Play Off: Modena-Piacenza in campo stasera per Gara 3, le altre sfide domani

Mercoledì 18 marzo, sempre alle 20.30, sono previsti altri tre faccia a faccia che potrebbero rivelarsi già decisivi nell’economia delle rispettive serie. Priva di Daniele Lavia e Alessandro Michieletto, l’Itas Trentino intende sfruttare il fattore BTS Arena, con diretta DAZN, per riaprire un discorso che la Cucine Lube Civitanova, finora dominante, vuole chiudere in tre confronti al fine di non correre rischi. Dopo lo spauracchio di Gara 2, allontanato con una rimonta al tie-break, Rana Verona può chiudere i conti al Pala Agsm AIM, con diretta DAZN, contro Allianz Milano, che nonostante l’assenza di Francesco Recine ha venduto cara la pelle domenica scorsa e farà altrettanto nel prossimo incontro. Verrà trasmessa in diretta su DAZN anche il match tra Sir Susa Scai Perugia e Vero Volley Monza: i Block Devils possono mettere la parola fine ai Quarti di Finale con un successo davanti ai propri tifosi dopo un secondo capitolo della serie rocambolesco e sofferto in Brianza. Al Pala Barton Energy gli ospiti lombardi vogliono centrare un’impresa.

TUTTE LE SFIDE-

Valsa Group Modena - Gas Sales Bluenergy Piacenza

Il derby n. 27 tra Valsa Group Modena e Gas Sales Bluenergy Piacenza può orientare una serie che finora si è confermata sul filo dell’equilibrio come da pronostici. Non è un caso che alla vigilia della sfida anche il bilancio globale dei precedenti sia in situazione di stallo (13-13) e che i primi due match dei Quarti si siano chiusi al tie-break. Vincere il confronto del martedì significherebbe, per una delle due squadre, tornare in campo domenica 22 marzo (ore 18.00) per chiudere i conti in Gara 4. Il biglietto da visita di questo terzo capitolo è l’eredità dei primi due, ricchi di giocate spettacolari, battute vincenti e un grande agonismo su ambo i fronti, con tre ex modenesi nel roster di Piacenza. Nei due Club figurano anche atleti in aria di record. Tra i gialli Vlad Davyskiba cerca il suo attacco vincente n. 300 in stagione, Jacopo Massari insegue il 100° ace in carriera, mentre a Luca Porro ne mancano due per quota 100 servizi vincenti in SuperLega. Tra gli ospiti, in arrivo record stagionali per i bomber di Gara 2: Ramazan Efe Mandiraci è a 4 punti dai 400 (e mette nel mirino Aaron Russell nella classifica dei top scorer di Piacenza), mentre ad Alessandro Bovolenta ne mancano 20 per lo stesso traguardo. Partita significativa per Domenico Pace, alla gara n. 300 in carriera, e Paolo Porro, che celebra l’apparizione n. 200 in SuperLega affrontando il fratello Luca.

PRECEDENTI: 26 (13 successi Valsa Group Modena, 13 successi Gas Sales Bluenergy Piacenza)

EX: Josè Miguel Gutierrez a Modena nel 2024/25; Paolo Porro a Modena nel 2020/21; Dragan Travica a Modena nel 2003/04, 2004/05, 2008/09, 2016/17

Luke Perry (Valsa Group Modena)- « Abbiamo capito che sarà una serie molto avvincente e complicata, siamo pronti a questa gara3 in casa nostra, giocheremo con un PalaPanini che spingerà fortissimo e giocherà con noi ».

Paolo Porro (Gas Sales Bluenergy Piacenza)- « In Gara 2 siamo partiti nervosi, forse ci trascinavamo ancora la partita precedente quando eravamo avanti 2-0 e poi abbiamo perso al tie break, siamo stati bravi ad impattare la serie e adesso aspettiamo questa Gara 3 a Modena. Sarà una partita senza dubbio difficile, è difficile immaginare cosa aspettarsi, certamente dobbiamo restare pronti con la testa perché sono sicuro che da qui alla fine della seria ci saranno altri tie break ».

Itas Trentino - Cucine Lube Civitanova

Gara 3 coincide con la battaglia sportiva n. 112 tra Itas Trentino e Cucine Lube Civitanova, con i marchigiani avanti 60-51 nel conto dei successi e in vantaggio 2-0 nella serie. Nonostante l’assenza di Alessandro Michieletto e il problema muscolare che ha privato i dolomitici di Daniele Lavia alla vigilia dello scorso weekend, alla BTS Arena non c’è aria di disarmo. I gialloblù si sono battuti senza sfigurare in un palazzetto difficile come quello civitanovese e con l’aiuto dei propri supporter pensano di poter prolungare la serie. I cucinieri, che dopo le rimonte impossibili centrate nelle ultime stagioni ai Play Off sanno quanto sia pericoloso abbassare la guardia, vogliono infliggere il colpo di grazia ora che si trovano dall’altra parte della barricata, con tre match ball a disposizione per le Semifinali. Le due squadre, ricche di ex, nelle dichiarazioni pre-match promettono di dare tutto. The Faure vuole ritrovare smalto raggiungendo i 400 punti stagionali, ora a -15, mentre Jordi Ramon, il più prolifico dei trentini domenica scorsa, è a 14 punti dai 1.000 stagionali. Tra gli ospiti Eric Loeppky, sostituito domenica, è a 15 punti dai 300 stagionali, mentre a Mattia Bottolo mancano 3 punti per i 300 nei Play Off e 7 punti per i 300 stagionali. Giovanni Gargiulo è a 5 attacchi vincenti dai 500 in SuperLega, Aleksandar Nikolov vuole scavalcare Slobodan Kovac nella graduatoria dei bomber di tutti i tempi della Lube.

