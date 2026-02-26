Challenge Cup: Vallefoglia conquista la finale

PESARO -La Serie A avrà la possibilità di difendere la CEV Challenge Cup, coppa che detiene dalla stagione 2021-22. La Megabox Ondulati del Savio Vallefoglia, dopo il successo dell’andata, supera in tre set il KGH Kaposvári e si qualifica alla finale della terza competizione europea, dove troverà le greche del Panathinaikos Atene, che hanno eliminato le connazionali del Panionios Nea Smyrni vincendo anche in casa delle avversarie per 3-2. È servita una partita ordinata e giudiziosa, nella quale nei finali di set la maggior qualità delle tigri ha fatto la differenza.

Una prova corale da parte delle pesaresi, con quattro giocatrici in doppia cifra: Omoruyi, 16 punti e 12 per Bici, Ungureanu e Thokbuom, orchestrate al meglio da Bartolucci. Di fronte, un Kaposvári ammirevole per la voglia di non arrendersi, una difesa efficacissima e due attaccanti, Rabelo (13 punti) e Fedyk (18 punti), pericolose sino alla fine. Le finali sono in programma a Pesaro mercoledì 11 marzo e ad Atene il mercoledì successivo.

Nel primo set l’inizio è in equilibrio, con le ospiti aggressive in battuta. Due muri su Bici e Ungureanu e un errore della stessa Bici siglano il primo mini break per le ospiti (9-7), subito ricucito da Thokbuom, che però sbaglia l’attacco successivo. Il sorpasso è firmato da Ungureanu, ma il Kaposvári resta attaccato alle tigri. Un altro muro su Bici riporta avanti le ungheresi (14-12), ma pareggia subito Candi e sorpassa Ungureanu. Rabelo è implacabile, si procede punto a punto e ora la Megabox spinge di più in battuta. Rabelo manda out e per la prima volta la Megabox si trova a +2 (19-17). Omoruyi e Thokbuom allungano sul 23-18, un muro di Bici trova il set-point. È la stessa Bici che chiude 25-19.

Nel secondo set stesso equilibrio in avvio, con il Kaposvári che non si fa staccare. Il primo mini break arriva con Candi (7-5). Omoruyi firma due punti in fila per il +3 e Fedyk manda out l’attacco successivo (10-6). Giorgi recupera un mini break, Omoruyi si rifà a muro e Johnson manda out. Thokbuom trova il 13-8, Omoruyi mette a terra l’attacco successivo. Le ungheresi non mollano e tornano a -3 (11-14), è ancora Omoruyi a trovare un punto non facile. Un’infrazione di Bici riporta a-2 il Kaposvári (13-15), ma la Megabox ritrova il +5 con un ace di Thokbuom. Due errori delle ospiti fanno scappare le tigri a +7 (22-15), Omoruyi trova il set-point, finisce 25-16 (infrazione in palleggio delle ospiti).

Nel terzo set il primo mini break è di Ungureanu (5-3), Rabelo pareggia a 6 ma un nuovo errore delle ospiti dà nuovamente il +2 alle tigri. Un muro su Bici pareggia di nuovo i giochi, poi il Kaposvári scappa via 11-8 (break di 5-0 sul servizio di Rabelo). Bici rosicchia un mini break e salva in difesa la palla del possibille nuovo -3, Omoruy pareggia e un errore in palleggio sigla il nuovo vantaggio della Megabox (14-13). Omoruyi prosegue il break, Bici mette la palla sulla riga mantenendo il +2, Candi aggiunge un altro punto (18-15). Rabelo non si arrende, ma il capitano allunga a muro (20-16). Fedyk recupera un mini break con Fedyk, a Omoruyi non trema il braccio e mantiene il vantaggio. Thokbuom pianta un chiodo nei tre metri, è sempre Fedyk che risponde dall’altra parte. Una battuta out dà alla Megabox tre match-point: chiude Bici 25-21.

Il tabellino-

MEGABOX GROUP VALLEFOGLIA-KHG KAPOSVARI NRC 3-0 (25-19, 25-16, 25-21)

MEGABOX GROUP VALLEFOGLIA: Bici 12, Candi 6, Bartolucci 1, Thokbuom 12, Budai-Ungureanu 12, Omoruyi 16, Feduzzi (L), De Bortoli (L), Carletti, Giovannini. Non entrate: Butigan, Mitkova, Stoyanova, Lazaro. All. Pistola.

KHG KAPOSVARI NRC: Horvath 4, Bagyinka 1, Fedyk 18, Giorgi 3, Johnson 3, Dornelles Rabelo 13, Guimaraes (L), Kalmar, Szerencses, Stekovic, Szerenyi. All. Lacombe.

ARBITRI: Sabroso Moratilla, Lachmann.

Durata set: 23′, 25′, 27′; Tot: 75′.