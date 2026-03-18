Challenge Cup: Vallefoglia ha scritto la storia, il trofeo è suo !

ATENE (GRECIA)- La Megabox Ondulati del Savio Vallefoglia vince da debuttante assoluta la Cev Challenge Cup passando in tre set 0-3 (20-25, 25-27, 16-25) sul campo del Panathinaikos al termine di una partita esemplare. La squadra di Andrea Pistola ha tenuto in pugno primo e terzo set e nel secondo è stata capace di recuperare dopo un inizio difficilissimo (sotto 11-3), vincendo in volata il parziale che ha deciso la partita. Nella Megabox prova super del collettivo, con ottimi contributi dalla panchina da parte di Ungureanu e Lazàro: Bici mvp e top scorer con 23 punti, 10 punti di Omoruyi e 9 di Candi con 4 muri. Magistrale la gestione di Andrea Pistola, che mai come stasera ha saputo trovare da tutte le sue ragazze il contributo che serviva al momento giusto. Tra le greche, 13 punti per Bennett e Lampkowska e 11 per White.

Nel primo set il primo break è di Omoruyi e Bici (4-1), Il Panathinaikos è falloso in battuta e un errore in attacco di Chatziefstratiádou manda le tigri a +4 (9-5). Bennett sbaglia un pallonetto e la Megabox firma il +5 (11-6). Giovannini allunga ancora 13-7, ma Lampkowska lancia un break di 4-0 che riapre il set. Šamadan sigla il -1, le greche continuano a sbagliare al servizio ma restano attaccate alle tigri. Bennett manda out e rimanda a +3 la Megabox (17-14). Un muro di Bici su White conquista il +4, Omoruyi e un muro di Candi riportano la Megabox a +6 (21-15). Stránzali rosicchia un mini break, le greche tornano a -3 (20-23). Bici trova il set-point, Bennett sbaglia l’attacco successivo (20-25).

Nel secondo set parte bene il Panathinaikos (3-1, errore di Butigan). Giovannini subisce il muro del 5-2, poi Bartolucci manda out un attacco di seconda. Bici viene murata due volte da Šamadan e Bennett sigla il 9-2. L’ace di Bennett allunga 11-3, entrano Ungureanu e Lazàro. Candi e un muro di Bici fermano l’emorragia e ricuciono parte del distacco (8-13), Un errore di Konstantinidou e un ace di Candi portano la Megabox a -3, il set torna in discussione. Un errore di De Bortoli in ricostruzione fa scappare di nuovo le padrone di casa a +5, Omoruyi e un ace di Ungureanu rispondono con il contro break (15-17). Un malinteso tra De Bortoli e Lazàro fa scivolare la Megabox a -4, ma le tigri non mollano. Lampkowska e Šamadan non passano, Candi sorpassa (21-20). Il Pana torna avanti con due errori banali delle tigri (23-21), ma pareggia Bici. Il muro di Bici sorpassa, è lei stessa a mandare out la palla set. Candi trova un nuovo set-point, poi manda lunga la battuta. Bici trova il terzo set-point, chiude a muro Butigan (27-25).

Nel terzo set tornano Giovannini e Bartolucci, Šamadan sigla il 4-2 approfittando di una ricezione lunga. Butigan pareggia, Lampkowska trova nuovamente il +2, pareggia nuovamente Bici. Scappa di nuovo il Pana 8-6, Candi rintuzza a muro e Butigan sorpassa al servizio (9-8). Omoruyi strappa il +4 con tre attacchi in fila (14-10), Bici trova il 17-12. Butigan mura Lampkowska, Bennett manda out (19-12). Un ace di Bici trova il 21-13, Giovannini e di nuovo Bici arrivano al 23-13. Giovannini trova il match-point, chiude Bici 25-16.

Le parole di Loveth Omoruyi

« È un’emozione straordinaria, vincere qui di fronte a tutte queste persone, con un’atmosfera così calda, è speciale, anche se il tifo era contro di noi ci ha dato la carica. È una notte indimenticabile per noi e storica per la squadra, essendo il primo trofeo. Sono molto felice, è stato molto difficile ma questo è l’obiettivo che ci eravamo prefissate ad inizio stagione, abbiamo sempre giocato da squadra anche nei momenti difficili e ci siamo meritate questo fantastico traguardo ».

Le parole della Lega Pallavolo Serie A Femminile Mauro Fabris

« Rivolgo i miei più sentiti complimenti alla Megabox Ondulati del Savio Vallefoglia per la conquista della CEV Challenge Cup. Un plauso speciale va al Presidente Ivano Angeli, capace di guidare il club verso uno storico successo europeo al suo debutto assoluto nella competizione. Questo trionfo, reso possibile grazie al fondamentale impegno degli sponsor, alla professionalità dello staff e al valore delle atlete, conferma la straordinaria qualità diffusa della nostra Serie A1 Tigotà. Con questa vittoria, l’Italia celebra il suo ventisettesimo successo nella competizione e mantiene la coppa per il quinto anno consecutivo, segnando il settimo titolo europeo di fila per i nostri club e il nono includendo gli ultimi due mondiali. Grazie alla Megabox per aver ribadito, ancora una volta, la leadership assoluta della LVF Serie A italiana nel mondo ».

Il tabellino-

PANATHINAIKOS ATENE – MEGABOX ONDULATI DEL SAVIO VALLEFOGLIA 0-3 (20-25, 25-27, 16-25)

PANATHINAIKOS ATENE: Konstantinídou 2, White 11, Papageorgíou, Bennett 13, Lampkowska 13, Šamadan 5, Rógka (L), Rapti, Antonakaki (L), Táni, Chatziefstratiádou 2, Stránzali 2. N.e. Konstantínou, Papa. All. Chiappini.

MEGABOX ONDULATI DEL SAVIO VALLEFOGLIA: Omoruyi 10, Candi 9, Bici 23, Giovannini 5, Butigan 6, Bartolucci; De Bortoli (L), Lazàro, Ungureanu 4. mai come N.e. Mitkova, Stoyanova, Thokbuom, Carletti, Feduzzi. All. Pistola.

ARBITRI Haamberg (Olanda) e Persson (Svezia).

Durata set: 26’, 36’, 27’. Tot: 89’

MVP: Erblira Bici (Megabox Vallefoglia)