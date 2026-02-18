Challenge Cup: a Milano bastano due set per entrare in semifinale

MILANO - Fa il suo dovere Allianz Milano in Challenge Cup , vince i primi due set e stacca il pass per la semifinale che si giocherà contro i turchi dell’Altekma Sk Izmir. All’Allianz Cloud è partita vera contro il Norwid Częstochowa: la squadra di Ljubo Travica ci prova fino in fondo a ribaltare il risultato dell’andata. I primi due parziali vengono giocati punto a punto, sul filo dei dettagli. Il primo set è una maratona, il secondo ci va vicino. A qualifica ottenuta i due esperti coach scelgono di dare spazio a chi ha giocato meno e il Norwid Częstochowa, se c’era qualche dubbio, dimostra di avere una rosa decisamente competitiva fino alla chiusura al tie-break a proprio favore.

Travica schiera De Cecco in diagonale a Indra, il capitano ed ex di turno Ebadipur e Lipinski schiacciatori ricevitori, Popiela e Adamczyk al centro con Slugocki impegnato come libero. Risponde coach Roberto Piazza con il consueto 6+1 degli ultimi mesi: Kreling in palleggio con Reggers opposto, Recine e Ichino laterali, Di Martino e Caneschi al centro e Catania libero.

S ubito spettacolo all’Allianz Cloud. Polacchi con il “braccio libero” per ribaltare il match di andata. L’ace di Indra del 2-3 è il primo sussulto di Częstochowa. Kreling smarca Reggers per il 6-6. Sul successivo attacco del capitano di Allianz la palla va out, confermata dal video check: Piazza deve fermare il gioco sul 6-9. L’errore in attacco di Lipinski vale il 9-11. Ichino a muro su Indra ed è 11-13, ma Allianz deve fare qualcosa di più per prendersi il parziale. Ace di De Cecco, 12-16, e secondo time out Piazza. Otsuka su Ichino sul 13-17. Di Martino ferma Adamczyk, poi Reggers chiude un rally prolungato: 17-18 e time out Travica. Resta un break da recuperare: il 20-20 arriva con un attacco di Lipinski out. Doppio cambio Norwid, dentro Jeanlys e Keidos, ma è Reggers a fare il 21-21. Si gioca pallone su pallone. Lindqvist su Kreling per il muro e arriva il 23-22 con secondo time out Częstochowa. Indra trova il 23-23. Dopo due set point per Allianz, Indra trova l’ace del 25-26. È un parziale infinito: ace di Reggers e nuovo ribaltamento, 29-28. Il capitano si ripete per il 30-28. Reggers mette 11 punti, 9 Ebadipur. Meglio il Norwid a muro (4-3), in attacco 55% contro 52% e nel conteggio degli ace (3-2), dove però Częstochowa commette 6 errori contro i 3 di Milano.

Allianz parte con il boost nel secondo parziale, che potrebbe già essere decisivo per il passaggio del turno: 3-0. Il muro di Adamczyk fa però il 5-4. Częstochowa si porta avanti 8-9 ancora grazie al muro. Il punto successivo viene confermato dal check: 8-10 per i polacchi, Ebadipur allunga ancora e Piazza deve fermare il gioco sull’8-11. Indra manda out: 10-11. Częstochowa tiene il break; sul 14-16 Piazza si rigioca la carta Otsuka su Ichino. Recine prima pareggia d’astuzia (17-17), poi mura Indra (18-17) e time out Częstochowa. Reggers e Caneschi fermano due volte Ebadipur (22-20), time out Travica. Kreling cerca il capitano, ancora lui, in diagonale: 23-21. Triplo cambio Częstochowa, dentro Keidos, Jeanlys e Radziwon, ma Otsuka fa il 24-22. Reggers firma il 25-23 che vale il pass per la semifinale contro i turchi dell’Altekma Sk Izmir, che al golden set hanno avuto ragione dei rumeni dell’Scm Zalau. Nel parziale Reggers mette altri 7 punti (5 Ebadipur), 4-3 per Milano i muri, 65% contro il 58% l’attacco.

