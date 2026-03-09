Cev Cup: Piacenza dai Play Off alla Coppa per conquistare la semifinale
PIACENZA – Prosegue con grande intensità la stagione della Gas Sales Bluenergy Volley Piacenza che, dopo la maratona con Modena in Gara 1 dei Play Off Scudetto, non potrà concedersi soste in quanto mercoledì sera, 11 marzo, alle 19.30, dovrà affrontare al PalaBanca la gara di ritorno del Quarti di Finale della Cev Volleyball Cup. Avversario il Berlin Recycling Volleys reduce dalla vittoria esterna ottenuta nell’ultima giornata della Bundesliga con l’Haching Munchen per 3-0 (25-23, 26-24, 25-21) consolidando il primo posto in classifica con 68 punti.
Nella gara di andata giocata mercoledì scorso a Berlino, Gas Sas Bluenergy Piacenza si è imposta per 3-0 (25-17, 25-14, 25-18), nella sfida di ritorno ai biancorossi basterà vincere due set per staccare il pass per le Semifinali della Cev Volleyball Cup, per importanza la seconda competizione annuale europea per club.
Le parole di Dragan Travica
« Sicuramente è una gara molto importante, nella gara di andata ci siamo comportati molto bene imponendo il nostro gioco fin dai primi scambi, a loro mancava uno schiacciatore e verranno a Piacenza per cercare l’impresa. Adesso noi dobbiamo essere bravi a toglierci di dosso un po’ di scorie della partita con Modena e ci buttiamo in Cev, una manifestazione a cui teniamo molto e in cui stiamo facendo bene. Vogliamo passare il turno per potere giocare una Semifinale europea che è tanta roba, la posta in palio con Berlino è alta, siamo carichi ».
CEV CUP-GARA DI RITORNO QUARTI DI FINALE-
Mercoledì 11 marzo-Ore 19.30
Gas Sales Bluenergy Volley Piacenza- Berlin Recycling Volleys Arbitri: Novak (Serbia), Jambor (Ungheria) Andata: Berlin Recycling Volleys- Gas Sales Bluenergy Volley Piacenza 0-3 (17-25; 14-25; 18-25)