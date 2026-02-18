Champions League: Perugia chiude la Pool C con la sesta vittoria

BERLINO (GERMANIA) - Sei su sei! La Sir Sicoma Monini Perugia chiude da vera protagonista la fase a gironi di Champions completando un percorso fatto di sole vittorie e sigillando la vetta della Pool C, già matematicamente conquistata nella scorsa giornata, con altri 3 punti pieni con i quali vola a quota 17.

La ciliegina sulla torta è arrivata questa sera, di fronte agli oltre 8500 spettatori della Max Schmeling Halle, dove i Block Devils si sono imposti in casa del Recycling Berlino con un perentorio 0-3 (17-25, 18-25, 20-25) chiudendo tutti e tre i set con ampio margine. Capitan Giannelli e compagni conducono il gioco in maniera compatta, vincendo la sfida in attacco, con il 57% di positività a fronte del 38 dei tedeschi che si dimostrano particolarmente efficaci in ricezione (con il 47% e il 31% di ricezione perfetta). Equilibrato il confronto al servizio e a muro, con 6 ace messi a segno dai Block Devils e 5 da Berlino e 5 block vincenti dei bianconeri a fronte dei 4 dei padroni di casa. E se il tabellino restituisce i numeri di un match estremamente bilanciato a livello di fondamentali, i margini netti di vantaggio di Perugia raccontano un incontro in cui in campioni d’Europa in carica hanno imposto la loro leadership di fronte alla formazione tedesca che, pur essendo partita bene in avvio di ogni set, non ha saputo amministrare i vantaggi iniziali anche per merito di una Sir cinica e aggressiva che ha sempre tenuto alto il sideout e con un gioco veloce ha centrato allunghi irrecuperabili.

Il regista bianconero si laurea anche questa sera mvp del match con la sua gestione magistrale ed equilibrata del gioco e con 4 punti diretti a referto, di cui un muro.

La Sir Sicoma Monini Perugia parte subito avanti con Ben Tara, i padroni di casa segnano il primo punto del match con Plaskie (1-3). Crosato colpisce in primo tempo, ma Berlino aggancia e sorpassa con il muro di Hanes su Plotnytskyi (5-4) e si avanza punto a punto in questa fase iniziale. Lo schiacciatore ucraino di casa bianconera porta i suoi in doppia cifra e segna il break in diagonale (8-10). Perugia amministra il vantaggio e il primo tempo di Crosato mantiene il +3. Primo tempo show per Roberto Russo e Ben Tara chiude lo scambio aperto dalla battuta spettacolare di Kamil Semeniuk (12-16). L’attacco di Hanes è out, Russo trova l’ace e allunga a +6 (13-19). Berlino prova a rientrare con l’attacco, questa volta vincente, del suo opposto statunitense, ma Plotnytskyi ribadisce il vantaggio e Crosato chiude lo scambio del 15-22. Ancora Plotnytskyi: con un ace porta i suoi a due punti dal setpoint, che arriva con l’attacco di Ben Tara. Chiude Semeniuk in parallela 25-17.

In avvio del secondo set i padroni di casa partono avanti, ma il muro su Krage vale il pari (4-4). Sorpasso Sir con altri due muri consecutivi: prima di capitan Giannelli su Plaskie poi di Semeniuk su Hanes. Perugia annichilisce gli avversari e prende il largo in scioltezza (4-10). Ben Tara attacca sulle mani del muro tedesco, poi piazza un muro spettacolare che vale l’8-14. Colaci difende la parallela di Hanes e Semeniuk consolida il vantaggio. Crosato in primo tempo porta i suoi a +8 e Cvangiger incrementa il vantaggio con un ace (10-19). Flexen recupera una lunghezza in diagonale e Krage trova l’ace, ma Ben Tara da seconda linea allunga verso la chiusura anche di questo secondo set (13-21). Con un colpo esplosivo Plotnytskyi va a segno e la Sir è al set point con l’errore al servizio dei tedeschi e chiude anche questo set con ampio margine 25-18.

I padroni di casa partono spingendo a tutto gas anche nella terza frazione (3-5), ma Perugia si riporta subito a contatto e pareggia con l’ace di Ben Tara. Giannelli trova il punto di prima intenzione e anche nella fase iniziale di questo set si procede punto a punto. I Block Devils trovano il +2 con l’invasione a rete di Flexen. Berlino aggancia con due ace consecutivi di Hanes. Si avanza in equilibrio e il muro fuori conquistato da Russo apre al nuovo vantaggio bianconero, consolidato da Plotnytskyi con due attacchi vincenti consecutivi (16-20). Semeniuk in pipe incrementa il vantaggio e i Block Devils avanzano in velocità con il maniout di Ben Tara che vale il 17-23. Show time per lo scambio lunghissimo chiuso in diagonale da Plotnytskyi che aggancia il match point. Knige con un ace prova l’impresa di rientrare in partita (20-24), ma la sua seconda battuta è out e Perugia chiude il match 3-0.

Il tabellino-

BERLIN RECYCLING VOLLEYS - SIR SICOMA MONINI PERUGIA 0-3 (17-25, 18-25, 20-25)

BERLIN RECYCLING VOLLEYS: Ivanov 1, Hanes 14, Krage 5, Knigge 4, Reichert 2, Plaskie 4, Dagostino (lib). Flexen 5, Schott 3, Wehner, Malescha. N.E Kirsch, Treiter (L) All: Leal.

SIR SICOMA MONINI PERUGIA: Giannelli 4, Ben Tara 16, Russo 9, Crosato 5, Plotnytskyi 10, Semeniuk 10, Colaci (L), Gaggini, Cvanciger 1. N.E: Argilagos. Ishikawa (L), Solè, Dzavoronok. All. Lorenzetti.

ARBITRI: Ozan Cagi Sarikaya (Turchia),Marie Catherine Boulanger (Belgio)

Spettatori: 8500