Piazza e Travica danno spazio a chi è stato meno impiegato dal terzo parziale. Allianz ha Barbanti e Lindqvist in diagonale palleggiatore-opposto, Ichino e Masajedi laterali, Benacchio e Masulovic al centro, con Corbetta libero. Il Norwid ha Kowalski in palleggio e Jeanlys opposto, tiene Lipinski in diagonale con Keidos schiacciatori, Adamczyk e Radziwon al centro con Slugocki libero. Ace Lindqvist e 5-5, poi il sorpasso di Masajedi. Ace di Jeanlys e 11-12. I polacchi allungano 13-16. Otsuka per Masajedi sul 14-17. Allianz fa il controbreak 16-17. Torna il giovane giapponese in campo: 18-21 e time out Piazza; risolve Lindqvist, ben smarcato da Barbanti, 19-21. Il Norwid chiude 21-25.

Non cambiano le formazioni in campo nel quarto parziale. Masajedi sulle mani alte del muro per il 3-1. Allianz tiene il doppio vantaggio sul turno di servizio (6-4). Il Norwid pareggia sul 7-7 e sorpassa con un bel muro del giovane Keidos (9-10). Il suo ace vale l’11-13 con time out Piazza. Otsuka su Masajedi sul 14-17, poi Benacchio mette l’ace del 16-17 e sull’errore di Jeanlys c’è il pareggio. Il Norwid allunga però ancora 18-20: servirebbe un guizzo di Allianz Milano per chiudere. Una serie di battute di Jeanlys porta Częstochowa al set point (19-24). Decide Jeanlys dalla seconda linea, 21-25. Si va al tie-break.

Nel tie break primo time out di Piazza sul 3-6. Si cambia campo sul 5-8. La squadra polacca vuole salutare la Challenge con una vittoria, ma Allianz Milano ci prova a ribaltare: 7-12. Chiude un ace di Jeanlys, 8-15.

Le parole di Fernando Kreling

« Il primo obiettivo di stagione era arrivare nelle prime quattro della Challenge e credo che abbiamo fatto una bella prima partita in Polonia che ci ha dato la possibilità di vincere solo due set a casa nostra. Anche questa sera è stata una bella sfida, sempre combattuta. Abbiamo la possibilità di giocare una buona semifinale di Challenge Cup ».

Le parole di Tatsunori Otsuka

« Sto bene adesso, i miei addominali sono a posto. Ho parlato con il coach, lo staff medico e fisioterapico, volevo arrivare a questa partita in forma. Oggi sono riuscito a tenere il campo, credo che abbiamo fatto due set molto importanti contro un avversario forte. Sono molto contento di aver ottenuto questo risultato. Adesso ci possiamo tuffare nella SuperLega e pensare anche ai play off »

Il tabellino-

ALLIANZ MILANO - NORWID CZĘSTOCHOWA 2-3 (30-28, 25-23, 21-25, 21-25, 8-15)



ALLIANZ MILANO: Kreling, Reggers 18, Recine 6, Ichino 10, Caneschi 5, Masulovic 6, Catania (L), Lindqvist 13, Benacchio 3, Di Martino 5, Otsuka 2, Corbetta (L2), Barbanti, Masajedi 2. All.: Roberto Piazza. Ass.: Nicola Daldello.



NORWID CZĘSTOCHOWA: Lipiński 15, Popiela 1, Ebadipour 14, DeCecco 1, Indra 10, Adamczyk 10, Slugocki (L), Ostój (L2), Makoś ne, Kowalski 2, Jeanlys 17, Radziwon 3, Kiedos 15. All. Ljubomir Travica



ARBITRI: Giordano Vinicius Dos Santos (Irlanda) e Tom Knaepkens (Belgio)

Durata set 35’, 32’, 25’, 25’, 13’ Tot: 130’

MVP: Ferre Reggers (Allianz Milano)

Spettatori: 1.691