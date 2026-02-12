Champions League: Trento corsara a Lubiana

La Trentino Itas si presenta a Lubiana con lo stesso starting six che ha sostenuto nel precedente weekend la Final Four di Coppa Italia: Sbertoli al palleggio, Faure opposto, Bristot e Ramon schiacciatori, Flavio e Torwie centrali, Laurenzano libero. L’ACH Volley Ljubljana replica con Ropret in regia, Stern opposto, Marovt e l’ex Urnaut schiacciatori, Pajenk e Janz Krzic centrali, Kovacic libero. L’avvio è nel segno dell’equilibrio (4-4), con Faure e Pajenk subito in temperatura, ma è Stern a siglare il primo spunto del match con un contrattacco e un muro su Ramon che consigliano Mendez di interrompere il gioco (5-8). Alla ripresa però vanno a segno anche Urnaut e Marovt, che consentono ai locali di doppiare i gialloblù (5-10); Trento non si disunisce e con Torwie al servizio (anche un ace diretto) risale la china (10-10) issata da Faure e Ramon. L’ACH Volley prova ad accelerare di nuovo (14-16), ma un errore di Stern riporta immediatamente in parità il punteggio (16-16); l’opposto sloveno allora firma il 17-19 ma Torwie ancora con la sua battuta riporta in linea di galleggiamento la Trentino Itas che poi mette la freccia con Faure ed il muro di Flavio su Marovt (23-21). Ci pensa poi Faure (muro e contrattacco) a siglare l’1-0 esterno sul 25-21.

Sull’onda dell’entusiasmo i gialloblù iniziano benissimo anche il secondo set (4-3 e 7-3), accelerando coi muri di Faure e Flavio. Kolakovic, tecnico dei locali, interrompe subito il gioco ma alla ripresa è ancora Faure a fare la differenza (12-7), non solo in attacco ma anche al servizio. Un suo ace vale il 16-11, dopo che Lubiana si era riportata minacciosamente a meno tre (14-11) con Stern; in campo entra anche Lavia, che nel finale firma i primi preziosi punti personali della stagione che permettono a Trento di scappare via definitiva: 20-16 in attacco e 24-17 a muro. L’ace di Faure vale il 25-17 ed il 2-0 esterno.

Lubiana reagisce dopo il cambio di campo; nel terzo set, che Trento affronta con Lavia titolare al posto di Bristot, Stern e Pajenk dettano legge a rete producendo subito uno strappo importante (0-5), che consiglia Mendez di interrompere il gioco. Alla ripresa ci pensano i servizi di Ramon (due ace) e Faure (tre di fila) a rimettere in carreggiata la Trentino Itas che con l’opposto francese in attacco passa anche avanti (10-9 e 13-10), costringendo i locali a rifugiarsi in un time out. Alla ripresa è sempre Trento a fare la voce grossa (17-12) con Ramon e Flavio. Il match sembra essere avviato verso la sua naturale conclusione, ma la macchina di cambiopalla trentina si inceppa sul 22-19, quando Urnaut va al servizio e sigla un parziale di 0-6 che consegna il parziale agli sloveni, scatenati con Marovt e Stern a rete.

I Campioni d’Italia tornano sul mondoflex della Sportna Dvorana Tivoli con la mentalità giusta e affondano subito il colpo nel quarto set con Flavio (5-1); l’ACH Volley prova a rispondere con Stern (8-5), ma Trento risponde subito con Faure e Lavia, riguadagnando nella parte centrale cinque lunghezze di vantaggio (15-10). Non è lo spunto decisivo perché col muro i padroni di casa si riportano sotto (18-16, time out di Mendez) ancora con Stern. Sul 18-18, Trento prova a scappare via di nuovo (20-18), ma un errore di Lavia consegna la nuova parità. Ramon firma il 23-21; i gialloblù guadagnano due palle match e chiudono alla seconda con un primo tempo di Torwie (25-23).

Il tabellino-

ACH VOLLEY LJUBLJANA (SLO) – TRENTINO ITAS 1-3 (21-25, 17-25, 25-22, 23-25) –

ACH VOLLEY LJUBLJANA (SLO): Stern 26, Pajenk 10, Kržic Jost 1, Sket 0, Marovt 10, Sen 1, Kržic Janz 2, Kovacic (L), Ropret 1, Urnaut 9. N.E. Najdic, Prevorcnik, Verdinek. All. Kolakovic.

TRENTINO ITAS: Bristot 5, Pesaresi 0, Sbertoli 2, Ramón Ferragut 9, Garcia Fernandez 0, Faure 30, Laurenzano (L), Lavia 8, Gualberto 16, Acquarone 0, Torwie 10. N.E. Boschini, Sandu, Bartha. All. Mendez.

ARBITRI: Milic, Ovuka.

Durata set: 28′, 21′, 30′, 28′; tot: 107′.

MVP: Theo Faure (Trentino Itas)