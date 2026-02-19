Cev Cup: Chieri vince l'andata dei quarti ma va ko Gray
LODZ (POLONIA)-La Reale Mutua Fenera Chieri '76 va a vincere in casa del PGE Grot Budowlani Łódź l'andata dei quarti di Cev per 1-3 (25-27; 25-16; 21-25; 24-26) mettendo una seria ipoteca sulla conquista della semifinale. La squadra di Negro dovrà completare l'opera nella gara di ritorno in programma mercoledì 25 febbraio (ore 20) al Pala Gianni Asti di Torino.
Chi passerà il turno affronterà in semifinale il Dresdner o il Mulhouse (nell’andata le tedesche hanno vinto 3-0).
La bella vittoria di stasera è stata purtroppo resa amara dall'infortunio patito da Anna Gray, uscita dal campo in barella a causa di un infortunio nel corso del quarto set.
Coach Negro schiera il sestetto base con la diagonale Van Aalen-Nemeth, Gray e Cekulaev al centro, Nervini e Dervisaj in banda, Spirito libero. Fra alti e bassi le biancoblù giocano complessivamente una buona gara, stringono i denti nei momenti di difficoltà e conducono in porto l’incontro, trascinate da una Nemeth mattatrice di serata con 27 punti, il 57% in attacco e un meritatissimo premio di MVP.
Si inizia con due muri di Gray e Nervini. Storck firma l’1-2. Dopo una fase equilibrata Chieri torna sopra di 2 punti grazie a un’arpionata a rete di Gray (6-8). Su servizio di Dervisaj il vantaggio sale a 7-11 grazie a un ace e un colpo di Cekulaev. Un errore di Buterez e un’invasione fanno crescere il distacco a 6 punti (9-15). Il secondo time-out di Biernat e gli ingressi di Siuda e Honorio non spostano l’inerzia favorevole a Chieri che tocca il distacco massimo di 8 punti grazie a un’altra invasione (13-21). Qui Łódź piazza un parziale di 3 punti (16-21) che spinge Negro a fermare il gioco. Al rientro Nemeth sblocca il punteggio (16-22) ma Negro deve chiamare il secondo time-out dopo l’ace del 20-23 di Damaske. Nervini realizza il 21-24 conquistando tre palle set. Lelonkiewicz firma il 22-24 in primo tempo, seguono un muro di Buterez e l’ace del 24-24 di Lelonkiewicz. Ai vantaggi Storck guadagna un set point per Lodz: lo annulla Cekulaev (25-25). Con un ace sporco di Nervini ottiene una quarta palla set. Il combattutissimo scambio che segue è chiuso da Buterez, ma il videocheck riscontra un tocco delle rete di Grabka che corregge il punteggio in 25-27 consegnando la prima frazione a Chieri.
Nel secondo set sul 2-2 il punteggio prende decisamente la strada di Lodz che strappa a 8-3 (Buterrez). Dopo l’attacco lungo di Dervisaj coach Negro inserisce al suo posto Bah (10-4), quindi spende il suo secondo time-out dopo il muro di Lelonkiewicz su Nemeth (14-6). Nella seconda parte del set le padrone di casa mantengono il controllo senza grandi difficoltà. Negro intanto inserisce anche Antunovic, Dambrink e Degradi. Sul 24-15 Degradi annulla una palla set, quindi Damaske chiude 25-16.
Chieri rientra in campo con un altro piglio nel terzo parziale trovandosi a condurre 4-8 dopo due muri consecutivi di Gray su Damaske. Coach Biernat esaurisce i suoi time-out dopo l’8-13 di Nemeth. Damaske in pipe, Buterez da posto 4 e un errore di Nervini spingono Negro a fermare il gioco sull’11-13. Dopo il 12-13 di Buterez è Nervini a sbloccare la rotazione (12-14). Molto combattute le fase centrali in cui le biancoblù ottengono un punto break con un mani out di Nemeth (14-17). Le padrone di casa recuperano il punto break su servizio di Lelonkiewicz (19-20), rispondono Nervini e Cekulaev ed è 20-22. Il turno di servizio di Cekulaev prosegue fino al 20-24 grazie a un errore di Storck e all’attacco vincente di Nemeth. Buterez annulla una palla set con una piazzata all’incrocio delle linee, poi Storck attacca fuori ed è 21-25.
Si riparte nel quarto con un muro di Gray (0-1). Chieri ha il controllo della situazione e tutto fila liscio fin quando sul 5-9 proprio Gray appoggia male un piede, cade a terra e deve lasciare il campo in barella. Entra Alberti. Con un ritmo molto regolare le biancoblù mantengono sempre un discreto vantaggio arrivando a 17-23 con un muro di Alberti su Damaske. Nel finale Lodz riapre la partita grazie al turno di servizio di Grabka risalendo al 23-23 con Lelonkiewicz. Nervini trova il pesantissimo punto del 23-24. Storck pareggia 24-24 con un mani out. Seconda palla match chierese grazie all’errore in battuta di Damaske, quindi l’errore sotto rete di Buterez fa scendere i titolo di coda sul 24-26.
Le parole del tecnico Nicola Negro
«Una partita di alti e bassi da parte nostra ma siamo riusciti a portare via una vittoria piena molto importante in vista del ritorno. Purtroppo c’è stato l’infortunio di Anna Gray: speriamo non sia nulla di grave. Domani voleremo direttamente a Roma e da lì a Perugia dove sabato ci aspetta l’ultimo sforzo della regular season. Cercheremo di recuperare le forze e andare in campo al meglio».
Il tabellino-
PGE GROT BUDOWLANI ŁÓDŹ-REALE MUTUA FENERA CHIERI ’76 1-3 (25-27; 25-16; 21-25; 24-26)
PGE GROT BUDOWLANI LODZ: Grabka 3, Storck 19, Lelonkiewicz 8, Planinsec 6, Buterez 18, Damaske 19; Lysiak (L); Siuda, Honorio 4. N. e. Wenerska, Druzkowska, Milewska, Majkowska, Drosdowska (2L). All. Biernat.
REALE MUTUA FENERA CHIERI ’76: Van Aalen, Nemeth 27, Cekulaev 8, Gray 8, Nervini 16, Dervisaj 8; Spirito (L); Antunovic, Dambrink, Alberti 2, Degradi 1, Bah 2. N. e. Ferrarini, Bonafede (2L). All. Negro.
ARBITRI: Hesse (Germania) e Paievskyi (Ucraina).
Durata set: 29′, 21′, 24′, 28′. Tot: 102’
MVP: Anett Nemeth (Reale Mutua Fenera Chieri ’76)