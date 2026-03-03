Cev Cup: Piacenza a Berlino per l'andata dei quarti

I biancorossi in serata svolgeranno un allenamento tecnico-tattico direttamente sul taraflex della Max-Schmeling-Halle che domani sera ospiterà il match.

Dopo aver superato i polacchi dello JSW Jastrzebski Wegiel nei Playoff Round, i biancorossi di coach Boninfante trovano sul loro cammino europeo la formazione tedesca appena scesa dalla Cev Volley Champions League dove ha chiuso il Gruppo C al terzo posto solo per differenza set rispetto alla formazione spagnola del Guaguas.

La Cev Volleyball Cup è per importanza la seconda competizione annuale europea per club, Gas Sales Bluenergy Volley Piacenza prende parte alla manifestazione grazie al quarto posto ottenuto nei Play Off Scudetto SuperLega Credem Banca 2025.

La società della presidente Elisabetta Curti è alla sua seconda partecipazione alla Cev Volleyball Cup: la prima è datata stagione 2022-2023, in semifinale è eliminata dalla Knack Roeselare.

Le parole di Antonio Mariano assistente allenatore

« Sicuramente andiamo ad affrontare una squadra forte e lo ha dimostrato anche in Champions League da dove è scesa solo per differenza set. È una squadra forte un po’ in tutti i fondamentali, ha buone rotazioni soprattutto tra gli schiacciatori, è una squadra temibile e che va affrontata con la giusta concentrazione senza lasciare loro il ritmo del gioco ».

L’AVVERSARIA-

Il Berlin Recycling Volleys dopo venticinque partite giocate in Bundesliga occupa la prima posizione in classifica con 65 punti frutto di ventidue vittorie e tre sconfitte. Nelle ultime sette partite di campionato, Berlino ha inanellato sette vittorie lasciando agli avversari di turno solo un punto. Nell’ultima gara giocata ha superato, in casa, il VCO Berlin, in Germania una sorta di Club Italia, per 3-0 (25-19, 25-17, 25-20).

In questa stagione ha giocato la Cev Volley Champions League, inserita nel gruppo C vinto da Perugia. I tedeschi sono scesi in Coppa Cev solo per differenza set. La squadra tedesca è guidata dal coach brasiliano Alexadre Leal dopo l’esonero di Joel Banks una settimana prima del match di andata con Perugia.

Gas Sales Bluenergy Volley Piacenza e Berlino si sono già incontrate in Europa in Cev Volley Champions League 2024 e nell’occasione a vincere è stata Piacenza sia nella gara di andata che di ritorno: 3-1 al PalabancaSport, 3-0 a Berlino. In quell’occasione il Gruppo C fu vinto da Piacenza.

Berlin Recycling Volleys è una società pallavolistica maschile con sede a Berlino, ha vinto quindici volte il campionato tedesco. In bacheca trovano posto anche 8 Coppa di Germania, 6 Supercoppa Tedesca e 1 Coppa Cev. Per Berlino nella scorsa stagione triplete: scudetto, Coppa di Germania e Supercoppa tedesca.

CEV CUP-ANDATA QUARTI DI FINALE-

Mercoledì 4 marzo Ore 19.30

Berlin Recycling Volleys-Gas Sales Bluenergy Piacenza Arbitri: José Caramez Pereira (Por), Ramazan Cevik (Tur)