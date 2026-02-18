Champions League: lo Ziraat passa alla BTS Arena contro Trento

TRENTO- La Trentino Itas chiude le proprie fatiche nella Pool B con una sconfitta davanti al proprio pubblico al cospetto dello Ziraat Ankara che, come all'andata, ha superato la squadra di Mendez ribadendo la propria leadership nel girone. Il match della BTS Arena finisce 1-3 (20-25, 25-21, 21-25, 21-25). Per i Campioni d'Italia comunque l'avventura in Champions League non si ferma. Il secondo posto nel girone porta Sbertoli e compagni ai Play Off nei quali affronteranno i polacchi del PGE Projekt Varsavia, terzi classificati della Pool E, dietro Civitanova e Montpellier. Anche stasera Trento ha dovuto fare i conti con una doppia assenza: a quella di Michieletto (ancora in tribuna) si è aggiunta nuovamente l’indisponibilità, causa lombalgia, di Flavio, andato a referto solo per onore di firma tanto da indossare la maglia del secondo libero.

L’1-3 realizzato dagli ospiti non ha quindi consentito di migliorare ulteriormente il proprio ranking ai gialloblù, che con 11 punti in sei partite giocate sono risultati comunque la migliore seconda della fase a gironi.

La partita giocata dai Campioni d’Italia questa sera è stata grintosa e ricca di contenuti; in ognuno dei quattro set giocati i turchi hanno infatti dovuto attingere a tutte le proprie risorse per riuscire a contrastare i gialloblù, poggiandosi spesso e volentieri sull’ex di turno Nimir (best scorer ed mvp del match con 35 punti personali col 67% in attacco e 5 ace) e Fornal (15) per avere ragione di un avversario che nella parte centrale del match aveva dato anche l’impressione di poter respingere l’assalto dello Ziraat. Dopo aver vinto il secondo parziale, rispondendo all’iniziale vantaggio esterno, la Trentino Itas aveva infatti preso in mano le redini del match anche nel terzo, andando avanti subito 6-1 e 8-3 grazie ad un ottimo momento di Faure (alla fine 20 punti col 53% a rete e tre ace) e Ramon (14); fiutato il pericolo, Ankara si è risollevata però col solito Abdel-Aziz vincendo con personalità il braccio di ferro messo in atto sia nella terza sia nella quarta frazione.

Il prossimo impegno in 2026 CEV Champions League è in calendario per il 4 marzo (andata degli ottavi di finale, da giocare in Polonia). Prima di allora l’Itas Trentino sarà impegnata altre due volte in regular season di SuperLega (domenica 22 febbraio a Piacenza, mercoledì 25 in casa con Cisterna) e poi nel weekend del 28 febbraio e primo marzo a Trieste per la Final Four di Del Monte® Supercoppa.

Le parole del tecnico Marcelo Mendez

« Abbiamo giocato al massimo delle nostre attuali possibilità, mettendo in campo il consueto orgoglio. Forse avremmo anche potuto vincere o fare comunque qualcosa di meglio nel terzo set, ma la partita è stata comunque di buon livello in ognuna delle frazioni giocate. In alcuni momenti in attacco abbiamo fatto davvero bene, grazie soprattutto alla regia di Sbertoli che stasera mi è piaciuto davvero molto nella gestione del gioco. Dobbiamo tenere duro e continuare a lottare con quello che abbiamo ora, il bilancio di questa prima parte di Champions League è sicuramente positivo ».

Le parole di Riccardo Sbertoli

« Abbiamo trovato un avversario che in questo momento ha qualcosa in più di noi, ma abbiamo lottato con tutto ciò che avevamo, mettendo in campo l’atteggiamento giusto. Forse la nostra pallavolo non è ancora al livello necessario per superare formazioni di questo livello, ma la strada è quella giusta e stiamo lavorando bene. C’è rammarico soprattutto per il terzo set: eravamo partiti forte, poi ci siamo bloccati su un turno di battuta avversaria dove avremmo potuto gestire meglio alcune occasioni. E’un peccato, ma dobbiamo guardare avanti e continuare a spingere in allenamento ».

Il tabellino-

TRENTINO ITAS-ZIRAAT BANKKART ANKARA 1-3 (20-25, 25-21, 21-25, 21-25)

TRENTINO ITAS: Sbertoli, Ramon 14, Bartha 13, Faure 20, Lavia 7, Torwie 2, Laurenzano (L); Gabi Garcia 2, Bristot 4, Acquarone. N.e. Pesaresi, Boschini, Sandu, Flavio. All. Marcelo Mendez.

ZIRAAT BANKKART: Bülbül 8, Yenipazar 1, Fornal 15, Savas 4, Abdel-Aziz 35, Clevenot 8, Bayraktar (L); Kooy, Tosun. N.e. Karatas, Sahin, Karababa, Jokela, Gedik. All. Mustafa Kavaz.

ARBITRI: Markelj di Lubiana (Slovenia) e Adler di Budapest (Ungheria).

Durata Set: 25’, 26’, 27’, 26’; tot: 104’.