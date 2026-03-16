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Challenge Cup: Vallefoglia ad Atene per conquistare la storia

Challenge Cup: Vallefoglia ad Atene per conquistare la storia

Mercoledì 18 alle 18.00 la formazione di Pistola va a giocare la finale di ritorno contro il Panathinaikos. Le biancoverdi partono dalla vittoria per 3-2 della gara di andata
4 min
TagsPanathinaikosMegaBoxChallenge Cup

ATENE (GRECIA)- Mercoledì 18 marzo alle 18 (ora italiana) ad Atene la Megabox Ondulati del Savio Vallefoglia giocherà contro le padrone di casa del Panathinaikos Atene la partita più importante della sua giovane storia, ovvero la finale di ritorno della Cev Challenge Cup. Nella gara di andata, la Megabox ha vinto 3-2, perciò nella gara di ritorno, alle ragazze di Andrea Pistola basterà una vittoria con qualunque punteggio per assicurarsi la Coppa, mentre le avversarie dovranno vincere per 3-0 o 3-1. In caso di vittoria delle greche per 3-2, si giocherà il Golden set di spareggio sulla distanza dei 15 punti.

Nata nel 2020, la società del presidente Ivano Angeli ha bruciato le tappe conquistando la serie A1 al primo tentativo e poi disputando cinque stagioni in serie A1 in continuo crescendo: due noni posti nelle prime due stagioni, due settimi posti nelle due seguenti e quest’anno un sesto posto e la qualificazione alla finale della Cev Challenge Cup, la terza coppa europea per importanza, nella quale le biancoverdi erano debuttanti assolute. Durante il loro cammino europeo, le tigri hanno eliminato, nell’ordine, le greche dell’ AEK Atene, le ungheresi del Fatum Nyíregyháza, le spagnole dell’Emalsa Gran Canaria e le ungheresi del KHG Kaposvári. Il Panathinaikos, capolista del campionato greco, ha invece superato le svizzere del Volley Düdingen, le portoghesi del SC Braga, le serbe della Stella Rossa Belgrado e le connazionali del Panionios Nea Smyrni.

Le parole del presidente Ivano Angeli

« Quest’anno l’obiettivo era fare una bella figura in Coppa, ma ora che siamo arrivati in finale siamo ancora più contenti. Dopo la vittoria in casa, dobbiamo affrontare la gara di ritorno con lo spirito giusto, ovvero andare lì per vincere, perché non c’è altro risultato che ci possa permettere di conquistare la Coppa. Dobbiamo giocare una bellissima partita, non possiamo fare calcoli o puntare ad un risultato di contenimento, dobbiamo solo vincere. Le ragazze hanno lavorato una stagione intera, spero che tutto ciò permetta alla squadra di scendere in campo con la determinazione necessaria e la voglia di vincere, con il coltello tra i denti, in un ambiente ostico. Mi aspetto delle vere tigri ».

Le parole di Božana Butigan

« Dobbiamo andare a vincere in Grecia, la vittoria dell’andata non ha deciso nulla, noi siamo consapevoli dei nostri mezzi e siamo una squadra molto forte, sono sicura che se faremo una prestazione del nostro livello ci divertiremo. Non vedo l’ora di vedere il loro palazzetto pieno, a me questa cosa gasa tanto, sicuramente non sarà facile con tutto il pubblico contro, ma alla fine è la squadra fa la differenza ».

Le parole di Federica Carletti

« Adesso siamo tutte con la testa bassa a lavorare negli ultimi allenamenti che ci servono per perfezionare il nostro gioco. Teniamo tantissimo alla finale e ce la metteremo tutta per portare la coppa a casa. In Grecia arriviamo carichissime, non vediamo l’ora di giocare: il loro palazzetto sarà pieno e ci sarà un’atmosfera super, e noi faremo di tutto per vincere ».

CHALLENGE CUP-FINALE DI RITORNO-

Mercoledì 18 marzo Ore 18.00

Panathinaikos Atene-Megabox Ond. Savio Vallefoglia Arbitri: Haamberg (Ned), Persson (Sve) Andata: Megabox Ond. Savio Vallefoglia – Panathinaikos Atene 3-2 (25-20, 20-25, 25-12, 22-25, 15-12)

Acquista ora il tuo biglietto! Segui dal vivo la partita.© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Coppe volley

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