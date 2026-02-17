Corriere dello Sport.it
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Corriere dello Sport.it
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Corriere dello Sport.it
martedì 17 febbraio 2026
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Contenuti plus
Live
Corriere dello Sport.it
Live
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Champions League: Civitanova chiude nella Pool E contro Varsavia

Champions League: Civitanova chiude nella Pool E contro Varsavia

Domani alle 18.30 all'Eurosole la squadra di Medei, già sicura del primo posto nel girone, torna a sfidare i polacchi già battuti a domicilio nella partita di andata
3 min
TagsCucine LubePGE ProjektChampions League

CIVITANOVA MARCHE (MACERATA)-La Cucine Lube Civitanova chiude la Fase a Gironi di CEV Champions League con un big match tra le mura amiche. Domani, mercoledì 18 febbraio 2026 (ore 18.30 con diretta DAZN, Sky Arena e Radio Arancia) i biancorossi se la vedranno all’Eurosuole Forum contro il team polacco del PGE Projekt Warszawa, seconda forza del Pool E battuta 3-0 a Varsavia nel match di andata.

La formazione di Giampaolo Medei ha già vinto con una giornata di anticipo il raggruppamento, ma vuole battere ancora gli avversari nel terzo e ultimo turno di ritorno della prima fase. Attualmente Civitanova è la quarta testa di serie tra le cinque prime classificate e spera di migliorare il ranking complessivo con un buon risultato contro Varsavia, a patto che almeno una delle tre squadre con ranking migliore commetta un passo falso nella rispettiva Pool. Se la classifica finisse senza colpi di scena, i marchigiani incrocerebbero nei Quarti di Finale lo Zawiercie, capolista della PlusLiga che al momento è la peggior prima della Pool Phase.

In SuperLega Credem Banca i vicecampioni d’Italia sono sesti con 35 punti all’attivo dopo la beffa al tie-break di sabato contro Modena tra le mura amiche. A due turni dal termine i biancorossi hanno 5 punti di ritardo rispetto a Piacenza, quinta forza della classifica, e sono a -6 da Modena, quarta.

Gli avversari: nella PlusLiga Varsavia viene da tre successi consecutivi in campionato ed è seconda in classifica a -2 dalla capolista Aluron CMC Warta Zawiercie, possibile avversaria della Lube nei Quarti di Finale della CEV Champions League. Fondamentale per Varsavia il 3-0 corsaro firmato nel big match di domenica sul campo dell’Olsztyn. Il team di coach Tiilikainen ha vinto entrambi i match giocati nel girone di ritorno della Pool E in Champions League, ma a Lovanio ha dovuto sudare per prevalere al tie-break.

Le parole di Mattia Bottolo-

« In vista della sfida con Varsavia coach Medei non ha dato indicazioni su chi giocherà, ci vuole tutti pronti! Anche se la matematica ci premia già come squadra leader della Pool E con pass garantito per i Quarti di Finale, la prossima sfida conta perché per ora siamo la quarta testa di serie tra le cinque prime e rischiamo quindi di affrontare un’altra prima negli scontri diretti. Una situazione scaturita dai 2 punti persi a Montpellier. Oltre ai grandi stimoli della Champions League, quindi, siamo ancor più motivati dalla volontà di battere Varsavia nel tentativo di migliorare il ranking e trovare un abbinamento più agevole. In questa competizione non si può rallentare, come hanno dimostrato la scorsa settimana i match rocamboleschi del nostro girone. Premesso che l’approdo ai Quarti non era scontato, vogliamo fortemente andare il più avanti possibile. Per molti di noi sarebbe un sogno e un traguardo inedito arrivare alla Final Four della kermesse continentale più importante. Daremo tutto! ».

CHAMPIONS LEAGUE 6a GIORNATA POOL E-

Mercoledì 18 febbraio Ore 18.30

Cucine Lube Civitanova-PGE Projekt Warszawa Arbitri Ivaylo Ivanov (Bul) e Yves Kalin (Sui).

Acquista ora il tuo biglietto! Segui dal vivo la partita.© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Coppe volley

Unisciti alla Community

Accedi o registrati per dire la tua sugli argomenti che più ti interessano e vivere tutti i servizi di Corriere dello Sport–STADIO". Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto ciò che fa vibrare il mondo dello sport.

ACCEDI

Utilizza il tuo account social o inserisci le credenziali scelte

oppure

Non hai ancora un account? Registrati

o entra con DISQUS