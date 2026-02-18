Cev Cup: Chieri nella tana del PGE Grot Łódź per l'andata dei quarti

LODZ (POLONIA)- Ancora un'avversaria polacca per la Reale Mutua Fenera Chieri ’76 che nell'andata dei Quarti di finale di Cev Cup andrà ad affrontare sul suo campo il PGE Grot Budowlani Łódź. La gara d’andata si gioca alla Sport Arena di Łódź domani, giovedì 19 febbraio, con fischio d’inizio alle ore 17,30 e diretta streaming free su DAZN. Scesa in Coppa CEV dopo il terzo posto nel girone B della Champions League dietro Fenerbahçe e Novara, la formazione allenata da Maciej Biernat è attualmente seconda nella Taurin Liga con 42 punti in 17 partite. L’8 febbraio si è aggiudicata la Coppa di Polonia sconfiggendo in finale proprio Bielsko-Biala. Nel suo roster, composto da giocatrici molto esperte (fra queste spicca la brasiliana Bruna Honorio Da Silva), l’unica con trascorsi italiani è un’ex biancoblù: l’opposto svizzero Maja Storck, a Chieri 2022/2023. La gara di ritorno si giocherà mercoledì 25 febbraio (ore 20) al Pala Gianni Asti di Torino. Chi fra Chieri e Łódź passerà il turno affronterà in semifinale con le tedesche del Dresdner o le francesi del Mulhouse.

Le parole di Karla Antunovic

«Contro San Giovanni in Marignano abbiamo mostrato un atteggiamento molto diverso rispetto alla partita con Monviso, una brutta sconfitta che è stata anche una chiamata a svegliarci. Fortunatamente il risultato fra Novara e Cuneo ci ha restituito il quarto posto. Sappiamo che questa per noi è una settimana decisiva e siamo consapevoli che sarà una settimana molto difficile. Dobbiamo prima di tutto prepararci al meglio per la partita in Polonia il Łódź, un’ottima squadra che gioca una pallavolo davvero di alto livello. Cercheremo ovviamente di ottenere il miglior risultato possibile in modo che la partita di ritorno a Torino sia per noi un po’ più semplice. Solo dopo la partita a Łódź inizieremo a pensare a quella con Perugia dove arriveremo venerdì dopo un lungo viaggio, quindi sarà anche importante riposare bene».

CEV CUP-ANDATA QUARTI DI FINALE-

Giovedì 19 febbraio Ore 17.30

PGE Grot Budowlani Łódź- Reale Mutua Fenera Chieri ’76