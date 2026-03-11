Champions League: Trento fuori al Golden Set

Un’eliminazione che è arrivata in maniera rocambolesca, al termine di oltre due ore e quaranta minuti di autentica battaglia, in cui i gialloblù hanno fatto vedere le cose migliori nei primi tre set. Perso allo sprint quello d’apertura, hanno vinto con personalità i successivi due per 25-19, prima di subire il ritorno degli avversari, che con Gomulka (24 punti) e Semeniuk (15, con cinque block) hanno corso verso la vittoria al tie break e alla rimonta anche nel parziale di spareggio, che perdevano 7-4. Non sono bastati i 34 punti di Faure (col 64% a rete, con tre ace e un muro), i 20 di Lavia (con quattro block e due battute punti) e la costante voglia di lottare su ogni pallone per ottenere un posto nelle prime otto della competizione; per la seconda volta in otto partecipazioni agli ottavi di finale della CEV Champions League, Trentino Volley viene eliminata.

Il tabellino-

TRENTINO ITAS-PGE PROJEKT WARSZAWA 2-3, GOLDEN SET 11-15 (23-25, 25-19, 25-19, 21-25, 12-15)

TRENTINO ITAS: Torwie 9, Sbertoli 1, Ramon 16, Flavio 7, Faure 34, Lavia 20, Laurenzano (L); Gabi Garcia, Pesaresi, Acquarone, Bristot 1. N.e. Boschini, Sandu, Bartha. All. Marcelo Mendez.

PGE PROJEKT WARSZAWA: Bednorz 16, Semeniuk 15, Gomulka 24, Tillie 15, Kochanowski 9, Firlej 1, Wojtaszek (L); Weber, Kozlowski, Firszt. N.e. Klos, Koppers, Strulak. All. Kamil Nalepka.

ARBITRI: Ovuka di Sarajevo (Bosnia-Erzegovina) e Miklosic di Maribor (Slovenia).

Durata Set: 31’, 29’, 26’, 34’, 18’, 23’; tot 2h e 41’.

MVP: Kamil Semeniuk (Pge Projekt Warszawa)

2.739 spettatori.