Challenge Cup: Milano vince a Częstochowa e vede la simifinale
CZĘSTOCHOWA (POLONIA)-Una vittoria in trasferta contro lo Steam Hemarpol Politechnika Częstochowa per 0-3 (23-25, 20-25, 21-25) nell'andata dei quarti di finale, lancia l'Allianz Milano verso la semifinale di Challenge Cup. Ora solo due set separano la squadra di Piazza dall'ingresso fra le prime quattro di Challenge Cup.
I temuti avversari, forti di colonne del volley internazionale come De Cecco, Ebadipour, Indra e coach Travica, sono caduti nei tranelli di Roberto Piazza alla fine devono arrendere sotto i colpi Allianz Milano fa meglio della squadra di casa in battuta e a muro, difende davvero tutto e, ciliegina sulla torta, ritrova in campo – seppur ancora per qualche rotazione, ma anche in prima linea – Tatsunori Otsuka, fermo dal giorno di Santo Stefano.
Sempre più bella l’Allianz Milano europea. La missione a Częstochowa, valida per l’andata dei quarti di finale di Volleyball Challenge Cup Cev, si chiude nel migliore dei modi: 3-0 contro un avversario temibile, forte di colonne del volley internazionale come De Cecco, Ebadipour, Indra e coach Travica. Nulla possono però i polacchi contro la freschezza e l’atletismo della squadra di Roberto Piazza. Allianz Milano fa meglio della squadra di casa in battuta e a muro, difende davvero tutto e, ciliegina sulla torta, ritrova in campo – seppur ancora per qualche rotazione, ma anche in prima linea – Tatsunori Otsuka, fermo dal giorno di Santo Stefano.
Travica parte con De Cecco in palleggio, l’opposto mancino Indra, il capitano Ebadipour e Lipinski laterali, Popiela e Adamczyk al centro, Ostoj libero.
Piazza parte con Kreling in diagonale al capitano Reggers, Checco Recine e Ichino laterali, Caneschi e Di Martino al centro e Catania libero.
Il Norwid conferma tutti i problemi l’hanno condizionata nella PlusLiga polacca, capace di giocare punto a punto fino al 20, per poi lasciare spazio agli avversari.
Avvio punto a punto. Reggers firma il primo break sul 3-2, Lipinski risponde con potenza. Sul servizio di Indra arriva il controbreak polacco, ma il muro di Di Martino su Ebadipour vale il 7-8. Non c'è il video check, ma regna un bel fair play in campo su un tocco a muro segnalato dagli stessi giocatori. Di Martino allunga con una bella sette (9-12), Częstochowa ricuce e Piazza ferma il gioco sul 13-14. Otsuka entra per Ichino in seconda linea, Reggers trova il mani out del 14-16. L’ace di Recine costringe Travica al time out sul 16-19. De Cecco e Indra accorciano (19-20), ma Ichino tiene Milano avanti. Secondo time out polacco sul 20-22. Caneschi mette il 21-23, Ebadipour annulla il primo set point. Sul 23-24 Piazza chiama time out e Recine chiude un’azione infinita: 23-25.
Stessi sestetti e andamento equilibrato nel secondo set. Ebadipour si carica l’attacco polacco, Milano risponde con Ichino, Reggers e Recine (9-9). Caneschi al servizio, con l’aiuto del nastro, firma il sorpasso (13-14). Reggers mura Lipinski e Travica ferma il gioco sul 15-17. L’ace di Di Martino pesa (16-19). Piazza risponde al doppio cambio polacco con Lindqvist per Kreling, Recine firma il 18-22. Catania si esalta in difesa, poi Caneschi trova l’ace del 19-24. Chiude Di Martino in primo tempo: 20-25.
Nel terzo set Milano cerca la posta piena, il Norwid prova a riaprire il match. Sul servizio di Ebadipour i polacchi scappano 7-4, massimo vantaggio della gara, e Piazza ferma subito il gioco. Il muro di casa allunga 9-5. Kreling di seconda intenzione riavvicina Milano, Recine mura Indra (11-9). Difesa e copertura di Catania tengono viva Allianz, Recine firma il 12-11. Ebadipour sbaglia (13-13), Di Martino piazza l’ace del primo vantaggio (14-15). Caneschi mura Lipinski (15-17). Otsuka entra per Ichino e, rimasto in prima linea, trova il muro del 19-22 su Indra: è il suo ritorno “davanti” dopo quasi due mesi. Reggers timbra il 20-23, poi è ancora Recine a chiudere con un attacco dai cinque metri: 21-25.
Le parole del tecnico Roberto Piazza
« La squadra ha interpretato in maniera corretta la partita, sono scesi in campo con una bella determinazione, da subito, l’ho visto dai primissimi scambi. Infatti il primo vantaggio è nostro è stato sul 6-4. Hanno poi mantenuto l'attenzione sulle cose che erano da fare per portare a casa questo risultato. Non dico che dovevamo vincere nel minor tempo possibile, ma di certo con il miglior risultato possibile. Lo volevano, lo desideravano e alla fine ci sono riusciti, quindi un merito va veramente ai ragazzi che hanno interpretato la partita nel migliore dei modi. A me dei singoli non piace parlare, così, ci ritroviamo in palestra giovedì. I ragazzi avevano chiesto un giorno libero in più, ma ci ritroviamo giovedì che è meglio. E poi il giorno in più se lo prenderanno quando giochiamo la partita di ritorno ».
Il tabellino-
STEAM HEMARPOL POLITECHNIKA CZĘSTOCHOWA - ALLIANZ MILANO 0-3 (23-25, 20-25, 21-25)
STEAM HEMARPOL POLITECHNIKA CZĘSTOCHOWA: Lipiński 7, Popiela 4, Ebadipour 15, DeCecco 2, Indra 15, Adamczyk 6, Ostój (L), Makoś (L2) ne, Kowalski, Jeanlys, Radziwon ne, Kiedos. All. Ljubomir Travica
ALLIANZ MILANO: Kreling 3, Reggers 26, Recine 10, Ichino 4, Caneschi 8, Masulovic ne, Catania (L), Lindqvist, Benacchio (L2) ne, Di Martino 6, Otsuka 1, Corbetta, Barbanti ne, Masajedi ne. All.: Roberto Piazza. Ass.: Nicola Daldello.
ARBITRI: Rolands Pisevs (Lettonia) e Helena Persssons (Grecia)
MVP: Ferre Reggers (Allianz Milano)
Durata set: 25’, 24’ e 26’ Tot: 75’
Spettatori: 953