Champions League: Perugia travolgente sul campo di Praga

Coach Lorenzetti schiera il “sestetto-tipo” con Giannelli in diagonale con Ben Tara, coppia di centrali Russo-Loser, in banda Semeniuk e Plotnytskyi e Colaci a difendere la seconda linea. Barrial risponde con lo stesso sestetto schierato nel match di andata, Janouch in cabina di regia, in diagonale con Kollàtor, Crer e Nikacevic al centro, Benda e Conde coppia di martelli e Monik libero.

Nella metà campo bianconera, dal secondo set Federico Crosato ha affiancato Russo al centro, a causa del piccolo infortunio subito da Loser che, durante un tuffo, ha riportato un trauma al ginocchio destro ed è stato preventivamente fatto uscire a scopo cautelativo.

Seguiranno per lui accertamenti medici specifici al rientro a Perugia.

I Block Devils partono a tutto gas e conducono i tre set tenendo sempre la partita sotto controllo, ben amministrati da capitan Giannelli che anche questa sera, come era successo nel match di andata, si prende l’mvp con 6 punti diretti e due ace a referto. In doppia cifra Ben Tara e Semeniuk che chiudono rispettivamente a quota 12 e 10. La formazione ceca, che nel match di esordio a Perugia era riuscita a mettere pressione ai Block Devils trascinando il primo parziale ai vantaggi e vincendolo spinta dagli attacchi del giovane opposto Kollàtor, non ripetono l’impresa tra le mura amiche, trovandosi ad inseguire per tutto il match e a cercare di ricucire strappi inarrivabili. Il gruppo bianconero vince la sfida in tutti i fondamentali e archivia il match con il 60% di efficacia in attacco, 6 muri e 5 ace.

Il match si apre con l’errore al servizio del palleggiatore ceco Janouch.

Loser va a segno dal centro e Plotnytskyi firma il primo ace della partita (3-1). Ben Tara consolida. Kollator mette a terra la diagonale vincente e Semeniuk chiude lo scambio lungo del 5-2. Muro di Russo su Pablo Crer e maniout di Ben Tara ai danni di Lucas Conde e la Sir Sicoma Monini Perugia avanza 8-3. I Block Devils consolidano il vantaggio spingendo forte al servizio e crescendo a muro. Il primo tempo di Russo fa volare i bianconeri avanti 13-4. Semeniuk colpisce in pipe, Benda recupera due lunghezze con due maniout, ma Perugia continua la sua cavalcata allungando a +11 (6-17). Lo schiacciatore polacco di casa bianconera traghetta i suoi verso il finale del set, i padroni di casa arrivano a quota 10 con il primo tempo di Crer, ma l’errore al servizio di Conde porta la Sir ad un passo dal setpoint, agganciato da Plotnytskyi in diagonale. Benda annulla il primo in diagonale stretta, chiude Loser in primo tempo (25-13).

Loser, di nuovo in primo tempo e Ben Tara in maniout firmano i primi punti del secondo set per i Block Devils. I primi scambi procedono in equilibrio con l’attacco sulla diagonale stretta di Lucas Cobde che tiene sul 6-6. Giannelli va a segno di prima intenzione, risponde Nikacevic, di nuovo Loser e la Sir trova il primo breakpoint (7-9). Semeniuk porta i suoi in doppia cifra in parallela, poi consolida (12-9), Benda centra il maniout, ma dai nove metri spreca. Federico Crosato, entrato al posto di Loser che è dovuto uscire anzitempo negli scambi precedenti per un problema al ginocchio destro, va a segno dal centro e la Sir allunga con l’attacco di Ben tara che vale il 12-17. Simone Giannelli sigilla con un ace e Semeniuk chiude il long rally del 20-13. Benda mura il pallonetto di Ben Tara, ma Nikacevic infrange la battuta nella rete. Il primo tempo di Russo spinge verso l’allungo decisivo dei bianconeri anche in questo parziale: con il servizio out di Benda i Block Devils hanno 7 set point. Kollator annulla il primo in diagonale, ma chiude Giannelli di prima intenzione 25-18.

Perugia avanza 2-0 in apertura del terzo set, Praga accorcia con il primo tempo di Nikacevic, ma Ben Tara consolida il vantaggio in parallela e poi in maniout (6-4). Pipe di Jiří Benda, ma arriva il monster block di Russo su Kollator che vale il +3 per Perugia e Plotnytskyi consolida con il suo secondo ace del match (7-11). I Block Devils amministrano aumentando il margine (10-16), entra Dzavoronok tra gli applausi del pubblico di casa, capitan Giannelli firma un altro ace che vale il 12-21. Lo schiacciatore ceco di casa bianconera va a segno in parallela e poi forza al servizio traghettando i suoi verso il finale del match. A due punti dal match point, Perugia subisce un break della squadra di casa, ma il gap è ormai irrecuperabile e con il servizio in rete di Kollator Perugia ha 9 match point. Cvanciger entra al servizio e spreca, ma Semeniuk la chiude 17-25.

Le parole del tecnico Angelo Lorenzetti

« Siamo contenti, perché questa squadra ci aveva messo in difficoltà a Perugia ed eravamo convinti che qua potessero fare qualcosa di meglio e invece si sono espressi in modo diverso rispetto alla prima partita. Noi abbiamo tenuto un buon cambiopalla e la partita è filata via liscia. Siamo contenti di aver mantenuto il primo posto, ovviamente il nostro stato d’animo è un po’ guastato dall’infortunio di Loser: adesso valuteremo l’entità al rientro a Perugia ».

Il tabellino-

VK LVI PRAHA (CZE) – SIR SICOMA MONINI PERUGIA 0-3 (13-25, 18-25, 17-25) –

VK LVI PRAHA (CZE): Nikacevic 4, Monik (L), Benda 14, Balagué 0, Crer 1, Kollator 8,Suda 0, Ihnat 3, Conde 2, Yevstratov 9. N.E. Tlaskal, Trojanowicz, Hanžic, Janouch. All. Barrial.

SIR SICOMA MONINI PERUGIA: Argilagos 0, Dzavoronok 1, Cvanciger 0, Giannelli 7, Loser 4, Ben Tara 13, Colaci (L), Semeniuk 11, Plotnytskyi 10, Russo 5, Crosato 4. N.E. Gaggini. All. Lorenzetti.

ARBITRI: Pop, Rogic.

Durata set: 24′, 27′, 25′; tot: 76′.