PRECEDENTI: 111 (51 successi Itas Trentino, 60 successi Cucine Lube Civitanova)

EX: Gabi Garcia Fernandez a Lube nel 2021/22, 2022/23; Andrea Giani a Lube nel 2023/24; Nicola Pesaresi a Lube nel 2016/17; Wout D'Heer a Trento nel 2021/22, 2022/23, 2023/24; Marko Podrascanin a Trento nel 2020/21, 2021/22, 2022/23, 2023/24

Gabi Garcia Fernandez (Itas Trentino)- « Siamo sotto 0-2 ma la serie non è finita e dobbiamo provare a sfruttare il fattore campo per tenerla ancora viva e guadagnarci un'altra possibilità di giocare a Civitanova gara 4. Arrivati a questo punto non dobbiamo avere cattivi pensieri: entreremo in campo con la mente libera, provando a dare il massimo per vincere e regalare una soddisfazione al nostro pubblico ».

Mattia Boninfante (Cucine Lube Civitanova)- « A Trento dobbiamo scendere in campo con la stessa determinazione dei primi due incontri. Sarà altrettanto fondamentale essere consapevoli fin da ora che vivremo anche momenti difficili nel match. Nonostante le assenze importanti, l'Itas è una squadra molto forte, schiera atleti con esperienza internazionale che faranno di tutto per fermarci. Non andremo lì a svolgere il compito, ma investiremo tutte le nostre energie; solo così potremo chiudere la serie in anticipo. Ci sentiamo più sicuri dei nostri mezzi anche perché in questi mesi c'è stata una crescita tecnica e, partita dopo partita, abbiamo acquisito maggiore familiarità con il modulo a tre schiacciatori ».

Rana Verona - Allianz Milano

Avanti 2-0 nella serie e con il vantaggio del fattore Pala Agsm AIM, Rana Verona attende Allianz Milano per la terza sfida dei Quarti. Gli scaligeri vantano anche una tradizione favorevole negli scontri diretti globali (23-13) e hanno dominato gli incroci stagionali tra Regular Season, Del Monte® Coppa Italia e Play Off con quattro vittorie nette e la reazione efficace che ha portato all’affermazione di domenica in trasferta. Le proiezioni basate su quanto visto nell’annata agonistica e gli infortuni che hanno tormentato la stagione dei meneghini mettono in una posizione privilegiata il gruppo di Fabio Soli, ma l’Allianz Milano di Roberto Piazza non si arrende mai. Lo ha dimostrato approdando in Finale di Challenge Cup e lo ha ribadito in Gara 2 mettendo seriamente paura ai veronesi. Le attese sul match sono elevate, i numerosi ex accendono la rivalità e i record personali alla portata scaldano le mani dei protagonisti. Da una parte Noumory Keita è a 4 ace dai 200 in SuperLega e a 10 attacchi vincenti dai 200 nei Play Off, dall’altra Ferre Reggers, autore di 33 punti nel secondo atto, è a 25 sigilli dai 500 stagionali, mentre l’ex scaligero Edoardo Caneschi è a 14 punti dal traguardo dei 1.500 in SuperLega.

Fabio Soli (Allenatore Rana Verona)- « Ci aspetterà domani una partita simile, con la loro diagonale che è tra le migliori del campionato con Cachopa e Reggers. Credo che domenica abbiano giocato davvero bene, mettendoci di fronte ad alcune nostre lacune, soprattutto per quanto riguarda muro-difesa, dove siamo stati abbastanza mediocri. Dovremo esprimere una bella pallavolo, stiamo bene e speriamo che il nostro palasport ci porti quel qualcosa in più che ci porti a vincere. Andremo convinti e determinati in campo per ottenere questo ».

Edoardo Caneschi (Allianz Milano)- « Domenica credo che abbiamo dimostrato che Rana Verona deve giocare al suo meglio per batterci, perché quando riusciamo a dare il nostro massimo possiamo mettere in difficoltà qualsiasi squadra. Noi dobbiamo essere in grado di sfruttare meglio i momenti clou della partita e riuscire a chiudere i punti importanti. La gestione della battuta sarà importante come singoli e come squadra in generale. Abbiamo dimostrato di sapere lottare e dovremo farlo con la stessa grinta che abbiamo messo domenica. Sicuramente il palazzetto di Verona sarà pieno, non tiferà per noi e questo dovrà darci uno stimolo in più. Servono grinta e sicurezza e abbiamo dimostrato di avere entrambe le qualità ».

