La Supercoppa la alza Perugia 

TRIESTE - Una vittoria storica: la Sir Susa Scai Perugia conquista la 30ª edizione della Del Monte® Supercoppa superando 3-1( 25-27; 25-22; 25-21; 25-22) la Rana Verona e alzando al cielo il trofeo per la settima volta nella sua storia. Un trionfo dal sapore particolare quello di cui si sono resi protagonisti Simone Giannelli (eletto Del Monte® MVP della Finale) e compagni visto che, dopo essere andati sotto nel conto dei set, gli Umbri hanno saputo ribaltare l’esito del quarto set portandosi a casa la vittoria finale in un PalaTrieste sold-out (6.300 gli spettatori), facendo così gioire i numerosi tifosi umbri giunti fino a Trieste. Una Finale che ha visto duellare, da una parte e dall’altra della rete, alcuni dei giocatori più forti del mondo: per Perugia, doppia cifra per Oleh Plotnytskyi (17), Wassim Ben Tara (16), Kamil Semeniuk (13) e Federico Crosato (11). Il top scorer della Finale, però, veste i colori di Verona: Darlan ha infatti chiuso con 28 punti un match da applausi e che fino all’ultimo pallone sembrava potesse regalare gioie all’una o all’altra squadra.

Una vittoria dal sapore particolare anche per Massimo Colaci e Angelo Lorenzetti: il primo, libero perugino, diventa il recordman per numero di vittorie tra i giocatori, mettendosi in bacheca il suo nono trofeo e “staccando” Alessandro Fei; il secondo, head coach di Perugia, supera il compianto Dagnele Bagnoli e diventa il primo allenatore a vincere la Supercoppa per sei volte. Il Club umbro, invece, aggancia Treviso per numero di vittorie: sette in totale.

A premiare Sir Susa Scai Perugia sono stati Massimo Righi (Presidente Lega Pallavolo Serie A), Massimo Sala (Vicepresidente FIPAV), Allegra Boiardi (Marketing Supervisor Del Monte® International) e Massimiliano Fedriga (Presidente della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia). Simone Giannelli, invece, è stato premiato da Massimo Righi.

Lorenzetti sceglie lo stesso sestetto della Semifinale: Gianneli-Ben Tara in diagonale principale, Russo e Crosato al centro, Semeniuk e Plotnytskyi schiacciatori e Colaci libero. Qualche modifica, invece, nello starting six di Soli: Christenson palleggia, Darlan opposto; al centro c’è Nedeljkovic insieme a Cortesia, in banda Keita fa coppia con Sani mentre Staforini è il libero. Nella parte iniziale del set botta e risposta tra Keita e Semeniuk al servizio: il turno dello schiacciatore polacco porta Perugia sul 7 a 4, costringendo Verona alla prima interruzione. L’ace di Darlan sembra spezzare il ritmo dei Block Devils ma Plotnytskyi ha altre idee e, dal servizio, trova il 13 a 9 Perugia. Soli corre ai ripari inserendo capitan Mozic e Vitelli ed è proprio il numero 19 gialloblù a dare nuova linfa ai suoi, fino al 19-18 per Perugia (ace di Darlan che accorcia lo svantaggio), con Lorenzetti che chiama il time-out. Al rientro, è ancora una volta l’opposto brasiliano a incidere dai nove metri: altro ace (saranno tre in totale nel primo parziale) e match in parità. Un equilibrio sottile, rotto soltanto nel finale: il muro di Vitelli prima e quello di Keita successivamente dopo significano 27 a 25 per gli scaligeri.

