Champions League: Conegliano in casa dello Zeren dove ha già vinto

Per le pantere sarà la prima sfida di una “nuova stagione”, quella che le Pantere si apprestano a cominciare per riconfermarsi in Italia e in Europa. Capitan Wolosz e compagne, campionesse in carica, hanno guadagnato la qualificazione con un percorso senza sconfitte, mentre proprio lo Zeren è arrivato secondo. La partita di ritorno è in programma mercoledì 18 alle 20.30 al Palaverde. Si gioca con la formula andata-ritorno ed eventuale Golden Set alla fine della partita di ritorno in caso di parità. La Final Four di CEV Zeren Group Champions League si giocherà alla Ulker Sports Arena di Istanbul tra il 2 e il 3 maggio. Assente Matilde Munarini, al suo posto nel roster di quattordici la giovane Alessia Forte.

PRECEDENTI ED EX-

Sono 2 i precedenti della sfida, entrambi giocati nel girone della Champions League corrente dove le Pantere hanno sempre avuto la meglio (3-2 al Palaverde e 3-0 in Turchia). Tra le fila di coach Ljubicic c’è la palleggiatrice Ofelia Malinov, ex-gialloblù (2016-17)

Le dichiarazioni del tecnico Daniele Santarelli

« Arriviamo alla gara con energia e carica per il rush finale. Quella di domani sarà una gara completamente diversa rispetto a quella che abbiamo giocato nel girone in Turchia. Lo Zeren farà di tutto per metterci in difficoltà: è una squadra forte e ben allenata, ha le qualità per giocarsela contro le migliori e lo hanno dimostrato. Dal canto nostro, siamo decisamente cambiati negli ultimi mesi, a partire dalla partita di andata contro Ankara al Palaverde. Ci aspettiamo una partita difficile, hanno attaccanti forti e un ottimo muro difesa, siamo chiamate a fare una partita ad altissimo livello. Come tutte le gare in Turchia, troveremo il palazzetto pieno e un pubblico di casa caldissimo, vogliamo portarci alla gara di ritorno al Palaverde nelle migliori condizioni possibili. La Champions League è una competizione fantastica arrivati a questo punto, è bello esserci e vogliamo tuffarci nella gara di domani con l’obiettivo di centrare le Final Four ».

CHAMPIONS LEAGUE- ANDATA QUARTI DI FINALE-

Mercoledì 11 marzo Ore 18.00 italiane

Zeren Ankara - Antonio Carraro Prosecco DOC Conegliano Arbitri: Valentar (SVN) e Adler (HUN)