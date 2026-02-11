I temuti avversari, forti di colonne del volley internazionale come De Cecco, Ebadipour, Indra e coach Travica, sono caduti nei tranelli di Roberto Piazza alla fine devono arrendere sotto i colpi Allianz Milano fa meglio della squadra di casa in battuta e a muro, difende davvero tutto e, ciliegina sulla torta, ritrova in campo – seppur ancora per qualche rotazione, ma anche in prima linea – Tatsunori Otsuka, fermo dal giorno di Santo Stefano.

Sempre più bella l’Allianz Milano europea. La missione a Częstochowa, valida per l’andata dei quarti di finale di Volleyball Challenge Cup Cev, si chiude nel migliore dei modi: 3-0 contro un avversario temibile, forte di colonne del volley internazionale come De Cecco, Ebadipour, Indra e coach Travica. Nulla possono però i polacchi contro la freschezza e l’atletismo della squadra di Roberto Piazza. Allianz Milano fa meglio della squadra di casa in battuta e a muro, difende davvero tutto e, ciliegina sulla torta, ritrova in campo – seppur ancora per qualche rotazione, ma anche in prima linea – Tatsunori Otsuka, fermo dal giorno di Santo Stefano.

Travica parte con De Cecco in palleggio, l’opposto mancino Indra, il capitano Ebadipour e Lipinski laterali, Popiela e Adamczyk al centro, Ostoj libero.

Piazza parte con Kreling in diagonale al capitano Reggers, Checco Recine e Ichino laterali, Caneschi e Di Martino al centro e Catania libero.

Il Norwid conferma tutti i problemi l’hanno condizionata nella PlusLiga polacca, capace di giocare punto a punto fino al 20, per poi lasciare spazio agli avversari.

Avvio punto a punto. Reggers firma il primo break sul 3-2, Lipinski risponde con potenza. Sul servizio di Indra arriva il controbreak polacco, ma il muro di Di Martino su Ebadipour vale il 7-8. Non c'è il video check, ma regna un bel fair play in campo su un tocco a muro segnalato dagli stessi giocatori. Di Martino allunga con una bella sette (9-12), Częstochowa ricuce e Piazza ferma il gioco sul 13-14. Otsuka entra per Ichino in seconda linea, Reggers trova il mani out del 14-16. L’ace di Recine costringe Travica al time out sul 16-19. De Cecco e Indra accorciano (19-20), ma Ichino tiene Milano avanti. Secondo time out polacco sul 20-22. Caneschi mette il 21-23, Ebadipour annulla il primo set point. Sul 23-24 Piazza chiama time out e Recine chiude un’azione infinita: 23-25.

Stessi sestetti e andamento equilibrato nel secondo set. Ebadipour si carica l’attacco polacco, Milano risponde con Ichino, Reggers e Recine (9-9). Caneschi al servizio, con l’aiuto del nastro, firma il sorpasso (13-14). Reggers mura Lipinski e Travica ferma il gioco sul 15-17. L’ace di Di Martino pesa (16-19). Piazza risponde al doppio cambio polacco con Lindqvist per Kreling, Recine firma il 18-22. Catania si esalta in difesa, poi Caneschi trova l’ace del 19-24. Chiude Di Martino in primo tempo: 20-25.

Nel terzo set Milano cerca la posta piena, il Norwid prova a riaprire il match. Sul servizio di Ebadipour i polacchi scappano 7-4, massimo vantaggio della gara, e Piazza ferma subito il gioco. Il muro di casa allunga 9-5. Kreling di seconda intenzione riavvicina Milano, Recine mura Indra (11-9). Difesa e copertura di Catania tengono viva Allianz, Recine firma il 12-11. Ebadipour sbaglia (13-13), Di Martino piazza l’ace del primo vantaggio (14-15). Caneschi mura Lipinski (15-17). Otsuka entra per Ichino e, rimasto in prima linea, trova il muro del 19-22 su Indra: è il suo ritorno “davanti” dopo quasi due mesi. Reggers timbra il 20-23, poi è ancora Recine a chiudere con un attacco dai cinque metri: 21-25.

Le parole del tecnico Roberto Piazza

« La squadra ha interpretato in maniera corretta la partita, sono scesi in campo con una bella determinazione, da subito, l’ho visto dai primissimi scambi. Infatti il primo vantaggio è nostro è stato sul 6-4. Hanno poi mantenuto l'attenzione sulle cose che erano da fare per portare a casa questo risultato. Non dico che dovevamo vincere nel minor tempo possibile, ma di certo con il miglior risultato possibile. Lo volevano, lo desideravano e alla fine ci sono riusciti, quindi un merito va veramente ai ragazzi che hanno interpretato la partita nel migliore dei modi. A me dei singoli non piace parlare, così, ci ritroviamo in palestra giovedì. I ragazzi avevano chiesto un giorno libero in più, ma ci ritroviamo giovedì che è meglio. E poi il giorno in più se lo prenderanno quando giochiamo la partita di ritorno ».

Il tabellino-

STEAM HEMARPOL POLITECHNIKA CZĘSTOCHOWA - ALLIANZ MILANO 0-3 (23-25, 20-25, 21-25)

STEAM HEMARPOL POLITECHNIKA CZĘSTOCHOWA: Lipiński 7, Popiela 4, Ebadipour 15, DeCecco 2, Indra 15, Adamczyk 6, Ostój (L), Makoś (L2) ne, Kowalski, Jeanlys, Radziwon ne, Kiedos. All. Ljubomir Travica



ALLIANZ MILANO: Kreling 3, Reggers 26, Recine 10, Ichino 4, Caneschi 8, Masulovic ne, Catania (L), Lindqvist, Benacchio (L2) ne, Di Martino 6, Otsuka 1, Corbetta, Barbanti ne, Masajedi ne. All.: Roberto Piazza. Ass.: Nicola Daldello.

ARBITRI: Rolands Pisevs (Lettonia) e Helena Persssons (Grecia)

MVP: Ferre Reggers (Allianz Milano)

Durata set: 25’, 24’ e 26’ Tot: 75’

Spettatori: 953