia veloce Piacenza, set mai in discussione, l’ace di Bovolenta consegna ai suoi una infinità di match ball (13-24), cala il sipario sulla gara con il punto di Bovolenta.

Le parole del tecino Dante Boninfante

« Devo fare i complimenti ai ragazzi, anzi doppi complimenti perché arrivare qui senza di fatto poterci allenare e dopo una semifinale intensa come quella della Coppa Italia che ha portato anche delusione in una squadra giovane non era facile. I ragazzi hanno metabolizzato bene quella sconfitta e dopo un primo set di adattamento siamo usciti bene e devo dire che questa volta sono super contento della prestazione e soprattutto del risultato ».

Il tabellino

JASTRZEBSKI WEGIEL – GAS SALES BLUENERGY VOLLEY PIACENZA 1-3 (25-23, 21-25, 23-25, 14-25)

JASTRZEBSKI WEGIEL: Brehme 13, Toniutti 1, Gierzot 10, Usowicz 6, Kaczmarek 10, Szerszen 9, Granieczny (L), Kufka, Zaleszczyk, Lorenc 1, Kujumdzic 4, Tuaniga. Ne: Jurczyk (L), Staszewski. All. Kowal.

GAS SALES BLUENERGY VOLLEY PIACENZA: Bovolenta 20, Gutierrez 15, Comparoni 7, Porro 1, Mandiraci 22, Seddik 11, Loreti (L), Leon 1, Bergmann, Travica, Andringa. Ne: Pace (L), Iyegbekedo. All. Boninfante.

Arbitri: Lyubomir Sirakov (Bulgaria), Jasmin Husejnovic (Bosnia Erzegovina).

Durata set 28’, 25’, 28’ e 21’ Tot: 102’.