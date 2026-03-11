Corriere dello Sport.it
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Corriere dello Sport.it
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Corriere dello Sport.it
giovedì 12 marzo 2026
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Contenuti plus
Live
Corriere dello Sport.it
Live
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Champions League: Trento fuori al Golden Set

Champions League: Trento fuori al Golden Set

Varsavia annulla la vittoria dell'andata degli uomini di Mendez imponendosi 2-3 (23-25, 25-19, 25-19, 21-25, 12-15) nei cinque set e poi anche in quello decisivo per 9-15 strappando a Lavia e compagni il passaggio ai quarti di finale
2 min

TRENTO-Una serata amara per la Trentino Itas che esce dalla Champions League cedendo per 2-3 (23-25, 25-19, 25-19, 21-25, 12-15) alla BTS Arena di Trento la gara di ritorno degli ottavi di finale vanificando il medesimo risultato a proprio favore centrato nella gara di andata in Polonia. Nel decisivo set di spareggio sono stati gli uomini di Nalepka a dettare legge imponendosi nel Golden Set per 9-15.

Un’eliminazione che è arrivata in maniera rocambolesca, al termine di oltre due ore e quaranta minuti di autentica battaglia, in cui i gialloblù hanno fatto vedere le cose migliori nei primi tre set. Perso allo sprint quello d’apertura, hanno vinto con personalità i successivi due per 25-19, prima di subire il ritorno degli avversari, che con Gomulka (24 punti) e Semeniuk (15, con cinque block) hanno corso verso la vittoria al tie break e alla rimonta anche nel parziale di spareggio, che perdevano 7-4. Non sono bastati i 34 punti di Faure (col 64% a rete, con tre ace e un muro), i 20 di Lavia (con quattro block e due battute punti) e la costante voglia di lottare su ogni pallone per ottenere un posto nelle prime otto della competizione; per la seconda volta in otto partecipazioni agli ottavi di finale della CEV Champions League, Trentino Volley viene eliminata.

Il tabellino-

TRENTINO ITAS-PGE PROJEKT WARSZAWA 2-3, GOLDEN SET 11-15 (23-25, 25-19, 25-19, 21-25, 12-15)

TRENTINO ITAS: Torwie 9, Sbertoli 1, Ramon 16, Flavio 7, Faure 34, Lavia 20, Laurenzano (L); Gabi Garcia, Pesaresi, Acquarone, Bristot 1. N.e. Boschini, Sandu, Bartha. All. Marcelo Mendez.

PGE PROJEKT WARSZAWA: Bednorz 16, Semeniuk 15, Gomulka 24, Tillie 15, Kochanowski 9, Firlej 1, Wojtaszek (L); Weber, Kozlowski, Firszt. N.e. Klos, Koppers, Strulak. All. Kamil Nalepka.

ARBITRI: Ovuka di Sarajevo (Bosnia-Erzegovina) e Miklosic di Maribor (Slovenia).

Durata Set: 31’, 29’, 26’, 34’, 18’, 23’; tot 2h e 41’.

MVP: Kamil Semeniuk (Pge Projekt Warszawa)

2.739 spettatori.

Acquista ora il tuo biglietto! Segui dal vivo la partita.© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Coppe volley

Da non perdere

Champions League: Trento in casa contro Varsavia per il ritorno Play OffChampions League: Trento si prende a Varsavia l'andata dei Playoff

Unisciti alla Community

Accedi o registrati per dire la tua sugli argomenti che più ti interessano e vivere tutti i servizi di Corriere dello Sport–STADIO". Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto ciò che fa vibrare il mondo dello sport.

ACCEDI

Utilizza il tuo account social o inserisci le credenziali scelte

oppure

Non hai ancora un account? Registrati

o entra con DISQUS