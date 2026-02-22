E' festa Pineto: la Coppa Italia di A2 è sua

A vincere il premio di Del Monte® MVP è stato Paolo Luigi Di Silvestre, schiacciatore e capitano degli abruzzesi, autore di 19 punti. A premiare la squadra vincitrice è stato Massimo Righi, Presidente Lega Pallavolo Serie A insieme ad Enrica Merlo, Consigliera FIPAV.

Da registrare le prove realizzative di Kristian Gamba (23 punti) e Jernej Terpin (16) in casa Prata di Pordenone, con l’opposto numero 12 che ha firmato l’attacco vincente numero 2.500 in Serie A2. Tra le fila di Abba Pineto, invece, Matheus Krauchuk ha chiuso con 20 punti, Di Silvestre con 19 e Karli Allik con 14; la banda estone, inoltre, ha raggiunto i 2.000 punti in tutte le competizioni di A2.

I padroni di casa della Tinet si schierano con la diagonale principale formata da Alberini e Gamba, Fusaro e Katalan al centro, Terpin ed Ernastowicz sono le bande mentre Benedicenti il libero. Pineto replica con Catone in regia, Krauchuk opposto, Allik e Di Silvestre in posto quattro; completano lo starting six Trillini e Zamagni, con Morazzini libero (il classe 2004, al pari di Zamagni e Trillini, festeggia oggi le 50 presenze con la maglia di Pineto). Parte forte Prata di Pordenone: il muro di Katalan vale il 7 a 3, ma l’ace di Krauchuk e la tenacia di Pineto permettono agli abruzzesi di impattare sull’11 a 11. Di Silvestre e Gamba si sfidano dai nove metri, provando a incidere in battuta; i due attacchi consecutivi di Terpin costringono Pineto a chiamare il time-out sul 17 a 15 in favore di Prata. Il primo set finisce proprio nelle mani di Prata: 25 a 22 in favore dei friulani.

Secondo set che si apre con il tentativo di fuga di Pineto (il 9 a 7 per gli abruzzesi nasce da un attacco out di Gamba), ma Terpin ha altri piani e impatta sul 9 a 9. La palombella di Allik (15 a 12 Pineto) costringe Prata al time-out, ma l’Abba allunga fino al 18 a 13. Di Pietro getta nella mischia Scopelliti e Umek in un finale di parziale che vede Pineto restare in vantaggio fino al mani out di Silvestre che permette agli abruzzesi di pareggiare il conto dei set.

Le squadre proseguono punto a punto nel terzo set: l’attacco di Krauchuk porta Pineto sul 10 a 8, l’ace di Allik permette agli abruzzesi di scavare un solco ancor più profondo tra le due squadre. L’attacco di Trillini (20 a 16 per Pineto) porta Di Pietro a chiamare il time-out per cercare di riorganizzare le idee in casa Prata. Pineto continua a condurre e festeggia la vittoria nel terzo parziale grazie all’attacco vincente di Zamagni (25 a 21).

Abba Pineto è determinata a vincere anche il quarto parziale e la partenza degli abruzzesi lo conferma: il lungo turno al servizio di Catone proietta Di Silvestre e compagni fino al 13 a 7; i due attacchi consecutivi di Gamba permettono a Prata di ridurre il gap (16 a 13 per la Tinet). L’attacco di Krauchuk, però, scava un nuovo solco (20 a 16 per l’Abba): spavento finale per Pineto, con Prata che riesce a portarsi fin sul 24-23. La rimonta, però, si infrange sulla parallela di Krauchuk: Abba Pineto vince la sua prima Del Monte® Coppa Italia Serie A2 al PalaPrata, facendo partire la festa dei quasi 200 spettatori abruzzesi presenti in Friuli-Venezia Giulia.

A partecipare alle premiazioni, che hanno coinvolto arbitri della Finale, squadra seconda classificata, MVP e ovviamente la formazione vincitrice del trofeo, sono stati Alessandro Michelli (Presidente Comitato Regionale Fipav Friuli-Venezia Giulia), Fabio Mechini (Consigliere Lega Pallavolo Serie A), Katia Cescon (Sindaca di Prata di Pordenone), Fabio Fistetto (Amministratore Delegato Lega Pallavolo Serie A), Bruno Da Re (Consigliere Lega Pallavolo Serie A) oltre al Presidente della Lega Pallavolo Serie A Massimo Righi e a Enrica Merlo, Consigliere Federazione Italiana Pallavolo.

I protagonisti-

Paolo Luigi Di Silvestre (Abba Pineto)- « Abbiamo dimostrato di essere squadra, aiutandoci nei momenti di difficoltà. Siamo partiti così così, ma la voglia di vincere ha fatto la differenza. Sono davvero orgoglioso di essere il Capitano di questo gruppo. La personalità la stiamo dimostrando in tutte le partite e in campionato, sapevamo sarebbe stata una gara difficile: Prata è una squadra di primissimo livello, è da anni in vetta alla A2. Devo far loro i complimenti, ci hanno dato filo da torcere, sono una squadra veramente forte. Ci abbiamo creduto, e giorno dopo giorno ci siamo creati gli strumenti per venire qui e dire la nostra. È stato stupendo, e ci darà consapevolezza di poter fare risultato in tutti i palazzetti da qui a fine stagione. Sappiamo che è un campionato difficilissimo: abbiamo vinto il primo trofeo dell’anno, ma non ci fermeremo ».

