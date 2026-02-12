Presentata a Trieste la Supercoppa Maschile 

TRIESTE- È stata presentata questa mattina, nella Sala del Consiglio del Comune di Trieste, la Del Monte® Supercoppa SuperLega, con la 30° edizione dell’evento che si svolgerà a Trieste nel weekend del 28 febbraio e 1 marzo.

Durante la conferenza stampa, presentata dall’ex pallavolista Matteo Piano, sono intervenuti organizzatori e autorità locali per illustrare programma e novità in vista della due giorni di pallavolo, con Trieste pronta ad accogliere il secondo grande evento della stagione della SuperLega dopo il successo della Coppa Italia di Bologna.

Le parole di Roberto Dipiazza Sindaco del Comune di Trieste-

« Oggi mi sento orgoglioso di essere Sindaco di Trieste, ringrazio chi ha reso possibile tutto questo. Trieste è una città meravigliosa, che sta correndo in maniera incredibile anche in ambito sportivo ».

Le parole di Massimo Righi, Presidente Lega Pallavolo Serie A-

« Ringrazio il Comune per l’ospitalità: siamo molto felici di essere Trieste, torniamo qui per celebrare la 30° edizione della Supercoppa, e a 19 anni di distanza dall’ultima volta. Il pubblico che si presentò in quell’occasione è uno dei motivi che ci spinse a tornare: con i nostri eventi vogliamo offrire al territorio italiano occasioni del genere. Uno spettacolo tra i migliori di tutto il panorama sportivo: la SuperLega è considerato infatti tra i migliori campionati al mondo. I quattro club che si giocheranno a Trieste rappresentano l’eccellenza del movimento. Speriamo che un evento del genere possa inoltre generare ricadute positive sul territorio che ci ospita. Solo con il lavoro e con la fiducia si ottengono risultati di valore ».

Le parole di Alessandro Michelli, Presidente del Comitato Regionale FIPAV Friuli-Venezia Giulia

« Uno sport più inclusivo del nostro sport non esiste, c’è sempre bisogno del compagno che hai vicino per completare l’azione. Mi sento di ringraziare in primis il Comune di Trieste e la Regione Friuli-Venezia Giulia: senza di loro eventi di assoluto livello come quelli che abbiamo ospitato negli ultimi anni non saremmo riusciti a farli. Ringrazio anche la Lega Pallavolo Serie A, che ha creduto e scommesso in Trieste, una città che da tanti anni non vede pallavolo maschile di alto livello ».

Le parole di Elisa Lodi, Assessore alle Politiche del Patrimonio Immobiliare e dello Sport del Comune di Trieste

« Grazie per avere pensato di portare la 30ª edizione della Supercoppa a Trieste: un orgoglio che venga ospitata in città. In città c’è passione e c’è affetto per il volley: una vetrina stupenda per Trieste, non solo dal punto di vista sportivo. Il Comune di Trieste sarà sempre aperto ad eventi del genere: lo sport è uno strumento valido anche per i nostri giovani. Non possiamo che essere la capitale dello Sport nel weekend della Supercoppa ».

Le parole di Serena Tonel, Vicesindaco del Comune di Trieste

« Un evento che sottolinea l’intenso dialogo tra istituzioni. Un percorso iniziato da lontano ma che non vogliamo si esaurisca in fretta. Vogliamo puntare sui grandi eventi sportivi: quando si vedono i campioni in carne ed ossa vicino ai nostri giovani credo sia l’esempio migliore da consegnare alle nuove generazioni. Valori sportivi e valore economico, ma soprattutto quello sociale ».

Le parole di Fabio Fistetto Amministratore Delegato Lega Pallavolo Serie A

« Siamo felici di essere riusciti a organizzare un evento del genere in tempi ristretti: un traguardo reso possibile grazie alla collaborazione di tutti i protagonisti. L’obiettivo è quello di regalare a tifosi e appassionati due giornate di grandissima emozione: grazie alla copertura mediatica che sarà riservata alla Supercoppa siamo sicuri che l’evento sarà esaltato. La trentesima edizione si svolge per la prima volta in un periodo “non classico”: quest’anno verrà svolta alla vigilia dell’inizio dei Play Off, nel periodo di massima forma tecnica delle formazioni ».

Le parole di Andrea Marcon, presidente del Comitato Territoriale Coni Friuli-Venezia Giulia

« Per la città di Trieste e per il territorio si tratta di una grande opportunità: siamo contenti che la Lega Pallavolo Serie A abbia deciso di disputare un evento importante come la Supercoppa a Trieste: un appuntamento da non perdere ».

IL PROGRAMMA DELLA SUPERCOPPA-

Semifinali

Sabato 28 febbraio 2026, ore 15.30

Itas Trentino – Sir Susa Scai Perugia (Diretta Rai Play e VBTV)

Sabato 28 febbraio 2026, ore 18.00

Cucine Lube Civitanova – Rana Verona (Diretta Rai Sport e VBTV)

Domenica 1 marzo 2026, ore 15.00

Finale (Diretta Rai 2 e VBTV)