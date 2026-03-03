Challenge Cup: Milano all'Allianz sfida l'Izmir in semifinale  

Le parole del tecnico Roberto Piazza

«L’Altekma Sk Izmir è una squadra che gioca una buona pallavolo, ovviamente, altrimenti non sarebbe arrivata fino a qui in semifinale. Ha dei protagonisti che hanno già calcato il campionato italiano, come lo schiacciatore americano Evert (103 punti in Challenge), lo scorso anno a Verona, o l’opposto francese Lawani (82 punti in Challenge), che ha attaccato a Taranto, poi a Monza e anche questa stagione aveva iniziato in Puglia prima di approdare all’Izmir. L’altro schiacciatore di posto quattro, Cafer Kirkit (94 punti in Challenge), compone un terzetto di martelli pericolosi: dovremo prestare molta attenzione ai loro attacchi. Hanno un palleggiatore molto ordinato e una fase break interessante. Noi dovremo fare le nostre cose mettendo il focus, ovviamente, su quello che è il nostro potenziale più che sull'avversario, perché è quello che potrà fare la differenza per andare avanti nella competizione».

L’ AVVERSARIA-

L’Altekma Sk Izmir gioca nella massima serie turca dal 2020, dopo un ventennio di crescita costante. La storia della società ricorda un po’ quella di Powervolley Milano. Così come con Lucio Fusaro nel sodalizio meneghino, nell’evoluzione del club si è rivelato fondamentale l’apporto del suo presidente, Melih Sebastien Durmuş (in carica dal 2014), imprenditore che da ragazzo aveva frequentato la scuola da cui è partita la società. Durmuş ha portato sulle maglie e nelle casse del club lo sponsor della società con cui lavora, il Gruppo Altekma, azienda leader nel settore delle tecnologie per la sicurezza stradale e il trattamento delle superfici, con sede proprio a Izmir, in Turchia. Fondato nel 1997, Altekma opera da tempo a livello internazionale ed esporta i propri prodotti in oltre 70 Paesi.

In questa stagione Izmir si trova all’ottavo posto in Efeler Ligi con 30 punti, ovvero a -22 dalla capolista Halkbank di Ankara, squadrone con tante stelle a iniziare dall'ex Milano Kaziyski, quindi Leal, Sokolov, Sliwka e Sotola. È la stessa società di Ankara che lo scorso anno ha eliminato Allianz Milano al golden set in Champions dopo un’epica battaglia a Busto Arsizio. Domani pomeriggio (domenica 1° marzo), Izmir se la dovrà vedere, ad Ankara, ma contro lo Ziraat degli ex Milano Nimir e Clevenot, oltre a Dick Kooy e Fornal. Per gli appassionati dei corsi e ricorsi storici, fu proprio contro lo Ziraat che Allianz Milano vinse la sua prima storica Coppa Challenge nel marzo 2021. Il match di mercoledì sera sarà diretto dallo slovacco Fedor Tirsel e dallo svedese Magnus Hagström; non sono previste dirette televisive o streaming. La gara di ritorno in Turchia è prevista mercoledì 12 marzo alle 20. Dall'altra parte del tabellone si affrontano per il passaggio in finale la formazione belga del Lindemans Aalst e gli slovacchi del VK Slovan Bratislava.

CHALLENGE CUP- SEMIFINALE DI ANDATA-

Mercoledì 4 marzo Ore 20.30

Allianz Milano-Altekema Skizmir Arbitri: Tirsel (Serbia)- Hagstrom (Sve)