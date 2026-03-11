Champions League: super Scandicci, travolto il Fenerbahce

La squadra di coach Marco Gaspari si impone al termine di una prestazione solida, ottenuta tra le mura di un Pala BigMat riempito dalla passione di 2909 spettatori: un dato d’affluenza che rappresenta il record stagionale di presenze per una partita di Champions League della formazione scandiccese.

Il match si è aperto con un primo set molto combattuto: la Savino Del Bene Volley ha provato a scappare grazie ad Antropova, ma il Fenerbahçe è rientrato e ha passato avanti nel finale. Le toscane sono rimaste lucide e hanno chiuso 25-23 con l’ace di Weitzel e l’attacco vincente di Skinner.

Nel secondo set le turche hanno trovato un primo allungo, ma Scandicci è rimasta agganciata e ha pareggiato sul 14-14. Il finale è stato lunghissimo: la Savino Del Bene Volley ha annullato quattro set point e ha chiuso 31-29 con l’ace decisivo di Antropova.

Nel terzo parziale Scandicci ha preso subito il controllo del gioco e, nonostante i tentativi di rimonta del Fenerbahçe, ha gestito il vantaggio fino al 25-19, conquistando il successo per 3-0.

Dal punto di vista statistico spiccano i 25 punti di Antropova, che mette a segno anche 6 ace, e i 12 punti di Weitzel, protagonista anche al servizio con 3 ace e diversi interventi decisivi a muro. In doppia cifra anche Bosetti, premiata come MVP della sfida, e Skinner, con entrambe le atlete protagoniste di prestazioni da 10 punti.

A livello di squadra la Savino Del Bene Volley chiude con 11 ace complessivi, contro i 3 del Fenerbahçe, mentre il bilancio dei muri vincenti è 7-8. In attacco le turche fanno registrare il 42%, contro il 38% delle padrone di casa, ma la formazione di Gaspari compensa con una migliore ricezione (58% di positività) e con maggiore incisività al servizio.

La Savino Del Bene Volley tornerà in campo sabato 14 marzo 2026 alle ore 20.30, ancora al Pala BigMat di Firenze, per affrontare la Numia Vero Volley Milano in Gara-1 delle semifinali dei Play Off Scudetto di Serie A1.

Coach Gaspari schiera la Savino Del Bene Volley con il 6+1 composto da Bechis al palleggio e Antropova da opposta. Skinner e Bosetti come schiacciartici titolari, Nwakalor e Weitzel da centrali. Il ruolo di libero è affidato a Castillo. Ancora assente Maja Ognjenovic, ferma per l’infortunio alla mano sinistra occorso nell’allenamento del 28 febbraio scorso.

Il Fenerbahçe Medicana Istanbul si schiera in campo con una formazione titolare composta da Orro al palleggio, Vargas come opposta, Fedorovtseva e Baladin in banda, Erdem Dündar e Korneluk al centro e Örge nel ruolo di libero.

La Savino Del Bene Volley parte forte grazie ad Antropova, protagonista con attacchi, muri e tre ace che portano la squadra avanti fino al 10-4. Il Fenerbahçe reagisce con i punti di Vargas e Fedorovtseva, oltre a una serie di muri che riportano il punteggio in equilibrio sul 15-15 e permettono anche il sorpasso sul 15-17. Nel finale il set diventa molto combattuto, con continui pareggi fino al 22-22. A decidere la frazione sono l’ace di Weitzel e l’attacco mani-out di Skinner, che segna il 25-23.

Il Fenerbahçe parte meglio nl secondo parziale e prova subito ad allungare grazie ai punti di Fedorovtseva e Vargas, portandosi avanti fino all’1-5. La Savino Del Bene Volley resta in partita con Antropova, Bosetti e Weitzel, poi trova la prima parità sul 14-14 con un ace di Antropova. Da quel momento il set diventa molto equilibrato: la squadra di Gaspari passa avanti per la prima volta con il 17-16 firmato da Skinner, ma le turche restano sempre agganciate. Il finale è lunghissimo e ricco di set point da entrambe le parti: la Savino Del Bene Volley ne cancella ben quattro. A decidere sono infine l’ace di Antropova sul 30-29 e l’invasione di Baladin, che porta al 31-29 di fine frazione.

La Savino Del Bene Volley parte subito bene nel terzo set e prende il controllo del set: dopo l’inizio equilibrato, la squadra allunga fino al 6-2 grazie al muro di Weitzel e all’ace di Nwakalor, costringendo il Fenerbahçe al timeout. Le turche provano a rientrare con Vargas e Fedorovtseva, ma Scandicci mantiene sempre il vantaggio grazie ai punti di Antropova, Bosetti e Skinner. Nel finale la squadra di Gaspari accelera definitivamente con i muri e soprattutto con due ace consecutivi di Weitzel, che portano il punteggio sul 23-16. La Savino Del Bene Volley gestisce senza problemi gli ultimi scambi e chiude il set 25-19, conquistando la partita per 3-0.

Le parole del tecnico Marco Gaspari-

« Brava tutta la squadra. Mi è piaciuto molto anche l’atteggiamento di chi oggi era fuori, perché per me è fondamentale che la squadra sia sempre coesa. È quello che ci siamo detti prima nello spogliatoio e voglio ribadirlo, ripeterlo da qui fino a maggio, anche se il percorso sarà molto difficile e lungo: noi non siamo una squadra di fenomeni, ma siamo una squadra che, se resta unita e gioca con disciplina e grande volontà, può essere davvero molto forte. Ed è proprio su questo che dobbiamo continuare a lavorare. In questi due giorni abbiamo lavorato benissimo e abbiamo fatto un passo avanti molto importante, anche se purtroppo non significa ancora nulla, lo sappiamo bene dalla settimana scorsa (ndr, dopo la vittoria al golden set contro Novara). Sicuramente meglio di così non si poteva iniziare, ma in Turchia ci aspetterà una partita completamente diversa e molto difficile. Prima però c’è “solo” una semifinale scudetto: adesso pensiamo a quella ».

Il tabellino-

SAVINO DEL BENE SCANDICCI-FENERBAHÇE MEDICANA ISTANBUL 3-0 (25-23, 31-29, 25-19)

SAVINO DEL BENE SCANDICCI: Bernardeschi n.e., Traballi (L2) n.e., Bechis 1, Skinner 10, Castillo (L1), Ruddins n.e., Franklin, Ribechi n.e., Bosetti 10, Mancini, Graziani, Nwakalor 1, Antropova 25, Weitzel 12. All.: Gaspari.

FENERBAHÇE MEDICANA ISTANBUL: Örge (L1), Milenković, Bedart-Ghani 2, Korneluk 4, Hacimustafaoğlu n.e., Baladi̇n 5, Orro 1, Kalaç 2, Fedorovtseva 15, Ana Cristina 1, Erdem Dündar 2, Karasoy, Gücteki̇n (L2) n.e., Vargas 23. All.: Abbondanza.

Arbitri: Olivier Guillet (FRA) – Theodora Kyriopoulou (GRE)

Durata set: 29′, 38′, 26′ Tot: 99’

MVP: Caterina Bosetti (Savino Del Bene Scandicci)

Spettatori: 2909