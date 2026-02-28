Supercoppa: Verona raggiunge Perugia in finale

TRIESTE - Sono serviti quattro set e quasi due ore di gioco per decretare la seconda finalista della 30ª edizione della Del Monte® Supercoppa SuperLega: ad affrontare Sir Susa Scai Perugia , vincitrice della prima Semifinale, sarà Rana Verona, che ha saputo battere 3-1 (27-25, 30-28, 17-25, 25-21) la Cucine Lube Civitanova nel remake della Finale di Coppa Italia 2024/25. Sfuma la rimonta per i cucinieri che, sotto di due set, sembravano avere trovato le armi giuste per scrivere un esito diverso a questa gara. Alla fine, però, ad esultare è Verona, che avrà così la possibilità di giocarsi la seconda Finale nel giro di un mese dopo quella di Coppa Italia all’Unipol Arena.

Il top scorer di serata è stato Aleksandar Nikolov, autentico trascinatore di Civitanova: 26 i punti per lo schiacciatore bulgaro, che ha saputo fare leggermente meglio rispetto a Noumory Keita (Rana Verona), top scorer per gli scaligeri con 24 punti totali. In doppia cifra tra i cucinieri Bottolo (16), tra i gialloblù Darlan (18). Una Finale inedita per un evento conclusivo che promette spettacolo: domani, alle 15.00, su il sipario per la sfida su Rai 2 e VBTV che assegnerà la trentesima edizione del trofeo.

Per Cucine Lube Civitanova palleggia Boninfante, D’Heer e Gargiulo sono i centrali, Bisotto e Balaso si alternano nelle diverse fasi di ricezione e difesa mentre a Nikolov, Loeppky e Bottolo il compito di scardinare la difesa avversaria. Verona si schiera con Christenson e Darlan in diagonale, Mozic e Keita schiacciatori, Cortesia e Vitelli al centro e D’Amico libero. Le squadre si sfidano punto su punto: esplode il PalaTrieste sull’ace di Nikolov (11 a 9 Civitanova), si alzano i decibel sul salvataggio miracoloso di Boninfante che permette a Loeppky di siglare il 14 a 12. Sul servizio vincente di Bottolo (15 a 12), time-out di Verona, con Soli che prova a riordinare le idee. L’errore di Mozic che regala il 17 a 12 alla Lube comporta la seconda interruzione, con Rana Verona in apnea. Apnea prontamente risolta: la rimonta degli scaligeri obbliga Medei a un doppio time-out nel giro di pochi minuti, con l’ace di Darlan che vale il -1 Verona. L’attacco di Loeppky riporta Civitanova sul +3, con Soli che cerca nuovi spunti inserendo Sani e Nedeljkovic. E gli spunti sono tutti gialloblù: l’equilibrio a fine set viene spezzato dall’ace e dall’attacco di Darlan, che porta Verona ad esultare. Il primo set si chiude 27 a 25 per gli scaligeri.

È l’equilibrio a regnare in avvio di secondo set: la tensione è palpabile, frutto dell’altissima posta in gioco. E l’ace di Bottolo per l’11 a 9 non fa che aumentare il carico emotivo della sfida. Verona riesce a rimettersi sulla giusta carreggiata e, completato l’aggancio, effettua anche il sorpasso nel punteggio: il mani-out di Keita significa 20 a 18 per gli scaligeri. Da lì in avanti, è nuovamente sfida punto a punto: l’attacco di Sani e l’errore di Boninfante, però, fanno esplodere la gioia di Verona, che vince ai vantaggi (30 a 28) anche il secondo parziale.

Assoluto protagonista della parte iniziale del terzo set, Aleksandar Nikolov incide sul match dai nove metri: Civitanova passa dal 2 pari al 9 a 2, con il bulgaro che mette a referto 4 ace. Un vantaggio che i cucinieri gestiscono al meglio: la pipe di Bottolo vale il 21 a 12. Soli fa ruotare pressochè tutti gli effettivi a disposizione, ma l’esito del parziale è di marca Lube con il servizio vincente di Gargiulo che permette a Civitanova di riaprire la Semifinale.

L’energia positiva tratta dall’aver vinto il terzo parziale condiziona la partenza della Cucine Lube Civitanova: due ace di Bottolo per allungare su Verona, nella parte iniziale del set. Uno sprint prontamente spento da parte della formazione di Soli che, approfittando di un servizio vincente di Sani e di un errore in attacco da parte dei marchigiani si trova sul 13-10. Verona ritrova solidità e precisione: Darlan mura, al pari di Nedeljkovic, con i gialloblù che vedono la Finale a un passo. Lo stesso passo idealmente rappresentato dall’attacco vincente di Keita, che regala a Rana Verona la sua prima Finale in assoluto in Del Monte® Supercoppa SuperLega. In Finale sarà quindi Verona – Perugia il match decisivo.

I protagonisti-

Mattia Boninfante (Cucine Lube Civitanova)- « Alla fine è andata come le altre partite contro di loro: tutte tirate, tutte punto a punto. Hanno saputo spingere nei primi due set, sono stati bravi dopo il terzo parziale a ripartire. Merito alla loro squadra per come hanno giocato. Prendiamo quanto c’è di buono e lo portiamo con noi in vista dei Play Off ».

Lorenzo Cortesia (Rana Verona)- « Molto bello riconfermarsi dopo la vittoria in Coppa Italia, avere raggiunto un’altra Finale è molto importante. Un successo arrivato contro una squadra contro cui in campionato abbiamo fatto fatica. Siamo stati bravi a tenere il ritmo giusto fino alla fine ».

Il tabellino-

CUCINE LUBE CIVITANOVA – RANA VERONA 1-3 (25-27, 28-30, 25-17, 21-25) –

CUCINE LUBE CIVITANOVA: Boninfante 3, Bottolo 16, Gargiulo 5, Loeppky 9, Nikolov 26, D’Heer 4, Bisotto (L), Orduna 0, Balaso (L), Kukartsev 0, Duflos-Rossi 0. N.E. Podrascanin, Tenorio. All. Medei.

RANA VERONA: Christenson 2, Mozic 2, Cortesia 5, Ferreira Souza 18, Keita 24, Vitelli 1, Gironi 0, Planinsic 0, D’Amico (L), Staforini (L), Sani 6, Bonisoli 0, Glatz 0, Nedeljkovic 8. N.E. All. Soli.

ARBITRI: Zavater, Carcione.

Durata set: 29′, 37′, 25′, 28′; tot: 119′.

Spettatori: 4500