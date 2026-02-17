Champions League: Civitanova chiude nella Pool E contro Varsavia

CIVITANOVA MARCHE (MACERATA) -La Cucine Lube Civitanova chiude la Fase a Gironi di CEV Champions League con un big match tra le mura amiche. Domani, mercoledì 18 febbraio 2026 (ore 18.30 con diretta DAZN, Sky Arena e Radio Arancia) i biancorossi se la vedranno all’Eurosuole Forum contro il team polacco del PGE Projekt Warszawa, seconda forza del Pool E battuta 3-0 a Varsavia nel match di andata.

La formazione di Giampaolo Medei ha già vinto con una giornata di anticipo il raggruppamento, ma vuole battere ancora gli avversari nel terzo e ultimo turno di ritorno della prima fase. Attualmente Civitanova è la quarta testa di serie tra le cinque prime classificate e spera di migliorare il ranking complessivo con un buon risultato contro Varsavia, a patto che almeno una delle tre squadre con ranking migliore commetta un passo falso nella rispettiva Pool. Se la classifica finisse senza colpi di scena, i marchigiani incrocerebbero nei Quarti di Finale lo Zawiercie, capolista della PlusLiga che al momento è la peggior prima della Pool Phase.

In SuperLega Credem Banca i vicecampioni d’Italia sono sesti con 35 punti all’attivo dopo la beffa al tie-break di sabato contro Modena tra le mura amiche. A due turni dal termine i biancorossi hanno 5 punti di ritardo rispetto a Piacenza, quinta forza della classifica, e sono a -6 da Modena, quarta.

Gli avversari: nella PlusLiga Varsavia viene da tre successi consecutivi in campionato ed è seconda in classifica a -2 dalla capolista Aluron CMC Warta Zawiercie, possibile avversaria della Lube nei Quarti di Finale della CEV Champions League. Fondamentale per Varsavia il 3-0 corsaro firmato nel big match di domenica sul campo dell’Olsztyn. Il team di coach Tiilikainen ha vinto entrambi i match giocati nel girone di ritorno della Pool E in Champions League, ma a Lovanio ha dovuto sudare per prevalere al tie-break.

Le parole di Mattia Bottolo-

« In vista della sfida con Varsavia coach Medei non ha dato indicazioni su chi giocherà, ci vuole tutti pronti! Anche se la matematica ci premia già come squadra leader della Pool E con pass garantito per i Quarti di Finale, la prossima sfida conta perché per ora siamo la quarta testa di serie tra le cinque prime e rischiamo quindi di affrontare un’altra prima negli scontri diretti. Una situazione scaturita dai 2 punti persi a Montpellier. Oltre ai grandi stimoli della Champions League, quindi, siamo ancor più motivati dalla volontà di battere Varsavia nel tentativo di migliorare il ranking e trovare un abbinamento più agevole. In questa competizione non si può rallentare, come hanno dimostrato la scorsa settimana i match rocamboleschi del nostro girone. Premesso che l’approdo ai Quarti non era scontato, vogliamo fortemente andare il più avanti possibile. Per molti di noi sarebbe un sogno e un traguardo inedito arrivare alla Final Four della kermesse continentale più importante. Daremo tutto! ».

CHAMPIONS LEAGUE 6a GIORNATA POOL E-

Mercoledì 18 febbraio Ore 18.30

Cucine Lube Civitanova-PGE Projekt Warszawa Arbitri Ivaylo Ivanov (Bul) e Yves Kalin (Sui).