La Final Four di Supercoppa presentata oggi a Trieste

Alla conferenza stampa sono intervenute autorità, organizzatori e alcuni rappresentanti delle squadre che si giocheranno, nella 30a edizione dell’evento, la possibilità di vincere il trofeo.

La Final Four si aprirà con la Semifinale tra Itas Trentino e Sir Susa Scai Perugia, in programma alle 15.30 di domani; a seguire, non prima delle 18.00, via al match tra Cucine Lube Civitanova e Rana Verona, che regalerà il secondo pass per la Finale. La Finale, come detto, andrà in scena alle ore 15.00 di domenica: atto finale di una due giorni che preannuncia spettacolare. Presente in sala anche Giada Rossi, Campionessa paralimpica di tennistavolo, nativa di San Vito al Tagliamento.

Le parole di Roberto Dipiazza, Sindaco di Trieste

« Un enorme grazie a chi ha scelto questa città per organizzare un evento del genere. Sono orgoglioso che sia stata scelta Trieste per questa Final Four: un enorme in bocca al lupo a tutti per l’ottima riuscita della manifestazione ».

Le parole di Massimo Righi, presidente Lega Pallavolo Serie A

« Siamo tornati volentieri a Trieste per portare la 30ª edizione della Del Monte® Supercoppa: una città bellissima che ospita grandi eventi, anche grazie all’intuizione del Governatore Fedriga che ha compreso come lo sport può fare da volano per il territorio. L’evento è di altissimo livello, e voglio ringraziare anche gli atleti e i coach oggi presenti. La Supercoppa è uno degli eventi difficile da ripetere a livello mondiale, vista l’enorme qualità tecnica espressa in campo. Stiamo andando verso il sold-out per la domenica, e anche per le Semifinali ci stiamo avvicinando al tutto esaurito: siamo felici di come la città ha risposto. La Finale sarà su Rai 2, un elemento importante per la diffusione della pallavolo sul territorio ».

Le parole di Alessandro Michelli, presidente del Comitato Territoriale FIPAV Friuli-Venezia Giulia

« Grazie a chi ha permesso che questo evento si potesse organizzare: la Regione Friuli-Venezia Giulia, il Comune di Trieste e la Lega Pallavolo Serie A. Si è deciso di credere in una piazza dalla quale la pallavolo di alto livello mancava dal 2007. Mi permetto di ringraziare anticipatamente tutte le persone che lavoreranno per il perfetto funzionamento dell’evento ».

Le parole di Giuseppe Manfredi, presidente FIPAV

« Un evento stellare come quello a cui assisteremo si svolgerà in una cornice splendida. Per tre anni la Final Four di CEV Champions League si giocherà in Italia: il momento che la pallavolo italiana sta affrontando è splendido, i risultati ci sono favorevoli. Ma è frutto non solo della Federazione, ma esclusivamente di squadra: finchè si farà sistema, con l’obiettivo di migliorare giorno per giorno, la pallavolo italiana continuerà a progredire. La promessa è quella di tornare quanto più spesso in questa splendida città ».

Le parole di Massimiliano Fedriga, presidente della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia

« Siamo orgogliosi di questa iniziativa di livello internazionale che ospiteremo a Trieste. La pallavolo italiana in questi anni è cresciuta sempre di più, grazie a progetti solidi e ai risultati straordinari raggiunti, tanto nel maschile quanto nel femminile, che hanno dato un’identità forte a questo sport e contribuito ad aumentarne l’attrattività e la partecipazione. Non è scontato affermare e far crescere uno sport nel nostro Paese. I complimenti vanno a chi, con capacità e visione, ha saputo valorizzare questa disciplina. È un’occasione non solo per la pallavolo, ma per l’intero sistema sportivo e per il sistema Paese. A Trieste vedremo tra i migliori giocatori al mondo. Non si tratta di un appuntamento che riguarda solo l’Italia, ma di un evento di livello globale, che non può che riempirci di orgoglio e che conferma la nostra disponibilità a collaborare per organizzare manifestazioni di questo livello a Trieste e in tutto il Friuli-Venezia Giulia ».

Le parole di Marcelo Mendez, allenatore Itas Trentino

« Nel campionato italiano si gioca tanto e bene: voglio partecipare a tutte queste manifestazioni, organizzate davvero bene. Come squadra cercheremo di fare del nostro meglio, cercando di mettere in mostra un buon gioco ».

Le parole di Fabio Soli, allenatore Rana Verona

« Stiamo meglio, in ripresa. Ora ci stiamo preparando per un evento splendido in una città stupenda. In Semifinale troveremo Cucine Lube Civitanova, che in stagione ha saputo infastidirci ».

Le parole di Rok Mozic, capitano Rana Verona

« Fino a mercoledì stavamo pensando al campionato, mentre ora il focus è su Civitanova e sulla Semifinale di domani. Sappiamo cosa migliorare: siamo carichi per la Del Monte® Supercoppa, daremo il nostro meglio con la speranza di giocare due partite e non solamente una ».

Le parole di Angelo Lorenzetti, allenatore Sir Susa Scai Perugia

« Quest’anno è una Supercoppa speciale: innanzitutto perché si tratta di una sorta di “copia-incolla” della Coppa Italia. Solitamente si gioca a inizio stagione, quando ancora i frutti del lavoro non si vedono. Dal punto di vista tecnico ha sicuramente più valore. Valore aggiunto il disputarla in una città splendida come Trieste. Saranno due giorni, spero, importanti: siamo felici di essere qui. Spero che i ragazzi trovino il modo di divertirsi ».

Le parole di Agustin Loser, centrale Sir Susa Scai Perugia

« Per me è un momento difficile, è arrivato un infortunio in un periodo pallavolistico molto bello. Credo nei ragazzi, sono carichi e motivati per la Semifinale contro Itas Trentino. L’obiettivo è quello di arrivare fino in fondo: sappiamo che Trento sa approcciare bene queste partite, non sarà facile. Anche se starò fuori, proverò ad essere quanto più vicino a loro ».

IL PROGRAMMA DELLA DEL MONTE® SUPERCOPPA-

Semifinali

Sabato 28 febbraio 2026, ore 15.30

Itas Trentino – Sir Susa Scai Perugia (Diretta Rai Play e VBTV)

Sabato 28 febbraio 2026, ore 18.00

Cucine Lube Civitanova – Rana Verona (Diretta Rai Sport e VBTV)

Domenica 1 marzo 2026, ore 15.00

Finale (Diretta Rai 2 e VBTV)