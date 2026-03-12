Challenge Cup: Vallefoglia vince la finale d'andata con il Panathinaikos

PESARO -Una vittoria sofferta per 3-2 (25-20, 20-25, 25-12, 22-25, 15-12) che comunque lascia tutto intatto per la conquista del trofeo. La finale di andata di Challenge Cup ha visto la Megabox Ondulati del Savio Vallefoglia giocare a corrente alternata contro il Panathinaikos Atene, va avanti due volte, spreca un vantaggio di sei punti nel quarto ma trova la forza per chiudere a proprio vantaggio il quinto e decisivo set. Le due formazioni si giocheranno tutto nella gara di ritorno nella capitale greca, in programma mercoledì prossimo alle 18.00.

Una Bici monumentale (32 punti con il 43% in attacco e 4 ace) si è presa sulle spalle gran parte degli attacchi della squadra (63 palloni), Ungureanu e Omoruyi (decisiva nel tie-break) si sono alternate in posto 4 con alterna fortuna, ma alla fine la Mvp è stata Gaia Giovannini, in campo dall’inizio alla fine e bersagliata in ricezione, ma utile in ogni zona del campo e autrice di 12 punti. Tra le ospiti, bravissime ad approfittare dei momenti di calo della Megabox, ottima la partita di Lampkowska (19 punti con il 44%) ed eccellente prova di tutto il gruppo, con 13 atlete in campo. Per il ritorno ad Atene ci vorrà la migliore Megabox per portare a casa la Challenge Cup.

Nel primo set prende subito un mini break la Megabox (ace di Candi), ma due errori in attacco di di Omoruyi e Butigan riportano in parità le ospiti. La Megabox strappa più volte a +2, ma il Panathinaikos torna sempre sotto. Il primo vantaggio delle ospiti è sull’11-10 (infrazione a rete), ma un’altra infrazione stavolta porta la Megabox di nuovo a +2. Un ace di Bici strappa il 14-11, Omoruyi e Bici allungano 18-12 e Chiappini spende il suo secondo time-out. Le greche sbagliano l’attacco successivo (19-12), Un ace di Šamadan e un errore di Bici riportano a -4 il Panathinaikos, e stavolta è Pistola a chiamare tempo. Chiude un errore di Papageorgiuou (25-20).

Nel secondo set Bici porta subito sul 2-0 la Megabox, ma il Panathinakos impatta subito con Bennett e poi sorpassa 4-3. Lampkowska trova il +2 , un muro di Omoruyi blocca la mini fuga, poi ci pensa Bennett con un ace in zona di conflitto a sigla l’8-5. Pistola ferma tutto, ma Lampkowska e un muro su Bici allungano ancora (10-5). Entra Lazàro, è la sola Bici che tiene su la Megabox. Due errori del Panathinaikos riavvicinano le tigri a -2, e stavolta è Chiappini a chiamare tempo. Si accende Giovannini, ma le greche mordono in battuta e tornano a +5 (16-11), con Pistola costretto al secondo time-out. Entra Ungureanu, Giovannini firma l’ace del nuovo -3, Lampkowska risponde ogni volta, implacabile. La Megabox fatica molto in attacco e le ospiti volano a +6 (22-16). Torna Bartolucci, un ace di Bici sigla il 20-23, ma White trova il set-point. Il muro out di Butigan pareggia i conti (25-20).

Nel terzo set parte meglio la Megabox (4-1, ace di Ungureanu e punto beffardo di Bici). Un altro ace di Candi porta le tigri sul 6-2, Giovannini e un muro di Butigan firmano il 9-3. Bennett restituisce il favore a Butigan e la Megabox resta a +6, poi allunga Ungureanu (12-5). Va out Bennett, il Panathinaikos scivola a -10 sotto i colpi di Bici (16-6). un nuovo errore di White manda le tigri sul 19-8. Un muro di Bici su Lampkowska sigla il 22-10, Butigan trova il set-point, chiude subito Ungureanu 25-12.

Nel quarto set c’è l’ace di Giovannini in apertura, Ungureanu strappa il mini break e l’errore di Bennett porta le padrone di casa sul 4-1. Un muro di Candi su White allunga 7-3, il suo errore successivo costringe Chiappini a chiamare tempo. Bici infila la parallela del +6 (9-3), White esce per crampi ed entra Konstantinou. Un muro su Butigan ricuce un mini break, Bici mette tutto a posto con un ace beffardo. Un errore in attacco di Ungurean e uno in ricezione di De Bortoli riportano a -3 le ospiti, risponde la solita Bici. Lampkowska trascina le compagne e il Panathinaikos si ritrova a -1. L’attacco out di Ungureanu riporta in parità il set. Bici firma due sciabolate in fila per il nuovo +2 (17-15), Konstantinou mura il possibile +3 di Bici e l’azione successiva, molto contestata da Pistola, sigla il pareggio. Si finisce testa a testa, Ungureanu manda out il possibile +2 poi si rifà subito ma infine prende il muro di Šamadan. Va out Bici per il sorpasso ospite (21-22), è lei stessa a pareggiare. Šamadan allunga, prende un ace De Bortoli e la Megabox cede un set che aveva tenuto a lungo in mano (22-25).

Nel tie-break Ungureanu prende un altro muro (1-3), rientra Omoruyi che mette a terra i primi quattro attacchi. Konstantinou manda out la palla del sorpasso, Bici firma l’ace del +2 al cambio di campo, un doppio palleggio di Lampkowska porta le tigri sul 9-6. una magia di Giovannini trova il punto successivo. Va out anche Konstantinou (11-6), Giovannini mura l’attacco successivo. Bici è inarrestabile, Bartolucci trova il match-point. Un ace di Konstantinou e un attacco di Lampkowska riaprono il set (11-14). Bici manda out la palla che segue, chiude Omoruyi 15-12.

Le parole di Gaia Giovannini-

« Sono contentissime per il gioco che abbiamo mostrato questa sera, tutte noi abbiamo dato un grandissimo contributo, come sempre alla fine chi vince al tie-break è perché non molla mai e non questa sera abbiamo dato tutto nei momenti più difficili. Già oggi c’era molto tifo, ad Atene ce ne aspettiamo ancora di più, sicuramente sarà una partita molto tosta per il calore che ci sarà, ma ci aspettiamo di fare bene anche là ».

Il tabellino-

MEGABOX OND. SAVIO VALLEFOGLIA – PANATHINAIKOS ATENE 3-2 (25-20, 20-25, 25-12, 22-25, 15-12)

MEGABOX OND. SAVIO VALLEFOGLIA: Omoruyi 8, Candi 7, Bici 32, Giovannini 12, Butigan 7, Bartolucci 2; De Bortoli (L), Lazàro 1, Ungureanu 10, N.e. Mitkova, Stoyanova, Thokbuom, Carletti, Feduzzi. All. Pistola.

PANATHINAIKOS ATENE: Konstantinídou 1, White 9, Papageorgíou 1, Bennett 9, Lampkowska 19, Šamadan 9; Rógka (L), Rapti, Antonakaki, Konstantínou 7, Táni, Chatziefstratiádou 7, Stránzali 6. N.e. Papa. All. Chiappini.

ARBITRI Hayaux du Tilly (Francia) e Pisevs (Lettonia).

MVP: Gaia Giovannini (Megabox Ond. Savio Vallefoglia)

Durata set: 29’, 29’, 22’, 34’, 16’. Tot.: 131’

Spettatori: 1938.