Il secondo set vede le squadre procedere appaiate e ribattere colpo su colpo: il primo strappo arriva con l’ace di Darlan (10 a 8), il secondo è di Perugia e si traduce nel 13 a 12 con il mani-out di Ben Tara. Sul 19 a 18 per Perugia (nuovamente Ben Tara con un mani-out) Soli chiama il time-out, Dzavoronok (tra gli ex del match e appena entrato in campo) porta i suoi sul +2 con un ace. Tra le fila di Verona si rivedono Sani e Nedeljkovic, ma l’ipoteca al match la mette Crosato, prima con un attacco vincente e dopo con un muro che fa esplodere la gioia dei tanti tifosi umbri sugli spalti del PalaTrieste. Gioia incontenibile ed acuita quando Ben Tara, senza muro, mette per terra il pallone del 25 a 22: conto dei set in pareggio e spettacolo che continua.

Pronti via e Perugia mette la freccia: ace di Giannelli, attacco di Plotnytskyi che supera il muro e Block Devils avanti 6 a 3. Un vantaggio che il club umbro riesce a gestire: prima con l’ace di Semeniuk per l’11 a 8, poi con l’errore di Keita per il 15 a 12. Verona non ci sta e si affida nuovamente a Darlan per il controsorpasso: ace del brasiliano e Rana avanti 18 a 17. Un vantaggio che, però, dura poco: il servizio vincente di Semeniuk rilancia i suoi, capaci di portarsi a casa il set con l’attacco dal centro di Crosato (25 a 21).

Parte forte Verona nel quarto set, conducendo già da inizio parziale e riuscendo a racimolare diversi punti di vantaggio: il 10 a 7 porta la firma di Sani, a muro, con Lorenzetti che chiama il time-out sul punteggio di 12 a 10 per Verona. L’ace di Keita (14 a 10) non fa che aumentare il gap tra le due squadre. Gap presto colmato dal turno in servizio di Ben Tara: l’attacco di Semeniuk supera il muro veronese e porta Perugia sul 14 pari. Le squadre battagliano punto su punto, senza che il quarto set assuma un vero e proprio padrone: l’errore di Darlan, che porta Perugia avanti di due set, sembra assumere i contorni di una sorta di verdetto. L’esito finale è presto detto: Keita sbaglia in battuta, Perugia fa festa e si porta a casa la sua settima Del Monte® Supercoppa SuperLega (settima vittoria nelle ultime nove edizioni). I Block Devils vincono il trofeo per il quarto anno consecutivo, diventando così la prima squadra in assoluto a riuscirci. La Sir Susa Scai Perugia è nella storia.

A fine gara, spazio alle altre premiazioni che hanno visto protagonisti gli arbitri dell’incontro, Rana Verona e il suo capitano Rok Mozic (squadra seconda classificata), il Del Monte® MVP Simone Giannelli oltre che la già citata Sir Susa Scai Perugia, che ha potuto finalmente dare il via ai festeggiamenti. Coinvolti nelle premiazioni Alessandro Michelli (Presidente FIPAV Comitato Territoriale Friuli-Venezia Giulia), Fabio Fistetto (Amministratore Delegato Lega Pallavolo Serie A), Roberto Dipiazza (Sindaco di Trieste), Massimo Righi (Presidente Lega Pallavolo Serie A), Allegra Boiardi (Marketing Supervisor Del Monte® International) e Massimiliano Fedriga (Presidente della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia).

Il tabellino-

RANA VERONA – SIR SUSA SCAI PERUGIA 1-3 (27-25, 22-25, 21-25, 22-25) –

RANA VERONA: Christenson 1, Sani 9, Cortesia 1, Ferreira Souza 28, Keita 15, Nedeljkovic 4, D’Amico (L), Planinsic 0, Staforini (L), Bonisoli 0, Vitelli 8, Mozic 3. N.E. Gironi, Glatz. All. Soli.

SIR SUSA SCAI PERUGIA: Giannelli 3, Plotnytskyi 17, Crosato 11, Ben Tara 16, Semeniuk 13, Russo 5, Ishikawa (L), Dzavoronok 1, Solé 0, Colaci (L), Gaggini 0. N.E. Argilagos, Cvanciger. All. Lorenzetti.

ARBITRI: Puecher, Verrascina.

Durata set: 30′, 28′, 29′, 32′; tot: 119′

MVP: Simone Giannelli

Spettatori: 6.300 (sold-out)