PRECEDENTI: 36 (23 successi Rana Verona, 13 successi Allianz Milano)

EX: Fabrizio Gironi a Milano nel 2018/19, 2019/20; Matteo Staforini a Milano nel 2020/21, 2021/22, 2024/25, 2025/26; Marco Vitelli a Milano nel 2022/23, 2023/24; Edoardo Caneschi a Verona nel 2020/21 - Allenatori: Matteo De Cecco a Milano nel 2017/18, 2018/19

Sir Susa Scai Perugia - Vero Volley Monza

In arrivo la partita n. 46 tra Sir Susa Scai Perugia e Vero Volley Monza, con i Block Devils che possono contare su una tradizione favorevole (37 vittorie a 8), sul vantaggio di 2-0 nella serie e sulla possibilità di mettere in archivio i Quarti in Gara 3 al Pala Barton Energy. A dispetto del divario in classifica a fine Regular Season, con gli umbri al primo posto finale e il Club lombardo approdato ai Play Off Scudetto Credem Banca come ultima testa di serie, finora gli uomini di Angelo Lorenzetti si sono dovuti sudare le due vittorie, entrambe conquistate in rimonta e con qualche brivido, soprattutto all’Opiquad Arena. Quella che sulla carta potrebbe sembrare una formalità, rappresenta più di un’insidia perché Massimo Eccheli ha motivato a dovere i suoi uomini per la gara n. 500 in carriera di capitan Thomas Beretta, che è a 2 punti dai 2.000 in SuperLega. A Pian di Massiano vogliono evitare dejavu nei Play Off e difficilmente Perugia sottovaluterà l’impegno. Sono cinque gli ex incrociati nei roster. Numerosi i record in vista per la Sir: Oleh Plotnytskyi è a 3 punti dai 300 stagionali e a 21 punti dai 500 nei Play Off, Kamil Semeniuk, MVP di Gara 2, è a 5 attacchi vincenti dai 300 ai Play Off e a 23 punti dai 300 stagionali. Inoltre, Roberto Russo è a 3 ace dai 100 e a 3 muri dai 300 in SuperLega.

PRECEDENTI: 45 (37 successi Sir Susa Scai Perugia, 8 successi Vero Volley Monza)

EX: Donovan Dzavoronok a Monza nel 2016/17, 2017/18, 2018/19, 2019/20, 2020/21, 2021/22; Marco Gaggini a Monza nel 2021/22, 2023/24, 2024/25; Oleh Plotnytskyi a Monza nel 2017/18, 2018/19; Thomas Beretta a Perugia nel 2014/15; Jan Zimmermann a Perugia nel 2020/21

Sebastian Solé (Sir Susa Scai Perugia)- « In casa loro abbiamo incontrato una squadra che sicuramente ci ha messo pressione, come sapevamo, sono contento delle due prestazioni che abbiamo fatto perchè non era scontato vincerle. Mi aspetto un'altra partita di altissimo livello, più si alza il livello, più è difficile mantenerlo, e un po' su quello si puo' lavorare per cercare di restare concentrati in certi momenti che magari possono essere la chiave della partita; vincere in rimonta ti puo' dare certezze o forza e la consapevolezza che in certi momenti in cui si è sotto, siamo in grado di ribaltare il risultato a nostro favore. Loro sanno che questa è l'ultima chance e si lanceranno in tutto per tutto, com'è giusto che sia; dalla nostra parte noi sicuramente la vogliamo chiudere, ma sempre con la calma e la consapevolezza che puo' succedere di tutto ».

Jan Zimmermann (Vero Volley Monza)- « Gara 2 è stata la dimostrazione che possiamo giocarcela con la Sir Susa Scai Perugia. Abbiamo disputato un'ottima prova, a partire dal servizio. Il pubblico ci ha aiutato molto e speriamo di poterlo ritrovare in un'ulteriore partita casalinga contro gli umbri. Significherebbe aver vinto il match di domani, in cui proveremo a dare il massimo per ottenere un risultato positivo. C'è consapevolezza di poter mettere in difficoltà i nostri avversari. In Gara 1 abbiamo vinto un set, domenica scorsa due, stavolta speriamo di portare a casa l'intera posta in palio ».

PROGRAMMA E ARBITRI DI GARA 3 DEI QUARTI PLAY OFF-

Martedì 17 marzo 2026, ore 20.30

Valsa Group Modena – Gas Sales Bluenergy Piacenza Arbitri: Cesare Stefano, Pozzato Andrea Serie 1-1

Mercoledì 18 marzo 2026, ore 20.30

Itas Trentino – Cucine Lube Civitanova Arbitri: Simbari Armando, Verrascina Antonella Serie 0-2

Mercoledì 18 marzo 2026, ore 20.30

Rana Verona – Allianz Milano Arbitri: Vagni Ilaria, Rossi Alessandro Serie 2-0

Mercoledì 18 marzo 2026, ore 20.30

Sir Susa Scai Perugia – Vero Volley Monza Arbitri: Piana Rossella, Puecher Andrea Serie 2-0