Alessio Alberini (Tinet Prata di Pordenone)- « Nonostante sia stata una bella partita da vedere, oggi è una delusione doppia, sia per il risultato sia per non aver regalato una gioia ai nostri tifosi. Gli avversari sono stati più bravi, se la sono meritata. Dopo il primo set siamo calati, loro invece hanno iniziato a battere meglio, cosa che non era riuscita nel primo set, e hanno iniziato a difendere come ci aspettavamo, conoscendoli. Obiettivi stagionali? Da quel punto di vista non cambia nulla: ricominceremo da domani a lavorare per quello che ci siamo detti a inizio anno, una prima posizione da difendere e poi naturalmente i Play Off. Proveremo a toglierci qualche soddisfazione più avanti. Ci sono tante squadre da battere, tra cui proprio Pineto, ma sappiamo che è un campionato di altissimo livello, e quindi è giusto che ci sia questo equilibrio ».

Il tabellino-

TINET PRATA DI PORDENONE – ABBA PINETO 1-3 (25-22, 19-25, 21-25, 23-25) –

TINET PRATA DI PORDENONE: Alberini 2, Terpin 16, Fusaro 5, Gamba 23, Ernastowicz 9, Katalan 6, Aiello (L), Benedicenti (L), Scopelliti 2, Umek 0, Bruno 0. N.E. Sist, Pillon, Meneghel. All. Di Pietro.

ABBA PINETO: Catone 0, Allik 14, Trillini 6, Krauchuk Esquivel 20, Di Silvestre 19, Zamagni 7, Pesare (L), Morazzini (L), Rascato 0, Suraci 0. N.E. Schianchi, Larizza, Castagneri, Calonico. All. Di Tommaso.

ARBITRI: Nava, Clemente, Pernpruner.

Durata set: 29′, 29′, 33′, 39′; tot: 130′.

MVP: Paolo Luigi Di Silvestre (Abba Pineto)

Spettatori: 1.000 (Sold-out)

L’albo d’oro

1997/98 Sira Falconara Ancona

1998/99 Cosmogas Forlì Forlì (FC)

1999/00 Della Rovere Carifano Fano Taranto

2000/01 Pony Express Kappa Torino Torino

2001/02 Copra Piacenza Piacenza

2002/03 Tonno Callipo Vibo Valentia Gioia del Colle (BA)

2003/04 Marmi Lanza Verona Modica (RG)

2004/05 Codyeco Santa Croce Bassano del Grappa (VI)

2005/06 Salento d’amare Taviano Casarano (LE)

2006/07 Sparkling Milano Roseto degli Abruzzi (AP)

2007/08 Marmi Lanza Verona Isernia

2008/09 Andreoli Latina Forlì (FC)

2009/10 M. Roma Volley Montecatini (PT)

2010/11 NGM Mobile Santa Croce Verona

2011/12 BCC-NEP Castellana Grotte Andria (BT)

2012/13 Sidigas HS Atripalda Assago (MI)

2013/14 Tonazzo Padova Monza (MB)

2014/15 Tonno Callipo Calabria V. Valentia Chieti

2015/16 Tonno Callipo Calabria V. Valentia Assago (MI)

2016/17 Emma Villas Siena Bologna

2017/18 Ceramica Scarabeo GCF Roma Bari

2018/19 Gas Sales Piacenza Bologna

2019/20 Olimpia Bergamo Bologna

2020/21 Agnelli Tipiesse Bergamo Cisano Bergamasco (BG)

2021/22 Conad Reggio Emilia Cuneo

2022/23 Tonno Callipo Calabria V. Valentia Vibo Valentia (VV)

2023/24 Consoli Sferc Brescia Cuneo

2024/25 Gruppo Consoli Sferc Brescia Prata di Pordenone (PN)

2025/26 Abba Pineto Prata di Pordenone (PN)

Le vittorie

4 vittorie: Vibo Valentia (2002/03, 2014/15, 2015/16, 2022/23).

2 vittorie: Bergamo (2019/20, 2020/21), Brescia (2023/24, 2024/25), Santa Croce (2004/05, 2010/11), Verona (2003/04, 2007/08).

1 vittoria: Atripalda (2012/13), Castellana Grotte (2011/12), Civita Castellana (2017/18), Falconara (1997/98), Fano (1999/00), Forlì (1998/99), Latina (2008/09), Milano (2006/07), Padova (2013/14), Piacenza Copra (2001/02), Piacenza You (2018/19), Pineto (2025/26), Reggio Emilia (2021/22), Roma (2009/10), Siena (2016/17), Taviano (2005/06), Torino (2000/01).