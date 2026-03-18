Cev Cup: Chieri è in finale, Dresda si arrende al quinto

Partita dura contro le tedesche, come all'andata e stesso risultato finale a favore delle ragazze di Negro. Ma se giovedì scorso in Germania le chieresi si erano imposte in rimonta cambiando passo dal terzo set, questa volta hanno fornito una prestazione un po’ di alti e bassi, riuscendo comunque a gettare il cuore oltre l’ostacolo nei momenti decisivi.

Dopo un’ottima partenza (primo set vinto 25-13) i troppi errori compromettono la seconda frazione che va al Dresda (17-25). Spirito e compagne si aggiudicano il terzo parziale 28-26 alla terza palla set dopo averne annullata una alle tedesche, quindi cedono sul filo di lana (23-25) nel quarto. Nel tie-break è tutto facile fino al 10-4, Dresda riapre i giochi risalendo a 11-10 ma alla fine le ragazze di Negro trovano il guizzo vincente.

Mattatrici di serata i due opposti Nemeth e Levinska con 28 e 33 punti, mentre il premio di MVP viene assegnato a Nervini (19).

L’incontro si apre con una diagonale stretta di Nemeth. Sul 2-2 due errori tedeschi, al servizio e in attacco, danno a Chieri il primo mini break (4-2). Il successivo 5-2 (muro di Cekulaev) spinge Waibl a fermare il gioco. Sul 7-5 le biancoblù piazzano un parziale di 5-1 che obbliga il tecnico ospite a esaurire i suoi time-out sull’11-6. Il turno di servizio di Dervisaj prosegue fino al 13-6 dando alle chieresi 7 punti di margine. Nelle fasi centrali Dresda si riavvicina a 18-13 e stavolta è Negro a chiamare time-out. Al rientro Cekulaev sigla il 19-3, poi va in battuta: la sua efficace azione dai 9 metri scava un solco incolmabile, chiudendo la frazione 25-11 con un ace.

Nel secondo set sul 5-5 diversi errori chieresi facilitano il lavoro alle ospiti che strappano a 6-10. Con un Dresda salito di tono e una Chieri troppo discontinua e fallosa per recuperare il distacco non scende più sotto i 4 punti, anzi nella seconda parte del set la squadra di Waibl allunga e s’impone 17-25 (servizio in rete di Cekulaev) portando l’incontro sull’1-1.

Nel terzo parziale Chieri riparte con un buon piglio salendo in fretta a 4-1 con due punti a testa di Nemeth e Cekulaev. Il punteggio torna in parità sul 6-6 (attacco fuori di Alberti). Un altro errore in attacco, di Nemeth, permette a Dresda di passare avanti 7-8. Sul 9-9 il muro di Pfeffer su Cekulaev e il tap in di Siksna spingono Negro a chiamare time-out (9-11). La successiva mossa del tecnico chierese è l’ingresso di Degradi al posto di Dervisaj (10-13). Il cambio funziona ed è proprio la neo entrata con due punti a siglare il 14-14. Sul 16-16 le biancoblù tornano in vantaggio con Nervini e un muro di Cekulaev (18-16). Nuova parità sul 20-20 (Levinska) e Negro spende il suo secondo time-out. Sul 21-21 due giocate di Degradi danno a Chieri il 23-21 ma Dresda capovolge il punteggio in 23-24. Il contrattacco fuori di Kuipers vanifica la palla set ospite. Cekulaev ottiene con un ace il 25-24 ma poi serve in rete (25-25). Degradi guadagna una seconda palla set, risponde Kuipers (26-26). Nemeth conquista la terza palla set (27-26). Rientra Dervisaj che va in battuta, la sbaglia, ma intanto l’arbitro fischia un fallo di rotazione a Dresda e sancisce il 28-26.

Nel quarto set sul 7-7 due errori chierese e un ace di Lorber Fijok danno un primo break a Dresda che poi allunga ulteriormente a 9-14. Dervisaj rientra per Degradi. La mossa, di nuovo, funziona: con un parziale di 0-3 su servizio della neo entrata il muro di Alberti su Lorber Fijok riporta sotto Chieri (14-15). Le biancoblù pareggiano a 18 con Nervini che poi va in battuta e con un ace sporco sigla il 19-18. Le tedesche compiono il controsorpasso a 20-22 con Levinska e Kuipers. Negro ferma il gioco ma al rientro ancora Levinska realizza il 20-23. Dopo il 21-23 a muro di Dervisaj l’errore al servizio di Van Aalen regala tre palle set a Dresda. Nemeth e Nervini annullano le prime due. Alla ripresa del gioco dopo un lungo videocheck Levinska chiude 23-25 con un mani-out.

Il tie break inizia nel segno dei due opposti, Nemeth e Levinska (2-2). Sul 3-3 il primo tempo di Cekulaev e Nervini in pipe danno a Chieri il +2 (5-3). Il time-out di Waibl non spezza l’inerzia favorevole alle biancoblù che dopo l’ace di Cekulaev cambiano il campo avanti 8-4. Il tecnico ospite esaurisce i suoi time-out sul 9-4. Sul 10-4 Chieri sembra avere la partita in mano ma Levinska e Lorber Fijok riaccendono Dresda (11-10). Negro spende in sequenza i suoi due time-outc e dopo il secondo Dervisaj sigla il pesantissimo 12-10. Dopo il 13-11 di Nemeth il servizio di Alberti tocca il nastro trovando l’ace. Le tedesche annullano una palla match con Levinska. Al secondo tentativo la sassata di Nemeth porta Chieri in finale (15-12).

Le parole di Stella Nervini

«Oggi a mio avviso è stata più faticosa dell’andata. In gara 1 diciamo che dopo il terzo set abbiamo fatto una partita quasi perfetta, mentre oggi ci sono stati un po’ di alti e bassi, sia da parte nostra che da parte loro. Non abbiamo giocato la nostra miglior pallavolo ma va bene così, serviva vincerla e portarla a casa, non importava che finisse al tie-break o 3-0, l’importante era vincere e sono molto contenta. C’è stato il contributo di tutti, in particolare Alice che ci ha dato una grandissima mano a un certo punto. Ora c’è il Galatasaray, uno squadrone al pari delle nostre big. Sicuramente dovremo entrare un po’ più aggressive rispetto a queste due partite, e bisognerà fare qualcosa di più anche dal punto di vista tecnico, soprattutto in ricezione e in battuta».

Il tabellino-

REALE MUTUA FENERA CHIERI ’76-DRESDNER SC 3-2 (25-13; 17-25; 28-26; 23-25; 15-12)

REALE MUTUA FENERA CHIERI ’76: Van Aalen 2, Nemeth 28, Cekulaev 15, Alberti 8, Dervisaj 10, Nervini 19; Spirito (L); Antunovic, Dambrink 3, Bah 1, Degradi 5. N. e. Ferrarini, Faleschini, Bonafede (2L). All. Negro.

DRESDER SC: Grome 3, Levinska 33, Pfeffer 9, Rosemann, Lorber Fijok 12, Kuipers 9; Nestler (L); Winter, Siksna 8, Entius. Van Der Werff, Zieganbalg, Akimoto. All. Waibl.

ARBITRI: Mitrovic (Montenegro) e Sanchez Rodriguez (Spagna).

Durata set: 12′, 25′, 29′, 28′, 16' Tot: 110'

MVP: Stella Nervini (Reale Mutua Fenera Chieri ’76)

Spettatori 2060